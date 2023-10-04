Почему Казахстан не отправил никого на «Оскар»?

Третья работа — «Обучение Адемоки», светлое, гуманистическое и редкое кино от самого продуктивного режиссера авторского кино Адильхана Ержанова. Премьера этой картины состоялась на 38-м Варшавском кинофестивале. Четвертый претендент — дебютный фильм Асхата Кучинчерекова «Бауырына салу», который только что участвовал в кинофестивале в Сан-Себастьяне и, судя отзывам отборщиков и кинокритиков, оказался очень хорош. Как сообщили наши коллеги с orda.kz местные «академики» голосовали только за две ленты из четырех и голоса распределились так: за «Обучение Адемоки» — два голоса, за «Бауырына салу» — один, остальные четыре человека воздержались от голосования.

В итоге, чуть ли не детективным методом, мы выяснили, что в состав нашего Оскаровского комитета сейчас входят 7 человек, среди которых: режиссер Абай Карпыков, известный тем, что снимал в Казахстане в конце 90-х - он прославился фильмом «Фара» и сериалом «Перекресток», а также известный и уважаемый всеми кинокритик Олег Борецкий, он единственный, кто дал комментарии СМИ на эту тему. Плюс еще 5 человек. Может быть, это достойнейшие и компетентные люди, но их имена точно неизвестны, не существует ни одного сайта или хотя бы страницы казахстанского Оскаровского комитета, которая бы оповещала всё киносообщество о том, кто именно входит в состав этого комитета, на каком основании и почему именно такое количество участников — не больше и не меньше. Как мы поняли, состав комитета год от года меняется. О правилах подачи, сроках и критериях отбора фильмов большинство кинематографистов тоже ничего не знает, об этом нет информации ни на официальном сайте (его просто не существует), ни в СМИ, ни в любом другом месте в открытом доступе. Информация, касающаяся работы «Оскаровского комитета в Казахстане» непрозрачная.

Почему сами не пригласили?

Даже если отечественным режиссерам «не хватило информированности» и в этом году поступило только четыре заявки на рассмотрение, то почему члены Оскаровского комитета не забили тревогу? И не связались с теми, чьи картины довольно бурно обсуждались в казахстанском обществе и на фестивальных просторах всего мира? К примеру, нашумевшая драма «Бақыт» Аскара Узабаева завоевала главный приз секции «Панорама» на 72-м Берлинском кинофестивале и стала самой кассовой в Казахстане социальной лентой, сумевшей привлечь наибольшее количество кинозрителей (не секрет, что наши люди не любят смотреть такое мрачное кино). Тема там поднимается важная и укладывающаяся в конъюнктуру всех больших кинопремий – домашнее насилие, более того, героиня там женщина, а женские истории сейчас в самых «горячих» западных трендах.