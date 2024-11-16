Главу фонда Biz Birgemiz подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в помощь Палестине

Следствие считает, что на эти деньги она приобрела недвижимость, машину и люксовые вещи
Директора общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в 2023 году на помощь Палестине, сообщило в субботу агентство по финансовому мониторингу.
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