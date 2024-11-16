Главу фонда Biz Birgemiz подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в помощь Палестине

Директора общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в 2023 году на помощь Палестине, сообщило в субботу агентство по финансовому мониторингу.

Ранее Кайрат взяли под стражу по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных на помощь пострадавшим от паводков этой весной.

По информации следствия, Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины в ноябре 2023 года, а уже в декабре «за счет этих денег приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе «Sensata Plaza» за 49 млн тенге и новый автомобиль «Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic» за 30 млн тенге».

Кроме того, по версии следствия, общественница потратила часть денег во время поездок в ОАЭ, где она покупала вещи люксовых брендов, в том числе Rolex, Prada и Fendi.

Следствие в отношении общественницы продолжается.

В фонде до сих пор никак не комментировали задержание руководительницы. Организация была формально создана в 2021 году, заявляла об активном сборе средств в периоды чрезвычайных ситуаций. На сайте фонда указано, что в его работе участвовало не менее 15 тыс. волонтеров.