Глава фонда Biz Birgemiz подозревается в присвоении пожертвований для пострадавших от паводков

Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении учредителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Она задержана.

«Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Основная часть пожертвований использована Перизат К. для покупки предметов роскоши и недвижимости», - заявили в АФМ.

По их данным, весной она купила в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге, а также элитную недвижимость в столичных жилых комплексах Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге.

Также в АФМ утверждают, что за счет пожертвований неравнодушных граждан Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях и покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.

«Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда», - уточнили в агентство по финансовому мониторингу.

В ведомстве заявили, что Перизат Кайрат «нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности».

На сайте ОФ Biz Birgemiz Qazaqstan указано, что они организовали сбор помощи пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Абайской, Акмолинской областях и области Улытау.

Общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan был создан в 2020 году. Он оказывал помощь гражданам во время пандемии, помогал пострадавшим при ЧС в Арыси, при пожарах в Семее. Казахстанцы могут перечислить средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan через Kaspi.

В Instagram фонда в публикации от 4 июня говорится, что по поручению президента и для прозрачной работы все средства, поступившие в фонд с 27 марта, будут находиться под контролем Минфина и Нацбанка.