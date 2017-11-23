Украшает ли Алматы Дворец Республики?

Vласть продолжает рубрику «Снесите это немедленно!», в которой с помощью голосования мы пытаемся понять, что читатели думают об архитектурных строениях в разных городах Казахстана: украшают ли они мегаполис или наоборот, уродуют его?

В последний раз мы обсуждали McDonald's, построенный в микрорайоне Орбита на месте кинотеатра «Байконур». Большинство читателей проголосовали за снос этого здания.

На этот раз мы предлагаем обсудить Дворец Республики, чья спорная реконструкция прошла в 2011 году.

Так он выглядел до реконструкции. А так он выглядит сейчас:

Как вы считаете, украшает ли город обновленный Дворец Республики?