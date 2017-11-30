Украшает ли Алматы Rixos?

Vласть продолжает рубрику «Снесите это немедленно!», в которой с помощью голосования мы пытаемся понять, что читатели думают об архитектурных строениях в разных городах Казахстана: украшают ли они мегаполис или наоборот, уродуют его?

В последний раз мы обсуждали Дворец Республики, большинство читателей высказались в пользу здания. Сегодня предлагаем оценить насколько украсила Алматы гостиница Rixos, находящаяся на пересечении улиц Кабанбай батыра и Сейфуллина.

Отель построен на месте дома пионеров, который был снесен в 2006 году ради строительства Rixos.

Сегодня предлагаем оценить насколько украсила Алматы гостиница Rixos.