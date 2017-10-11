Фестиваль The Art of Storytelling в лицах

Фотографии Сабины Куангалиевой и Алмаза Толеке

27 сентября Vласть провела фестивальThe Art of Storytelling, журналисты, редакторы, режиссеры и продюсеры международных изданий рассказали, как создавались, «упаковывались» и продвигались уникальные журналистские материалы.

Перед аудиторией выступили редактор американского журнала The Atlantic Джеффри Тайлер, руководитель отдела специальных корреспондентов издания Meduza Александр Горбачев, руководитель спецпроектов и продюссер портала «Такие дела» Сергей Карпов и Галина Масолова, редакторы просветительского проекта Arzamas Юлия Богатко и Ирина Калетеевская, казахстанский документалист Канат Бейсекеев, экс-редактор американского издания The Denver Post Даниэль Петти, шведский документалист, режиссер Plattform Production Максимильен ван Аертрик.

