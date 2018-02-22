Costa Coffee открыла кофейню в VILLA Boutiques & Restaurants

В минувший четверг состоялось официальное открытие кофейни Costa Coffee на территории VILLA Boutiques & Restaurants. Она стала седьмым по счёту заведением сети в Алматы, сообщает казахстанское представительство Costa. Кофейни также представлены в ТРЦ Mega Alma-Ata и Mega Park, Dostyk Plaza, БЦ «Кендала», в Международном Аэропорту Алматы и на высокогорном катке «Медео». Новая кофейня находится по адресу: проспект Аль-фараби, 140 А. Время е( работы с 08:00 до 22:00, ежедневно и без выходных.



Более 45 лет Costa Coffee существует по всему миру и насчитывает более 3 тысяч кофеен. На протяжении нескольких лет Costa Coffee признается «Лучшим брендом сети кофеен в Великобритании», которая использует кофе, сертифицированный Альянсом Rainforest. По мнению экспертов и потребителей, Costa является одним из сильнейших британских брендов

«Мы уделяем особое внимание контролю качества на каждом этапе производства – от зерна до чашки. Собственная фабрика по обжарке кофе позволяет поддерживать производство безупречной и уникальной кофейной смеси», - подчёркивают в компании.

Фото Данияра Мусирова