Задержания в Астане

Фотографии Тамары Вааль

22 марта в Астане возле торгового дома «Шапагат» собралось несколько десятков человек, отсюда должно было начаться шествие оппозиции. Полиция начала задержания, кроме того, к торговому дому пришли молодые люди, которые представились студентами, они пели песни, танцевали, и препятствовали работе журналистов, закрывая камеры и фотоаппараты. «У нас праздник, должен быть позитив, не нужно это снимать», - объяснил один из молодых людей, пока других за его спиной уводили в автозаки.