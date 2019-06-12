Задержания на площади «Астана»

Фотографии Данияра Мусирова и Ольги Логиновой

12 июня в Алматы должен был пройти митинг, запланированный на 18.00. К этому времени центр города опустел: многие магазины и кафе закрылись, людей отпустили пораньше с работы.

Задержания протестующих прошли на площади «Астана»,было задержано более ста человек, причем в автозаки попадали и просто прохожие.

Всего в течение четырех дней на акциях протеста в крупнейших городах страны было задержано, по данным МВД, около 700 человек. По информации правозащитников, задержанных больше.