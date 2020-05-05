Алматы возвращается к жизни

В понедельник, 4 мая, в Алматы, как и по всей стране, начался второй этап ослабления карантина. В городе должны заработать непродовольственные магазины, парикмахерские, фотосалоны, химчистки и целый ряд других объектов. Многие из них до сих пор закрыты - предприятиям перед возобновлением работы нужно пройти специальный аудит. Данияр Мусиров прогулялся по Алматы, чтобы зафиксировать момент, когда город начал оживать после полутора месяцев карантина.