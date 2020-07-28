Фонтаны во время карантина

Фотографии Данияра Мусирова

Официальная информация гласит о том, что первые фонтаны в Алматы появились в 1948 году, после этого их становилось все больше. Они были сопряжены с арычной сетью, и считалось, что фонтаны не только украшают город, но и помогают горожанам пережить жаркие дни. В 2005 году у алматинских фонтанов даже появился свой день – 25 мая. В Алматы действует около 125 фонтанов, в основном они были построены в период СССР и расположены в центре города: в Алмалинском и Медеуском районах, значительно меньше их в Бостандыкском. К сожалению, сейчас, во второй половине лета, часть из них не работают или же находятся в неопределённом ремонтном состоянии. Например, фонтаны «Восточный календарь» и «Неделька». Второй из них был обнесен забором еще в начале лета, но строительные работы начались только на днях.

К чему привела неправильная реконструкция фонтанов мы рассказывали здесь. Кроме того, мы вспоминали и о забытых фонтанах. А архивные фотографии фонтанов можно увидеть по этой ссылке.