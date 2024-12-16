День Независимости на площади Республики в Алматы

На площади Республики в Алматы с утра 16 декабря участники Желтоксана, простые горожане, активисты, а также общественные и политические деятели возлагают цветы к Монументу Независимости и монументу в память о Желтоксане.

С утра, по данным акимата Алматы, здесь побывал аким города Ерболат Досаев. Некоторое время назад на площадь приехали также члены партии "Ак жол", включая ее лидера, депутата мажилиса Азата Перуашева.

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