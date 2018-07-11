Форум идей. Досуг для горожан

В июне в Алматы прошел Форум идей, организованный интернет-журналом Vласть при поддержке генерального партнера - компании Chevron. Пять групп визионеров и энтузиастов презентовали свои идеи, которые способны улучшить жизнь горожан.
В течение четырех месяцев группы активистов работали над проектами по улучшению жизни микрорайонов, привлечению новой аудитории в библиотеки, улучшению общественных пространств, созданию доступной среды для людей с особенными потребностями и улучшению досуга горожан. На форуме были представлены результаты их работы.
Участники группы:
Мади Мамбетов – журналист, публицист
Анвар Мухаметкалиев – активист, копирайтер
Асель Джабасова – редактор «Бюро текстов»
Ольга Веселова – философ и городской активист
Группа представила пять конкретных идей, которые могут изменить подходы к организации досуга горожан.
С полным выступлением вы можете ознакомиться на YouTube
Метрополис
Сегодня все культурное, что может предложить Алматы, сосредоточено в историческом центре, но отдаленность не является главной помехой, цены на досуг завышены. Решением может стать «Метрополис» – фестиваль искусств в метрополитене.
Авторы предлагают на день превратить каждую станцию метро в центр искусства. Например, станцию «Москва» в центр литературы, станцию имени Мухтара Ауэзова - в центр театра, а станцию Алатау - в центр живописи. Таким образом, жители не центральных районов города получат возможность посетить 9 различных мероприятий, посвящённых искусству, просто спустившись в подземку.
Данный вид досуга будет доступен всем жителям Алматы вне зависимости от возраста, пола или социального статуса и будет знакомить с миром искусства. В создании такого мероприятия могут быть заинтересованы акимат города Алматы и управление метрополитена.
Школа танцев
На идею участников группы вдохновил Кемаль Бердиев, который, будучи ребенком, живущим на окраине города, довольно поздно пришел в спортивные танцы, но, не смотря на возраст, достиг большого успеха и стал международным мастером спорта.
Сейчас Камаль и его команда готовы бесплатно обучать людей любого возраста и прививать им любовь к танцам. Для жителей окраин города танцы могут стать не только приятным досугом, но и будущей профессией, которая будет обеспечивать им достойную жизнь.
Для осуществления идеи достаточно небольшого зала с ровным полом и минимальным набором необходимого оборудования: зеркал, освещения и музыкального оборудования. Такие помещения есть в школах и домах культуры, которые можно найти в каждом районе города. Для составления групп и расписания занятий, продвижения в социальных сетях и содержания зала в чистоте может потребоваться небольшая команда, работу которой можно оплачивать небольшими взносами со стороны студентов или спонсорскими средствами.
Open Gallery
Алматы известен своим фотосообществом – работы многих фотографов южной столицы выставляют за рубежом, но фотоэкспозиции в городе проходят редко. Группа Мади Мамбетова предлагает решить эту проблему созданием выставки под открытым небом. На этой экспозиции жители и гости города смогут наблюдать истории, переданные через фотографии, которые рассказывают о важных темах, волнующих горожан.
По плану авторов проекта, экспозиции будут устанавливаться в отдаленных от центра районах, на стенах домов, ограждениях парков или строительных объектов. В свою очередь оформленные фотографиями ограждения, сделают город более дружелюбными и обеспечат доступный досуг местным жителям. Таким образом, через фотографии горожане смогли бы наладить диалог с властями и обратить их внимания на важные проблемы города.
Магнит
В Казахстане не развита культура меценатства и проект «Магнит» нацелен на создание портала, объединяющего творцов, активистов со спонсорами и инвесторами, готовыми поддержать их проекты. Если для реализации проекта «микроклуба» активистам необходимо помещение, то на портале они смогли бы найти предпринимателей, готовых предоставить им пространство.
«Магнит» предполагает не просто портал для коммуникации, но и периодичные встречи активистов с предпринимателями. На них активисты смогут привлекать помощь путем отчетов о выполненной работе, и постоянно генерировать новые идеи, которые позволят достигать качественных изменений в обществе.
Авторы рассчитывают, что «Магнит» для предпринимателей может быть не только способом для поддержки проектов как меценаты, но и способом инвестирования, которые принесут доход после реализации того или иного проекта.
Meet Almaty
Хорошие экскурсии способны раскрыть душу города и пробудить искреннюю любовь туристов. Насколько бы хороши ни были существующие экскурсии по Алматы, они сконцентрированы на центре города и не показывают жизнь вне «золотого квадрата». Инициатива «Meet Almaty» нацелена на демонстрацию интересных мест города, в особенности в окраинных микрорайонах и других районов южной столицы.
Экскурсии будут проработаны для разных групп: туристов местных и иностранцев, жителей города, желающих о нем узнать больше. Пешие маршруты будут прокладываться в зависимости от тематики экскурсии: музыка, архитектура, история. Язык тоже будет варьироваться от английского до казахского и русского. Особый акцент будет сделан на увлекательность и неформальность экскурсии.
Монетизация проекта будет происходить благодаря продаже билетов, но возможно партнерство с местными бизнесами, которые взамен будут получать дополнительных клиентов. В последующем авторы видят перспективу переноса данных экскурсий в другие города страны.