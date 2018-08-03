Почему мы не умеем строить парки

— Первая системная ошибка – уровень проведения тендеров. По закону нужно выбрать самый дешевый вариант, а мы все знаем, что скупой платит дважды и дешевое не значит хорошее, – рассуждает Жанна Спунер. – Это не значит, что нужно выбрать самый дорогой вариант, это значит, что надо выбрать лучший. А о цене разговор уже должен идти отдельно. Тут выбрали, видимо, самый дешевый вариант. Еще одна ошибка – отсутствие исследований. Никаких исследований по парку «Южный» не проводилось вообще, более того, на мой взгляд, судя по проекту, «дизайнеры» вообще не заходили в этот парк. Похоже, что они взяли гугл-план и просто сверху нарисовали на их взгляд красивую картинку. Меня учили в институте, что всегда должна быть логика. Откуда появилась эта линия, куда она пошла и зачем? Когда я вижу картинки, которые претендуют на красивость, но в которых отсутствует какая-либо логика, это всегда говорит об уровне архитектора или дизайнера. В старом проекте есть мост, он ничего не переходит. Зачем этот мост, как по нему переходить с этими лестницами? «Он нужен для того, чтобы фотографироваться» – примерно так это объясняют. Построить мост для фотографии, мост, не несущий никакой другой функциональной нагрузки – это нынешний уровень планирования парков. Прежде, чем планировать вырубку 500 деревьев, сначала нужно прийти на место и посмотреть, как оно выглядит. Еще одна ошибка – и она повсюду, везде – отсутствие уважения к наследию. Мне кажется, что не уважать работу предыдущих авторов, это просто кощунство. Чего бы это не касалось: архитектуры, театра, кино. Просто прийти в парк, как будто там никогда не росли кем-то высаженные деревья, кем-то спланированные аллеи и просто все порушить - это акт вандализма, который у нас везде и происходит во всем. У нас приходят и меняют фасады домов или сносят их, не уважая наследие. Парк сам по себе довольно простой, зеленый, вы знаете, что второе его название «аллея выпускников», поэтому так много людей вышли его защищать – они сажали эти деревья, и это чья-то память и с таким неуважением отнестись к этой памяти нужно было еще постараться. Но главное, что не делает акимат – нужно всегда вовлекать в обсуждение людей, которые живут вокруг этих объектов. Обычно это разные группы населения и у них разные желания, но задача властей – найти компромисс.

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