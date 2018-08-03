Почему мы не умеем строить парки

— Есть в Алматы хоть один правильный парк? — спрашиваю архитектора Жанну Спунер.
— Нет, — быстро отвечает она.
Я жду, когда она продолжит «но скоро появится», однако Жанна молчит. В конце марта в парке «Южный», что находится на ул. Жарокова-Ходжанова, акимат поставил забор и вывесил рендер грядущей реконструкции, в котором большая часть деревьев вырубалась. Этот парк в микрорайоне «Алмагуль» известен еще под названием «аллея Выпускников», в нем нет регулярного полива, освещения, туалетов, нормальных дорожек, детских площадок, но оказалось, что в нем есть главное – жизнь. Жители района объединились и выступили против предлагаемой реконструкции, неожиданно акимат их услышал и теперь Жанна Спунер выступает волонтером. Сначала ее добавили в чат, где люди обсуждали реконструкцию, а потом неожиданно – 30 марта, в свой день рождения она провела первую сессию с жителями: ходила с ними по парку и слушала, что они хотят. Тогда же Жанна сразу сказала, что все пожелания учесть не получится, для начала нужно просто выбрать генеральную линию — понять, что это за парк и каким его видят люди.
— Парки бывают разные, – рассказывает Жанна. – Тип парка «Южный» обозначается как зеленый парк. Здесь преобладают большие деревья, травы, отсутствуют клумбы, многоцветия – это как Гайд парк в Лондоне.
Защитники парка согласились с этой генеральной линией – зеленый парк, в котором не должно быть ярких цветов, аттракционов, ничего того, что выбивается из общего стиля.
После этого Жанна попросила каждую группу людей нарисовать свои пути следования в «Южном». Ее интересовало, по каким маршрутам гуляют мамы с колясками и детьми, где ходят с собаками, какие места предпочитают бабушки. В процессе исследования оказалось, что в парке есть сосновая аллея, где живут ручные белки, а по бездумному плану акимата это место подвергалось вырубке.
Когда Жанна посмотрела на гугл-карту, то обнаружила, что парк «Южный» соседствует с Атакентом, а тот в свою очередь – с Ботаническим садом. Получается такое зеленое кольцо из прошлого. «Это звено одной цепи, но у нее сделаны перемычки, которые надо разомкнуть и соединить цепочку, восстановить. Восстановление этого зеленого кольца - это очень важный момент. Парки не должны быть закрытыми, они должны быть проходимыми насквозь со всех сторон».
Жанна отправилась искать переходы между парками, заложенными еще советскими планировщиками, в итоге нашла дорогу, которая идет вверх по Атакенту и упирается в забор, в конце которого стоит клуб «Фиделити». «Оказывается «Фиделити» построили на дороге, на которой установлен забор и все, что нужно — просто его снести. Самое главное – есть прямой путь в Атакент», – заключает Жанна.
Спрашиваю ее, не кажется ли ей странным, что она бесплатно делает работу, за которую компания, победившая на тендере, получает деньги?
«Для меня это очень важный момент. Я вижу общественный прецедент, когда группа людей объединилась, они меня сами пригласили, и я подумала: круто, если они это отстоят, это будет кейс для всех парков, значит, надо помочь, — объясняет архитектор. – Моя работа – все эти хотелки жителей привести к единому знаменателю и предоставить акимату в форме концепта, на его основе будут уже работать проектировщики, которые получают за это деньги. Да, это неправильно. Но с другой стороны, в парке уже стоят рабочие, техника и надо торопиться».
— Первая системная ошибка – уровень проведения тендеров. По закону нужно выбрать самый дешевый вариант, а мы все знаем, что скупой платит дважды и дешевое не значит хорошее, – рассуждает Жанна Спунер. – Это не значит, что нужно выбрать самый дорогой вариант, это значит, что надо выбрать лучший. А о цене разговор уже должен идти отдельно. Тут выбрали, видимо, самый дешевый вариант. Еще одна ошибка – отсутствие исследований. Никаких исследований по парку «Южный» не проводилось вообще, более того, на мой взгляд, судя по проекту, «дизайнеры» вообще не заходили в этот парк. Похоже, что они взяли гугл-план и просто сверху нарисовали на их взгляд красивую картинку. Меня учили в институте, что всегда должна быть логика. Откуда появилась эта линия, куда она пошла и зачем? Когда я вижу картинки, которые претендуют на красивость, но в которых отсутствует какая-либо логика, это всегда говорит об уровне архитектора или дизайнера. В старом проекте есть мост, он ничего не переходит. Зачем этот мост, как по нему переходить с этими лестницами? «Он нужен для того, чтобы фотографироваться» – примерно так это объясняют. Построить мост для фотографии, мост, не несущий никакой другой функциональной нагрузки – это нынешний уровень планирования парков. Прежде, чем планировать вырубку 500 деревьев, сначала нужно прийти на место и посмотреть, как оно выглядит. Еще одна ошибка – и она повсюду, везде – отсутствие уважения к наследию. Мне кажется, что не уважать работу предыдущих авторов, это просто кощунство. Чего бы это не касалось: архитектуры, театра, кино. Просто прийти в парк, как будто там никогда не росли кем-то высаженные деревья, кем-то спланированные аллеи и просто все порушить - это акт вандализма, который у нас везде и происходит во всем. У нас приходят и меняют фасады домов или сносят их, не уважая наследие. Парк сам по себе довольно простой, зеленый, вы знаете, что второе его название «аллея выпускников», поэтому так много людей вышли его защищать – они сажали эти деревья, и это чья-то память и с таким неуважением отнестись к этой памяти нужно было еще постараться. Но главное, что не делает акимат – нужно всегда вовлекать в обсуждение людей, которые живут вокруг этих объектов. Обычно это разные группы населения и у них разные желания, но задача властей – найти компромисс.