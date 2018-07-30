Односторонний взгляд

В 2009 году планировалось сделать односторонними улицы Жандосова и Сатпаева — от Саина до Манаса. Тогда в качестве причин для изменения схемы движения называлась недостаточная пропускная способность улиц, хронические заторы на важных перекрёстках. Помимо решения этой проблемы, предполагалось, что эти меры повысят безопасность как водителей, так и пешеходов. Кроме того, преимуществом такой схемы стало бы выделение дополнительных полос для парковки. Также тогда планировалось ввести на этих улицах выделенные полосы для общественного транспорта.

Предложение вызвало обширную критику общественности. По её мнению такое решение сделало бы улицу Тимирязева тупиковой, осложнило бы доступ в отдельные районы города и в целом едва ли принесло пользу городу. В конечном счёте идея оказалась забыта и никогда не воплощалась. Но в память об этих планах городу осталась трасса 12 троллейбусного маршрута, чья абсурдность обуславливает его низкий пассажиропоток. Но одностороннее движение на этих улицах до сих пор существует на узком участке между Манаса и Байзакова.