Зачем вы это делаете?

Но как было сказано, не только ракушечник подвергается покраске. Вместо должного ухода, залиты розовым, жёлтым, зелёным и прочими цветами, такие материалы, как бетонные плиты, керамзитобетон, бетонные панели с отделочным слоем из щебня или керамической плитки. Но даже они заслуживают подобающего бережного отношения.

Рядовая застройка, в которой чаще всего использовались подобные материалы, оказывает столь же большое влияние на архитектурный облик, городскую среду города, как и памятники архитектуры.

Завхозы, чаще всего принимающие решения о покраске зданий, но не обладавшие познаниями в архитектуре и дизайне, оперировали самыми простыми и доступными им средствами. С 90-ых годов и до сегодняшнего дня от такого непрофессионального подхода пострадало бесчисленное множество общественных и жилых зданий.

Сейчас традиция обновлять фасады с помощью цветного колера продолжается еще активнее. А началось все год назад, когда шла реконструкция улицы Панфилова.