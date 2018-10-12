Как различать улицы Айтеке би и Казыбек би

Есть шутка, что настоящий алматинец путает улицы Октябрьскую и Советскую/Айтеке би и Казыбек би - причем ни старые названия, ни новые, особо не помогают в идентификации. Это еще в народной памяти не сохранились дореволюционные названия этих улиц – Балхашская и Губернаторская. Попробуем разобраться в том, как перестать их путать.
Начнем с советского периода: если принять за данность тот факт, что город рос постепенно вверх, к горам, то здесь в названии улиц прослеживается логика: сначала в 1917 году была Октябрьская революция, затем в 1922 году появился СССР. Значит, сначала Октябрьская, затем Советская улица. Напоминаем, что эта логика работает, если ваша ментальная карта города выстроена снизу вверх: от проспекта Райымбека к Абая.
После развала Союза большинство улиц в Алма-Ате переименовали. Октябрьская стала носить имя Айтеке би, Советская – Казыбек би, а Комсомольская – Толе би (эта последовательность очень важна!)
Айтеке би жил в 17 веке, родился на территории нынешнего Узбекистана, он один из авторов степного закона «Жеты Жаргы», который боролся с кровной местью, помощник Тауке хана. Айтеке би был верховным бием Младшего жуза – его избрали на эту должность то ли в 25, то ли в 30 лет.
Казыбек би жил немного позже: он родился в 17 веке, а умер в 18-ом, не дожил до ста лет всего 4 года. Что очень важно – он был бием Среднего жуза. Казыбек би называют великим оратором и общественным деятелем, как и Айтеке би, он работал над «Жеты Жаргы». В народе его называли «Каз дауысты Казыбек», что можно перевести как «Казыбек с непревзойдённым голосом». Казыбек би похоронен в Туркестане, в мавзолее Ахмета Яссави, о котором у нас есть увлекательная лекция.
Не обойтись в этой логической цепочке без Толе би, который был ровесником Казыбек би, но происходил из Старшего жуза. Он тоже один из авторов свода законов, политик, правитель Ташкента.
И опять же, если смотреть на город снизу вверх, то получается такая логическая цепочка: Айтеке би (Младший жуз), Казыбек би (Средний жуз), Толе би (Старший жуз).
Еще один вариант для запоминания очередности улиц связан с алфавитом и тоже снизу вверх: Айтеке би, Казыбек би, Толе би.
Можно запоминать улицы по объектам, которые на них находятся. Например, баня «Арасан» находится на Айтеке би, а на улице Казыбек би – здание КазНПУ им. Абая.
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