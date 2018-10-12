Как различать улицы Айтеке би и Казыбек би

Начнем с советского периода: если принять за данность тот факт, что город рос постепенно вверх, к горам, то здесь в названии улиц прослеживается логика: сначала в 1917 году была Октябрьская революция, затем в 1922 году появился СССР. Значит, сначала Октябрьская, затем Советская улица. Напоминаем, что эта логика работает, если ваша ментальная карта города выстроена снизу вверх: от проспекта Райымбека к Абая.

После развала Союза большинство улиц в Алма-Ате переименовали. Октябрьская стала носить имя Айтеке би, Советская – Казыбек би, а Комсомольская – Толе би (эта последовательность очень важна!)

Айтеке би жил в 17 веке, родился на территории нынешнего Узбекистана, он один из авторов степного закона «Жеты Жаргы», который боролся с кровной местью, помощник Тауке хана. Айтеке би был верховным бием Младшего жуза – его избрали на эту должность то ли в 25, то ли в 30 лет.