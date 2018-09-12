Баумы и Бауман

В 1909 году Эдуард Баум организовал курсы, которые позже стали двухгодичной Лесной школой, готовящей лесников, лесных кондукторов и объездчиков. В школу принимались ученики не младше 16 лет, которые показали хорошие результаты на экзаменах по русскому языку, истории, географии и арифметике. В 1910 году в школу приняли 11 студентов, 6 из которых учились на бюджете. Полевые работы студенты проводили в урочище Медео, где в 1914-1915 гг. для школы построили учебный корпус, дома для преподавателей, подсобные помещения, столовую, баню. После установления советской власти школу закрыли, а в 1920 году Дмитрий Фурманов открыл на бывшей ее территории лечебницу для красноармейцев.

За годы работы Эдуард Баум построил блестяющую репутацию: его поддерживали все губернаторы, при которых он работал, а пришедшие после Гражданской войны большевики выдвигали его на общественные должности. Например, в 1920 году Баум стал первым председателем Семиреченского отдела Русского географического общества.

Важным детищем Баума стала роща, которая с 1921 года носит его имя. Однако краеведы отмечают, что роща росла задолго до того, как он прибыл в Верный. Автор книги «Город Верный и Семиреченская область» Александр Лухтанов пишет, что первые деревья посадили переселенцы из Сибири. Рощу называли Казачьей, Казенной или Разбойничьей. На посту лесничего и заведующего рощей Баум занялся облагораживанием ее территории, разнообразил породы деревьев. На 80% роща, впрочем, состояла из карагача. Через ее территорию провели аллеи.

Лухтанов пишет, что во время Гражданской войны Временный чрезвычайный комитет проводил в роще расстрелы. Здесь же 16 сентября 1918 года был убит епископ Семиреченский и Верненский, викарий Туркестанской епархии Пимен.

В мае 1921-го Эдуард Баум скончался на 71-ом году жизни. В Алматы сохранился дом, в котором он прожил с 1880 года и до самой своей смерти – одноэтажный сруб. Он находится на пересечении улиц Амангельды и Кабанбай батыра, отделан современным материалом, хотя и охраняется государством.