Баумы и Бауман

Многие поколения алматинцев предпочитали обходить рощу Баума стороной из-за ее дурной славы. Этим летом в роще, возвращенной в коммунальную собственность, начались масштабные работы по благоустройству. Vласть рассказывает о том, кто такие Оттон и Эдуард Баумы, которых так часто путают с Николаем Бауманом.
В поисковике имя Эдуарда Баума, в честь которого названа роща, конкурирует с запросами «роща баума убийства» и «роща баума история». В Верном жили и работали два Баума – Оттон Баум и его младший брат Эдуард Баум. Они родились в семье эстонского дворянина, ботаника и ученого-садовода из Перми Оттона Баума. Братья учились в Пензенской гимназии. После ее окончания Оттон поступил на физико-математический факультет Дерптского университета, а Эдуард в Петровскую (ныне Тимирязевскую) сельскохозяйственную и лесную академию. Отец Оттона и Эдуарда – Оттон Матвеевич Баум отправлял из Пензы в Семиречье сначала саженцы, а затем и двух сыновей.
Братья Баумы в Верном
31-летний Оттон Баум в ноябре 1873 года был назначен главным садовником и заведующим Казенным садом (сейчас - Парк культуры и отдыха) в Верном. С 1876 по 1883 год он служил чиновником Кульджинской канцелярии, после чего вернулся на прежнюю должность главного садовника Казенного сада и заведующим школой садоводства. Он умер в 1892 году во время метеорологических наблюдений, которыми занимался на общественных началах, установив во дворе своего дома на пересечении улиц Торговой и Побережной (Жибек Жолы-Бегалина) измерительные приборы.
В 1875 году по совету отца в Верный приехал и Эдуард. Здесь он устроился семиреченским областным лесничим при военном губернаторе. На этой должности Баум занялся увеличением зеленого фонда города, улучшением садовых пород и организовал в области разветвленную сеть лесничеств. В Семиречье открывались лесные питомники, в которые из Средней Азии, Европы и России поставлялись деревья, не встречавшиеся в области. С одобрения губернатора, Баум обязал каждого жителя Верного посадить не менее 20 декоративных и плодоносных деревьев. При нем в городе проводились ежегодные праздники посадки деревьев, а в Семиречье и вблизи Верного стали появляться новые рощи.
Записки натуралиста В.Н. Шнитникова о жизни Верного
В 1909 году Эдуард Баум организовал курсы, которые позже стали двухгодичной Лесной школой, готовящей лесников, лесных кондукторов и объездчиков. В школу принимались ученики не младше 16 лет, которые показали хорошие результаты на экзаменах по русскому языку, истории, географии и арифметике. В 1910 году в школу приняли 11 студентов, 6 из которых учились на бюджете. Полевые работы студенты проводили в урочище Медео, где в 1914-1915 гг. для школы построили учебный корпус, дома для преподавателей, подсобные помещения, столовую, баню. После установления советской власти школу закрыли, а в 1920 году Дмитрий Фурманов открыл на бывшей ее территории лечебницу для красноармейцев.
За годы работы Эдуард Баум построил блестяющую репутацию: его поддерживали все губернаторы, при которых он работал, а пришедшие после Гражданской войны большевики выдвигали его на общественные должности. Например, в 1920 году Баум стал первым председателем Семиреченского отдела Русского географического общества.
Важным детищем Баума стала роща, которая с 1921 года носит его имя. Однако краеведы отмечают, что роща росла задолго до того, как он прибыл в Верный. Автор книги «Город Верный и Семиреченская область» Александр Лухтанов пишет, что первые деревья посадили переселенцы из Сибири. Рощу называли Казачьей, Казенной или Разбойничьей. На посту лесничего и заведующего рощей Баум занялся облагораживанием ее территории, разнообразил породы деревьев. На 80% роща, впрочем, состояла из карагача. Через ее территорию провели аллеи.
Лухтанов пишет, что во время Гражданской войны Временный чрезвычайный комитет проводил в роще расстрелы. Здесь же 16 сентября 1918 года был убит епископ Семиреченский и Верненский, викарий Туркестанской епархии Пимен.
В мае 1921-го Эдуард Баум скончался на 71-ом году жизни. В Алматы сохранился дом, в котором он прожил с 1880 года и до самой своей смерти – одноэтажный сруб. Он находится на пересечении улиц Амангельды и Кабанбай батыра, отделан современным материалом, хотя и охраняется государством.
Так. А кто такой Бауман?
Николай Бауман родился в 1873 году и никогда не был в Казахстане. Будучи студентом Казанского ветеренарного института, увлекся запрещенной марксистской литературой, стал работать в подпольных кружках рабочего класса. Очень скоро он попал в поле зрение полиции и осенью 1896 году перебрался из Саратовской губернии в Санкт-Петербург, где уже активнее занялся революционной деятельностью. В 1897 году его арестовали заключили в Петропавловскую крепость, где Бауман провел 22 месяца в одиночной камере. В 1899 году его сослали в Вятскую губернию, откуда он бежал за границу. В 1900 году в Цюрихе Николай Бауман познакомился с Владимиром Лениным и позже окончательно определился как большевик.
В 1901 году он приехал в Москву, где присоединился к Московскому комитету РСДРП, в 1903 году он возглавил Московское крыло большевиков и Северное бюро ЦК партии. В июне 1904 года Баумана вновь арестовали, он провел 16 месяцев в Таганской тюрьме. Во время одной из большевистских акций у Таганской тюрьмы, Бауман ввязался в драку с одним из рабочих – Николаем Михалиным, получил удары по голове металлической трубой. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Михалин после происшествия явился в полицию с повинной и получил полтора года тюрьмы за убийство по неосторожности. О жизни Николая Баумана в 1967 году был снят фильм. Долгие годы в Алматы одна из улиц в Тастаке носила имя Николая Баумана, вызывая у многих путаницу с рощей Баума. Несколько лет назад ее переименовали в улицу Тургут Озала – экс-президента Турции, скончавшегося в 1993 году. А роща Баума так осталась рощей имени Эдуарда Оттоновича Баума.
Для подготовки материала использовались материалы книги А. Лухтанова «Город Верный и Семиреченская область», изданной в 2014 году, а также фотографии, предоставленные фондом Центрального государственного музея Республики Казахстан