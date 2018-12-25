Остановку «Институт Казмеханобр» восстановили

На ночь работы приостановили, а днем начались возмущения местных жителей, Давид Камински сделал публикацию во Vласти, где рассказал историю возникновения и Казмеханобра, и остановочного павильона. Он, Адильжан Псяев и Илья Малков начали искать пути спасения сооружения. 22 ноября акимат города заявил, что остановку восстановят, начались серии встреч между районным акиматом и архитекторами. Сначала акимат Ауэзовского района не был готов к полноценному восстановлению комплекса, а настаивал на реконструкции — чтобы не означало это слово в его понимании. Но после вмешательства Елены Ерзакович, когда-то возглавлявшей ПРООН ГЭФ «Устойчивый транспорт города Алматы», решили все же вернуть остановке первоначальный вид. Илье Малкову на добровольных началах предложили курировать проект восстановления.

Илья Малков и руководитель проекта Archcode Almaty Адиль Ажиев изучили конструкцию остановки, сняли слои красок, и обнаружили, что изначально она была бело-голубого цвета, а не желто-красного, как последние лет 20. Бело-голубой – это корпоративный цвет самого Казмеханобра – в эти цвета до сих пор выкрашена входная группа в институт. В желто-красный в 80-е годы красили все металлические остановки в городе.