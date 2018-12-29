«Национальная библиотека – это не священная корова»

«Есть так называемое техзадание. Мы говорим, что нужно, чтобы библиотека отвечала [новым] вызовам, чтобы была многофункциональным многоуровневым социокультурным институтом, [для этого] дополнительное пространство нужно», – продолжает Сейдуманов.

Если о переполненности хранилища и необходимости размещения в гостинице библиотекарей со всей страны говорилось и до этого, то концепция «многофункционального многоуровневого социокультурного института» библиотеки появилась только в этом году, и я с удивлением спрашиваю директора, что же это означает. В ответ директор рассказывает, что традиционная форма существования библиотек сегодня уже изжила себя, так как практически всю интересующую информацию люди могут получить в интернете. Соответственно, чтобы выжить, библиотеке необходимо расширить свою функциональность.

«Это пространство культуры, это пространство литературы, пространство обучения, пространство досуга, пространство обеспечения доступа населения не только к книгам, печатной продукции, а более многогранной информации», – объясняет директор. Я уточняю, какие конкретные «новые грани» он планирует добавить библиотеке.

«Релаксация должна быть, это пространство. Пойдете в библиотеку Соединенных Штатов Америки – шикарный ресторан, кафе и столовая – разные уровни. Возьмете библиотеку Сингапура – шестнадцатиэтажное здание, целый квартал занимает, там магазин есть, театр есть, кинотеатр есть, и на шестнадцатом этаже смотровая площадка, они проводят мероприятия, даже свадьбы там проводят», – рассказывает Сейдуманов.

Но все же ключевым звеном этой концепции, по словам директора, является человек, который должен иметь право на бесплатное пространство для досуга – независимо от социального статуса.

«Вот например, мы условно называем это „бэби-клуб“. [Я] был в разных библиотеках, в частности, Пекинская национальная библиотека дико понравилось. Огромная библиотека и есть пространство детское внутри. Там есть кинотеатр, театр и малый кинотеатр, куда родители с детьми приходят», – рассказывает Сейдуманов. Подобные зоны он планирует создать и в казахстанской национальной библиотеке. «Очень много молодых семей у нас, мам, которые сидят в декретном отпуске, но хотят не отстать от общества, находиться в этом обществе. Детей некуда девать. Нам отдельное нужно пространство, отдельная пеленальная, условно говоря – это же тоже инфраструктура», – говорит директор. Помимо точек общепита и детской зоны директор планирует организовать в библиотеке музей книги, открыть книжные магазины и арт-галереи. Некоторые изменения, по его словам, заметны уже сейчас: