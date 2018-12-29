«Национальная библиотека – это не священная корова»

В ноябре этого года на входной группе Национальной библиотеки Казахстана, которая входит в список памятников архитектуры республиканского значения, стали менять мрамор. Маленькое внутреннее событие насторожило граждан и всколыхнуло прошлогодние опасения – в 2017 году был представлен проект реконструкции библиотеки, согласно которому по бокам здания должны были вырасти две гостиницы-высотки. В прошлом году Vласть подробно рассказывала о первом проекте и о том, почему библиотеке необходима реконструкция, но не в таком воплощении. Год спустя мы снова поговорили с руководством библиотеки и узнали, на какой стадии сейчас находится этот резонансный проект.
По пути на интервью с директором Национальной библиотеки Жанатом Сейдумановым я еще издалека замечаю плакат на ее стене, рекламирующий большое спортивное событие – международные соревнования по смешанным единоборствам, которые должны вот-вот пройти в Алматы. В легком удивлении я прохожу внутрь, где меня сначала встречает недоверчивая вахтерша, потом – металлоискатель и турникет, а затем уже – директор и заместитель директора по научной части Ажар Юсупова.
Жанат Сейдуманов, как и в прошлой беседе с Vластью, много рассказывал о том, что необходимость реконструкции библиотеки давно назрела, и продолжать работать с такой же устаревшей инфраструктурой скоро будет невозможно. Для наглядности мы проходимся по всей библиотеке и посещаем подземное хранилище редких книг, библиотечную типографию и отдел реставрации. В хранилище директор обращает мое внимание на свисающие с узких полок экземпляры редкой периодики и на то, что сами полки здесь еще с советских времен. «[Это] редкий фонд. Печатная продукция, которой нет в мире. Не дай бог потерять! А мы его храним в неприспособленном помещении», – сетует Сейдуманов. Мы проходим дальше и я замечаю, что потолок хранилища сильно закопчен в одном из углов. Оказалось, тут недавно едва не случился пожар. «Замкнуло ночью, чуть все не сгорело. Хорошо,что люди были здесь», – объясняет директор. По его словам, свет в хранилище наладили недавно. «Мы сюда депутатов всех затащили, и благодаря этому у нас освещение сделали», – делится Сейдуманов.
Старое книгохранилище рассчитано на 3,5 миллиона единиц хранения, а сейчас фонд библиотеки составляет 7 миллионов единиц. «Один миллион наверху, шесть миллионов внизу», – уточняет Ажар Юсупова. В рамках реконструкции подземное хранилище планируется увеличить.
«Это нам передано фондом первого президента. Это с 1991 по 2013 год подарки, которые главы зарубежных государств дарили президенту», – объясняет он. – «Вот, видите, Китай есть, Великобритания – очень дорогие вещи. Не хватает пространства». Рядом с многочисленными статуэтками и другими подарками развешаны портреты Нурсултана Назарбаева, сделанные в соответствующий год. «Нужны какие-то музейные комплексы, чтобы мы могли молодежь ознакомить», – добавляет Ажар Юсупова, и мы двигаемся дальше – в кабинет, где молодые библиотекари проходят обучение.
«У нас в стране 11 252 библиотеки, – рассказывает директор. — Для всех мы являемся научно-методическим центром – это повышение квалификации. К нам приходят, и мы бесплатно всех библиотекарей учим, со всей республики, а для этого нужно пространство». Для студентов библиотекарского дела, которые также занимаются в Национальной библиотеке, Сейдуманов хочет оборудовать специальный лекторий.
Здесь я интересуюсь, сколько человек ежегодно приезжают на обучение в библиотеку.
«В прошлом году у нас было только на одних курсах 300 человек, не считая других. [Всего ежегодно] около 1000 человек у нас бывает… Приезжают даже в командировки на один-два дня», – отвечает Ажар Юсупова. Именно этим руководство библиотеки и объясняет необходимость строительства гостиницы. По первоначальному проекту, сделанному бесплатно архитектором Габитом Садырбаевым, две башни высотой 7 и 9 этажей должны были быть построены со стороны улиц Байсеитовой и Желтоксан. По словам директора, эта территория, около 2 га, принадлежит библиотеке. Сейдуманов готов отойти от первоначального замысла и рассмотреть другие варианты. «Никто не говорит о том, что должно быть высокоэтажное [здание]. Нам должны предложить такое решение, которое бы органично вписывалось в архитектуру», – говорит Сейдуманов.
«А нас начинают огульно критиковать, – продолжает директор. – Мы открыты! Мы ничего келейно не делаем. Нет никаких корыстных целей. Все открыто, транспарентно. Мы готовы прислушаться к вашей критике, но сделайте нам предложение, альтернативу».
Окончательный вариант реконструкции библиотеки еще не определен, и руководство все еще открыто к предложениям. На данный момент, по словам директора, поступило четыре проекта от разных архитекторов – все они были сделаны бесплатно.
«Есть так называемое техзадание. Мы говорим, что нужно, чтобы библиотека отвечала [новым] вызовам, чтобы была многофункциональным многоуровневым социокультурным институтом, [для этого] дополнительное пространство нужно», – продолжает Сейдуманов.
Если о переполненности хранилища и необходимости размещения в гостинице библиотекарей со всей страны говорилось и до этого, то концепция «многофункционального многоуровневого социокультурного института» библиотеки появилась только в этом году, и я с удивлением спрашиваю директора, что же это означает. В ответ директор рассказывает, что традиционная форма существования библиотек сегодня уже изжила себя, так как практически всю интересующую информацию люди могут получить в интернете. Соответственно, чтобы выжить, библиотеке необходимо расширить свою функциональность.
«Это пространство культуры, это пространство литературы, пространство обучения, пространство досуга, пространство обеспечения доступа населения не только к книгам, печатной продукции, а более многогранной информации», – объясняет директор. Я уточняю, какие конкретные «новые грани» он планирует добавить библиотеке.
«Релаксация должна быть, это пространство. Пойдете в библиотеку Соединенных Штатов Америки – шикарный ресторан, кафе и столовая – разные уровни. Возьмете библиотеку Сингапура – шестнадцатиэтажное здание, целый квартал занимает, там магазин есть, театр есть, кинотеатр есть, и на шестнадцатом этаже смотровая площадка, они проводят мероприятия, даже свадьбы там проводят», – рассказывает Сейдуманов.
Но все же ключевым звеном этой концепции, по словам директора, является человек, который должен иметь право на бесплатное пространство для досуга – независимо от социального статуса.
«Вот например, мы условно называем это „бэби-клуб“. [Я] был в разных библиотеках, в частности, Пекинская национальная библиотека дико понравилось. Огромная библиотека и есть пространство детское внутри. Там есть кинотеатр, театр и малый кинотеатр, куда родители с детьми приходят», – рассказывает Сейдуманов. Подобные зоны он планирует создать и в казахстанской национальной библиотеке. «Очень много молодых семей у нас, мам, которые сидят в декретном отпуске, но хотят не отстать от общества, находиться в этом обществе. Детей некуда девать. Нам отдельное нужно пространство, отдельная пеленальная, условно говоря – это же тоже инфраструктура», – говорит директор. Помимо точек общепита и детской зоны директор планирует организовать в библиотеке музей книги, открыть книжные магазины и арт-галереи. Некоторые изменения, по его словам, заметны уже сейчас:
«По началу, конечно, все это странно для обычного читателя: почему библиотека тянет на себя все эти функции?» – улыбаясь, добавляет Ажар Юсупова. – «Ну а зачем изобретать, плодить, строить множеств различных культурных, образовательных центров, организаций и помещений, когда это можно совместить все в одном пространстве?»
Как делится Сейдуманов, еще одно значительное изменение в пространстве библиотеки – это обновление туалета: «Представляете, а раньше приходили, видели наш туалет - это страшно было. Невозможно, стыдно было очень. Приезжали очень многие международные организации. Я к чему говорю, просто этот вопрос уже перезрел. И то, что мы предлагаем, мы ни у кого не просим, там у государства, дайте денег…»
Интересуюсь, как предлагается финансировать проект. По словам Сейдуманова, проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, и интерес к нему уже проявили инвесторы из Арабских стран. В письменном ответе, предоставленном библиотекой, также указано, что «в настоящее время изъявили желание и подтвердили свое согласие финансировать проект реконструкции несколько иностранных инвесторов, также проявили свой интерес международные финансовые банки». По этой причине, «вопрос включения финансирования реконструкции в республиканский бюджет является неактуальным».
Спрашиваю, есть ли казахстанские инвесторы, готовые вложиться в проект.
«Проект модернизации и реконструкции, он очень большой и требует больших средств. [Местные инвесторы] уже есть, я их просто не хотел бы озвучивать. Вот, например, одна из крупных казахстанских компаний проявила интерес и предложила свой вариант», – отвечает Сейдуманов.
По его словам, в первой половине будущего года планируется провести широкие общественные слушания, где и определится окончательный вариант реконструкции. В письменном ответе библиотеки говорится, что предложения по реконструкции были «устно поддержаны» руководством министерства культуры и спорта и что на данный момент проект прорабатывается «по рекомендациям руководства министерства культуры и спорта, а также города Алматы». Однако, ранее на запрос Vласти управление архитектуры и градостроительства города ответило, что «в настоящее время от Национальной библиотеки не поступало заявление на реконструкцию».
С Алмасханом Ахметжановым, заместителем руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алматы (на днях он стал главным архитектором города — V), по этому поводу у нас состоялся следующий телефонный разговор:
– Что вы можете рассказать о проекте реконструкции национальной библиотеки, который освещался в СМИ в прошлом году?
– Я склонен к тому, чтобы не давать такие реконструктивные мероприятия, это же все-таки территория общего пользования. Это памятник архитектуры республиканского назначения. Плюс то, что вокруг него лучше всего оставить территорию общего пользования, потому что все-таки у нас мало таких мест, где возможно вокруг здания парковые зоны оставить.
– Скажите, пожалуйста, а уведомил ли директор библиотеки вас о недавнем ремонте пилона у входной группы?
– Нет, собственник официально не уведомил. Мне пришлось туда специально отправлять архитектора Бостандыкского района, чтобы выяснить ситуацию. Заверили, что там только меняют мрамор, хотя все эти вещи должны были быть согласованы с министерством культуры.
На интервью с Жанатом Сейдумановым я уточняю и вопрос о том, почему библиотека не сообщила о ремонте входной группы управлению архитектуры и градостроительства. «А зачем? – отвечает Сейдуманов. – Крыши не было у этого пространства, и от влажности пошла деформация металлического остова. Это была вынужденная мера. И мы ничего там не изменили, мы [оставили] ту же цветовую гамму, мы не провели там реставрацию. Что есть реставрация? Это видоизменение. Если меняются размеры, параметры, цвет – все осталось в таком же виде». Мы осматриваем отремонтированный участок. Директор показывает, что старый потрескавшийся мрамор также был использован снова – им выложили границу между тротуаром и входной группой библиотеки. По фотографиям все же можно увидеть, что внешний облик входной группы поменялся, он стал монолитным.
Кроме двух пилонов, которые стали теперь массивным одним, мрамором были покрыты клумбы и стенки пандуса, то есть это был цельный ансамбль входной группы. Сейчас мрамор на клумбах и пандусе заменили гранитном, и вся задумка архитекторов развалилась.
Между тем, все же, согласно статье 34 закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», ремонт (комплекс мероприятий по поддержанию технического состояния памятника истории и культуры путем проведения периодических работ без изменения его существующего облика) входит в перечень научно-реставрационных работ, а их, согласно этому же закону, следует проводить «под контролем уполномоченного органа».
В этот момент Ажар Юсупова предлагает переместиться в один из залов и посмотреть, как происходит взвешивание борцов UFC – тех самых, что были изображены на рекламном плакате у центрального входа в библиотеку.
«Казалось бы, какое отношение они имеют к библиотеке?, – видя мое замешательство, говорит Сейдуманов. – Наша задача стоит вот такими подходами привлечь читателя сюда. А почему эта идея возникла – потому что Ардак Назаров, который чемпион мира, он очень продвинутый, очень много читает. До этого мы уже несколько провели с ним встреч с нашими читателями, и он говорил о чем: ребята, в этом мире не только нужно кулаками, но и головой. А голова – это знания. У нас есть классическое представление о спортсменах, что они такие однобокие, вот он показал пример. И на его примере уже видите, что сейчас будет?..»