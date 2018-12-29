Среда обитания / Город
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29 декабря 2018
Ольга Логинова, фото Жанары Каримовой и автора

«Национальная библиотека – это не священная корова»

Как продвигается проект модернизации и реконструкции Национальной библиотеки Казахстана

«Национальная библиотека – это не священная корова»

В ноябре этого года на входной группе Национальной библиотеки Казахстана, которая входит в список памятников архитектуры республиканского значения, стали менять мрамор. Маленькое внутреннее событие насторожило граждан и всколыхнуло прошлогодние опасения – в 2017 году был представлен проект реконструкции библиотеки, согласно которому по бокам здания должны были вырасти две гостиницы-высотки. В прошлом году Vласть подробно рассказывала о первом проекте и о том, почему библиотеке необходима реконструкция, но не в таком воплощении. Год спустя мы снова поговорили с руководством библиотеки и узнали, на какой стадии сейчас находится этот резонансный проект.

По пути на интервью с директором Национальной библиотеки Жанатом Сейдумановым я еще издалека замечаю плакат на ее стене, рекламирующий большое спортивное событие – международные соревнования по смешанным единоборствам, которые должны вот-вот пройти в Алматы. В легком удивлении я прохожу внутрь, где меня сначала встречает недоверчивая вахтерша, потом – металлоискатель и турникет, а затем уже – директор и заместитель директора по научной части Ажар Юсупова.

Жанат Сейдуманов, как и в прошлой беседе с Vластью, много рассказывал о том, что необходимость реконструкции библиотеки давно назрела, и продолжать работать с такой же устаревшей инфраструктурой скоро будет невозможно. Для наглядности мы проходимся по всей библиотеке и посещаем подземное хранилище редких книг, библиотечную типографию и отдел реставрации. В хранилище директор обращает мое внимание на свисающие с узких полок экземпляры редкой периодики и на то, что сами полки здесь еще с советских времен. «[Это] редкий фонд. Печатная продукция, которой нет в мире. Не дай бог потерять! А мы его храним в неприспособленном помещении», – сетует Сейдуманов. Мы проходим дальше и я замечаю, что потолок хранилища сильно закопчен в одном из углов. Оказалось, тут недавно едва не случился пожар. «Замкнуло ночью, чуть все не сгорело. Хорошо,что люди были здесь», – объясняет директор. По его словам, свет в хранилище наладили недавно. «Мы сюда депутатов всех затащили, и благодаря этому у нас освещение сделали», – делится Сейдуманов.

Старое книгохранилище рассчитано на 3,5 миллиона единиц хранения, а сейчас фонд библиотеки составляет 7 миллионов единиц. «Один миллион наверху, шесть миллионов внизу», – уточняет Ажар Юсупова. В рамках реконструкции подземное хранилище планируется увеличить.

Фото Каната Бейсекеева

«Это нам передано фондом первого президента. Это с 1991 по 2013 год подарки, которые главы зарубежных государств дарили президенту», – объясняет он. – «Вот, видите, Китай есть, Великобритания – очень дорогие вещи. Не хватает пространства». Рядом с многочисленными статуэтками и другими подарками развешаны портреты Нурсултана Назарбаева, сделанные в соответствующий год. «Нужны какие-то музейные комплексы, чтобы мы могли молодежь ознакомить», – добавляет Ажар Юсупова, и мы двигаемся дальше – в кабинет, где молодые библиотекари проходят обучение.

Фото с сайта liter.kz

«У нас в стране 11 252 библиотеки, – рассказывает директор. — Для всех мы являемся научно-методическим центром – это повышение квалификации. К нам приходят, и мы бесплатно всех библиотекарей учим, со всей республики, а для этого нужно пространство». Для студентов библиотекарского дела, которые также занимаются в Национальной библиотеке, Сейдуманов хочет оборудовать специальный лекторий.

Здесь я интересуюсь, сколько человек ежегодно приезжают на обучение в библиотеку.

«В прошлом году у нас было только на одних курсах 300 человек, не считая других. [Всего ежегодно] около 1000 человек у нас бывает… Приезжают даже в командировки на один-два дня», – отвечает Ажар Юсупова. Именно этим руководство библиотеки и объясняет необходимость строительства гостиницы. По первоначальному проекту, сделанному бесплатно архитектором Габитом Садырбаевым, две башни высотой 7 и 9 этажей должны были быть построены со стороны улиц Байсеитовой и Желтоксан. По словам директора, эта территория, около 2 га, принадлежит библиотеке. Сейдуманов готов отойти от первоначального замысла и рассмотреть другие варианты. «Никто не говорит о том, что должно быть высокоэтажное [здание]. Нам должны предложить такое решение, которое бы органично вписывалось в архитектуру», – говорит Сейдуманов.

«Если говорить о том пространстве, которое находится под охраной и является памятником архитектуры, с одной стороны, это не священная корова. Мы не собираемся ее уничтожать и мы бережно относимся».

«А нас начинают огульно критиковать, – продолжает директор. – Мы открыты! Мы ничего келейно не делаем. Нет никаких корыстных целей. Все открыто, транспарентно. Мы готовы прислушаться к вашей критике, но сделайте нам предложение, альтернативу».

Окончательный вариант реконструкции библиотеки еще не определен, и руководство все еще открыто к предложениям. На данный момент, по словам директора, поступило четыре проекта от разных архитекторов – все они были сделаны бесплатно.

«Есть так называемое техзадание. Мы говорим, что нужно, чтобы библиотека отвечала [новым] вызовам, чтобы была многофункциональным многоуровневым социокультурным институтом, [для этого] дополнительное пространство нужно», – продолжает Сейдуманов.

Если о переполненности хранилища и необходимости размещения в гостинице библиотекарей со всей страны говорилось и до этого, то концепция «многофункционального многоуровневого социокультурного института» библиотеки появилась только в этом году, и я с удивлением спрашиваю директора, что же это означает. В ответ директор рассказывает, что традиционная форма существования библиотек сегодня уже изжила себя, так как практически всю интересующую информацию люди могут получить в интернете. Соответственно, чтобы выжить, библиотеке необходимо расширить свою функциональность.

«Это пространство культуры, это пространство литературы, пространство обучения, пространство досуга, пространство обеспечения доступа населения не только к книгам, печатной продукции, а более многогранной информации», – объясняет директор. Я уточняю, какие конкретные «новые грани» он планирует добавить библиотеке.

«Релаксация должна быть, это пространство. Пойдете в библиотеку Соединенных Штатов Америки – шикарный ресторан, кафе и столовая – разные уровни. Возьмете библиотеку Сингапура – шестнадцатиэтажное здание, целый квартал занимает, там магазин есть, театр есть, кинотеатр есть, и на шестнадцатом этаже смотровая площадка, они проводят мероприятия, даже свадьбы там проводят», – рассказывает Сейдуманов.

Но все же ключевым звеном этой концепции, по словам директора, является человек, который должен иметь право на бесплатное пространство для досуга – независимо от социального статуса.

«Вот например, мы условно называем это „бэби-клуб“. [Я] был в разных библиотеках, в частности, Пекинская национальная библиотека дико понравилось. Огромная библиотека и есть пространство детское внутри. Там есть кинотеатр, театр и малый кинотеатр, куда родители с детьми приходят», – рассказывает Сейдуманов. Подобные зоны он планирует создать и в казахстанской национальной библиотеке. «Очень много молодых семей у нас, мам, которые сидят в декретном отпуске, но хотят не отстать от общества, находиться в этом обществе. Детей некуда девать. Нам отдельное нужно пространство, отдельная пеленальная, условно говоря – это же тоже инфраструктура», – говорит директор. Помимо точек общепита и детской зоны директор планирует организовать в библиотеке музей книги, открыть книжные магазины и арт-галереи. Некоторые изменения, по его словам, заметны уже сейчас:

«Если вы обратите внимание, у нас диваны поставили – люди начали спать. Пожалуйста – пусть спят! Мы рады».

«По началу, конечно, все это странно для обычного читателя: почему библиотека тянет на себя все эти функции?» – улыбаясь, добавляет Ажар Юсупова. – «Ну а зачем изобретать, плодить, строить множеств различных культурных, образовательных центров, организаций и помещений, когда это можно совместить все в одном пространстве?»

Как делится Сейдуманов, еще одно значительное изменение в пространстве библиотеки – это обновление туалета: «Представляете, а раньше приходили, видели наш туалет - это страшно было. Невозможно, стыдно было очень. Приезжали очень многие международные организации. Я к чему говорю, просто этот вопрос уже перезрел. И то, что мы предлагаем, мы ни у кого не просим, там у государства, дайте денег…»

Интересуюсь, как предлагается финансировать проект. По словам Сейдуманова, проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, и интерес к нему уже проявили инвесторы из Арабских стран. В письменном ответе, предоставленном библиотекой, также указано, что «в настоящее время изъявили желание и подтвердили свое согласие финансировать проект реконструкции несколько иностранных инвесторов, также проявили свой интерес международные финансовые банки». По этой причине, «вопрос включения финансирования реконструкции в республиканский бюджет является неактуальным».

Спрашиваю, есть ли казахстанские инвесторы, готовые вложиться в проект.

«Проект модернизации и реконструкции, он очень большой и требует больших средств. [Местные инвесторы] уже есть, я их просто не хотел бы озвучивать. Вот, например, одна из крупных казахстанских компаний проявила интерес и предложила свой вариант», – отвечает Сейдуманов.

По его словам, в первой половине будущего года планируется провести широкие общественные слушания, где и определится окончательный вариант реконструкции. В письменном ответе библиотеки говорится, что предложения по реконструкции были «устно поддержаны» руководством министерства культуры и спорта и что на данный момент проект прорабатывается «по рекомендациям руководства министерства культуры и спорта, а также города Алматы». Однако, ранее на запрос Vласти управление архитектуры и градостроительства города ответило, что «в настоящее время от Национальной библиотеки не поступало заявление на реконструкцию».

С Алмасханом Ахметжановым, заместителем руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алматы (на днях он стал главным архитектором города — V), по этому поводу у нас состоялся следующий телефонный разговор:

– Что вы можете рассказать о проекте реконструкции национальной библиотеки, который освещался в СМИ в прошлом году?

– Я склонен к тому, чтобы не давать такие реконструктивные мероприятия, это же все-таки территория общего пользования. Это памятник архитектуры республиканского назначения. Плюс то, что вокруг него лучше всего оставить территорию общего пользования, потому что все-таки у нас мало таких мест, где возможно вокруг здания парковые зоны оставить.

– Скажите, пожалуйста, а уведомил ли директор библиотеки вас о недавнем ремонте пилона у входной группы?

– Нет, собственник официально не уведомил. Мне пришлось туда специально отправлять архитектора Бостандыкского района, чтобы выяснить ситуацию. Заверили, что там только меняют мрамор, хотя все эти вещи должны были быть согласованы с министерством культуры.

Фото Давида Камински

На интервью с Жанатом Сейдумановым я уточняю и вопрос о том, почему библиотека не сообщила о ремонте входной группы управлению архитектуры и градостроительства. «А зачем? – отвечает Сейдуманов. – Крыши не было у этого пространства, и от влажности пошла деформация металлического остова. Это была вынужденная мера. И мы ничего там не изменили, мы [оставили] ту же цветовую гамму, мы не провели там реставрацию. Что есть реставрация? Это видоизменение. Если меняются размеры, параметры, цвет – все осталось в таком же виде». Мы осматриваем отремонтированный участок. Директор показывает, что старый потрескавшийся мрамор также был использован снова – им выложили границу между тротуаром и входной группой библиотеки. По фотографиям все же можно увидеть, что внешний облик входной группы поменялся, он стал монолитным.

Вид входной группы библиотеки до ремонта

Вид после ремонта

Старый мрамор

Кроме двух пилонов, которые стали теперь массивным одним, мрамором были покрыты клумбы и стенки пандуса, то есть это был цельный ансамбль входной группы. Сейчас мрамор на клумбах и пандусе заменили гранитном, и вся задумка архитекторов развалилась.

Между тем, все же, согласно статье 34 закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», ремонт (комплекс мероприятий по поддержанию технического состояния памятника истории и культуры путем проведения периодических работ без изменения его существующего облика) входит в перечень научно-реставрационных работ, а их, согласно этому же закону, следует проводить «под контролем уполномоченного органа».

В этот момент Ажар Юсупова предлагает переместиться в один из залов и посмотреть, как происходит взвешивание борцов UFC – тех самых, что были изображены на рекламном плакате у центрального входа в библиотеку.

«Казалось бы, какое отношение они имеют к библиотеке?, – видя мое замешательство, говорит Сейдуманов. – Наша задача стоит вот такими подходами привлечь читателя сюда. А почему эта идея возникла – потому что Ардак Назаров, который чемпион мира, он очень продвинутый, очень много читает. До этого мы уже несколько провели с ним встреч с нашими читателями, и он говорил о чем: ребята, в этом мире не только нужно кулаками, но и головой. А голова – это знания. У нас есть классическое представление о спортсменах, что они такие однобокие, вот он показал пример. И на его примере уже видите, что сейчас будет?..»

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