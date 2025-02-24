Среда обитания / Город
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24 февраля 2025
Ольга Логинова, фото из Instagram арт-пространства «Дом на Барибаева, 36»,

Аренда истории и культуры

Как в Алматы акимат пытается вернуть здания, принадлежащие компании министерства иностранных дел

Аренда истории и культуры

В конце января культурное пространство «Дом на Барибаева, 36», расположенное в бывшем здании посольства Узбекистана, получило уведомление о принудительном выселении. Арендаторам отключили электричество и отопление, но даже без них в доме буквально до дня переезда проводили выставки и мероприятия.

Здание Дома на Барибаева, 36 принадлежит Институту внешнеполитических исследований при министерстве иностранных дел. Помимо него, у ИВИ еще более десятка зданий бывших посольств в Алматы, включая памятники истории и культуры, которые акимат пока безуспешно пытается вернуть городу.

«Власть» рассказывает, какие это здания, и почему министерство не хочет передавать их.

После того, как арендаторы Дома на Барибаева, 36, проиграли суд с собственником здания, «Власть» направляла запрос в министерство иностранных дел, чтобы узнать, сколько зданий в Алматы принадлежит Институту внешнеполитических исследований (АО «ИВИ»). МИД тогда отказался предоставить эти данные, сославшись на то, что институт «обладает своим обособленным имуществом». В Фонде защиты слова «Әділ сөз» тогда отметили, что эта информация не может относиться к коммерческой тайне, а отказ в ее предоставлении – нарушение закона о СМИ.

Тем не менее «Власти» удалось найти перечень этих зданий в открытом доступе и понять, что среди них есть памятники.

Вот так выглядят некоторые из них.

Дом врача Фидлера, фото Яндекс

Казыбек би, 18, здесь располагалось посольство Монголии. Дом был построен специально для известного врача города Верного, Льва Николаевича Фидлера – основателя семиреченской педиатрии и офтальмологии. В его доме действовала бесплатная глазная лечебница, позже здесь был научно-исследовательский институт офтальмологии и республиканское медицинское училище. Дом – памятник истории и культуры местного значения. Специалисты уже выражали опасения, что неконтролируемый ремонт этого здания значительно изменил его облик.

Дом купца Шахворостова, фото Светланы Ромашковой

Назарбаева, 99, дом купца Шахворостова, предположительно построенный в конце XIX века по проекту архитектора Андрея Зенкова. В нем располагалось посольство США, затем – консульство Франции. Дом входит в перечень памятников истории и культуры. В конце 2021 года один из основателей арт-пространства Дом на Барибаева, 36, Даурен Тюлеев, рассказывал, что вел переговоры о том, чтобы взять в аренду и дом купца Шахворостова, и открыть здесь арт-пространство. Тогда планировалось убрать высокий забор, за которым дом скрывается уже более 20 лет. При этом объявление о сдаче исторического особняка появилось на сайте krisha.kz в ноябре 2021 года.

Тем не менее, сейчас в нем располагаются офисы нескольких компаний, а также сдаются в аренду отдельные помещения.

Желтоксан, 87, фото Яндекс. Бывшее посольство Израиля. Сейчас помещения в нем сдаются под офисы.

Пушкина, 97, фото с сайта АО «ИВИ», бывшее посольство Румынии.

Назарбаева, 137, фото с сайта АО «ИВИ», бывшее посольство Китайской Народной Республики. Сейчас в четырехэтажном здании, построенном в 1958 году, находится консульский отдел посольства Туркменистана, а также несколько частных компаний.

Карасай батыра 34, фото 2GIS, бывшее посольство Канады. По данным геоинформационной карты Алматы, здание построено в 1949 году. Сейчас его арендует страховая компания.

Макатаева, 13а, фото Яндекс, здесь было посольство Болгарии, а затем – генконсульство Украины. Сейчас в доме располагается Исполнительная Дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан

Мауленова, 71, фото 2GIS& Двухэтажное здание 1955 года постройки, раньше в нем располагалось посольство Индии.

На сайте АО «ИВИ» среди объектов в Алматы также указано здание Казахстанско-Немецкого университета, где раньше было посольство Федеративной Республики Германия и генерального консульства Великобритании и здание представительства МИДа в Алматы – оно принадлежит самому министерству.

АО «ИВИ» также принадлежит несколько зданий в Астане. Среди них – здание госпиталя ветеранов ВОВ, который арендует его, на 2025 год цена аренды за год – более 50 млн тенге, а также – Дом купца Силина, памятник истории и культуры местного значения.

Госпиталь Ветеранов ВОВ, фото 2GIS

Дом Купца Силина, фото с сайта АО «ИВИ».

До 25 июня 2019 года АО «ИВИ» называлось «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана». Здания посольств были переданы ему в 2001 году при реорганизации государственного Департамента по работе с дипломатическими представительствами. Сейчас часть этих зданий находится в частной собственности у других компаний.

Предшественник АО «ИВИ», «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана», было создано для обслуживания дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Казахстане.

Сейчас, согласно уставу, основная деятельность АО «ИВИ» – «аналитические исследования при разработке и реализации внешнеполитического курса» страны, а также – аренда и управление собственной недвижимостью.

Согласно аудиторским отчетам, доход от аренды АО «ИВИ» в 2021 году составил 327,9 млн тенге, в 2022-м – 395,9 млн тенге, в 2023-м – 424,7 млн тенге. Данных за 2024 год пока нет.

На 2019 год на балансе были зарегистрированы 58 объектов недвижимости, включая земельные участки, квартиры и нежилые объекты, а также два автотранспортных средства.

На запрос «Власти» в компании ответили, что не планируют передавать свои здания, находящиеся в Алматы, в собственность города, так как они используются «в соответствии с уставными целями и задачами» общества.

При этом в управлении государственных активов Алматы «Власти» сообщили, что «системно взаимодействуют» с АО «ИВИ» для того, чтобы передать здания, находящиеся не его балансе, городу.

Пока по договору дарения были переданы два здания: дом лесовода Эдуарда Баума, где располагалось консульство Кыргызстана (Амангельды, 68) и дом купца Радченко, в котором находилось посольство Пакистана (Тулебаева, 25). Оба здания относятся к памятникам культуры и истории местного значения.

Дом Баума, фото 2GIS

В управлении государственных активов подчеркивают, что все здания АО «ИВИ» находятся в центральной части города, на магистральных улицах, а город «испытывает острую потребность в дополнительных помещениях для социальных и административных учреждений».

«На сегодняшний день имеющаяся коммунальная недвижимость полностью задействована, что делает вопрос передачи указанных объектов особенно актуальным», – подчеркивают в управлении.

Сейчас управление готовит очередное письмо в адрес МИДа и АО «ИВИ» для того, чтобы передать дом на Барибаева, 36 и дом купца Шахворостова (Назарбаева, 99) «для их дальнейшего использования в интересах города и его жителей».

По информации акимата, на многочисленные обращения министерство иностранных дел отвечало, что здания включены в уставный капитал АО «ИВИ», и «их передача может отрицательно сказаться на финансовой устойчивости организации, нарушив баланс ее активов».

Министерство также заявляло городским властям, что эти здания «рассматриваются как потенциальные площадки для размещения международных структур в случае их передислокации в Алматы», и поэтому целесообразно сохранить их в собственности АО «ИВИ» для «оперативного реагирования».

В ответ на запрос «Власти» же в министерстве таких аргументов не приводили. Ведомство ссылалось на закон о госслужбе, по которому неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов – это дисциплинарный проступок, дискредитирующий госслужбу. А также на предпринимательский кодекс, по которому не допускаются незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства.

«Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая, что объекты недвижимости находятся в частной собственности Общества, Министерство не вправе определять их юридическую судьбу и вмешиваться в хозяйственную деятельность Общества», – заявили в министерстве.

Ведомство не ответило на вопрос, как расходуется прибыль, заработанная АО «ИВИ».

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