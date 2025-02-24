Аренда истории и культуры

В конце января культурное пространство «Дом на Барибаева, 36», расположенное в бывшем здании посольства Узбекистана, получило уведомление о принудительном выселении. Арендаторам отключили электричество и отопление, но даже без них в доме буквально до дня переезда проводили выставки и мероприятия.

Здание Дома на Барибаева, 36 принадлежит Институту внешнеполитических исследований при министерстве иностранных дел. Помимо него, у ИВИ еще более десятка зданий бывших посольств в Алматы, включая памятники истории и культуры, которые акимат пока безуспешно пытается вернуть городу.

«Власть» рассказывает, какие это здания, и почему министерство не хочет передавать их.