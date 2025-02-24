Аренда истории и культуры

В конце января культурное пространство «Дом на Барибаева, 36», расположенное в бывшем здании посольства Узбекистана, получило уведомление о принудительном выселении. Арендаторам отключили электричество и отопление, но даже без них в доме буквально до дня переезда проводили выставки и мероприятия.
Здание Дома на Барибаева, 36 принадлежит Институту внешнеполитических исследований при министерстве иностранных дел. Помимо него, у ИВИ еще более десятка зданий бывших посольств в Алматы, включая памятники истории и культуры, которые акимат пока безуспешно пытается вернуть городу.
«Власть» рассказывает, какие это здания, и почему министерство не хочет передавать их.
После того, как арендаторы Дома на Барибаева, 36, проиграли суд с собственником здания, «Власть» направляла запрос в министерство иностранных дел, чтобы узнать, сколько зданий в Алматы принадлежит Институту внешнеполитических исследований (АО «ИВИ»). МИД тогда отказался предоставить эти данные, сославшись на то, что институт «обладает своим обособленным имуществом». В Фонде защиты слова «Әділ сөз» тогда отметили, что эта информация не может относиться к коммерческой тайне, а отказ в ее предоставлении – нарушение закона о СМИ.
Тем не менее «Власти» удалось найти перечень этих зданий в открытом доступе и понять, что среди них есть памятники.
Вот так выглядят некоторые из них.
Казыбек би, 18, здесь располагалось посольство Монголии. Дом был построен специально для известного врача города Верного, Льва Николаевича Фидлера – основателя семиреченской педиатрии и офтальмологии. В его доме действовала бесплатная глазная лечебница, позже здесь был научно-исследовательский институт офтальмологии и республиканское медицинское училище. Дом – памятник истории и культуры местного значения. Специалисты уже выражали опасения, что неконтролируемый ремонт этого здания значительно изменил его облик.
Назарбаева, 99, дом купца Шахворостова, предположительно построенный в конце XIX века по проекту архитектора Андрея Зенкова. В нем располагалось посольство США, затем – консульство Франции. Дом входит в перечень памятников истории и культуры. В конце 2021 года один из основателей арт-пространства Дом на Барибаева, 36, Даурен Тюлеев, рассказывал, что вел переговоры о том, чтобы взять в аренду и дом купца Шахворостова, и открыть здесь арт-пространство. Тогда планировалось убрать высокий забор, за которым дом скрывается уже более 20 лет. При этом объявление о сдаче исторического особняка появилось на сайте krisha.kz в ноябре 2021 года.
Тем не менее, сейчас в нем располагаются офисы нескольких компаний, а также сдаются в аренду отдельные помещения.
На сайте АО «ИВИ» среди объектов в Алматы также указано здание Казахстанско-Немецкого университета, где раньше было посольство Федеративной Республики Германия и генерального консульства Великобритании и здание представительства МИДа в Алматы – оно принадлежит самому министерству.
АО «ИВИ» также принадлежит несколько зданий в Астане. Среди них – здание госпиталя ветеранов ВОВ, который арендует его, на 2025 год цена аренды за год – более 50 млн тенге, а также – Дом купца Силина, памятник истории и культуры местного значения.
До 25 июня 2019 года АО «ИВИ» называлось «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана». Здания посольств были переданы ему в 2001 году при реорганизации государственного Департамента по работе с дипломатическими представительствами. Сейчас часть этих зданий находится в частной собственности у других компаний.
Предшественник АО «ИВИ», «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана», было создано для обслуживания дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Казахстане.
Сейчас, согласно уставу, основная деятельность АО «ИВИ» – «аналитические исследования при разработке и реализации внешнеполитического курса» страны, а также – аренда и управление собственной недвижимостью.
Согласно аудиторским отчетам, доход от аренды АО «ИВИ» в 2021 году составил 327,9 млн тенге, в 2022-м – 395,9 млн тенге, в 2023-м – 424,7 млн тенге. Данных за 2024 год пока нет.
На 2019 год на балансе были зарегистрированы 58 объектов недвижимости, включая земельные участки, квартиры и нежилые объекты, а также два автотранспортных средства.
На запрос «Власти» в компании ответили, что не планируют передавать свои здания, находящиеся в Алматы, в собственность города, так как они используются «в соответствии с уставными целями и задачами» общества.
Пока по договору дарения были переданы два здания: дом лесовода Эдуарда Баума, где располагалось консульство Кыргызстана (Амангельды, 68) и дом купца Радченко, в котором находилось посольство Пакистана (Тулебаева, 25). Оба здания относятся к памятникам культуры и истории местного значения.
В управлении государственных активов подчеркивают, что все здания АО «ИВИ» находятся в центральной части города, на магистральных улицах, а город «испытывает острую потребность в дополнительных помещениях для социальных и административных учреждений».
Сейчас управление готовит очередное письмо в адрес МИДа и АО «ИВИ» для того, чтобы передать дом на Барибаева, 36 и дом купца Шахворостова (Назарбаева, 99) «для их дальнейшего использования в интересах города и его жителей».
По информации акимата, на многочисленные обращения министерство иностранных дел отвечало, что здания включены в уставный капитал АО «ИВИ», и «их передача может отрицательно сказаться на финансовой устойчивости организации, нарушив баланс ее активов».
Министерство также заявляло городским властям, что эти здания «рассматриваются как потенциальные площадки для размещения международных структур в случае их передислокации в Алматы», и поэтому целесообразно сохранить их в собственности АО «ИВИ» для «оперативного реагирования».
В ответ на запрос «Власти» же в министерстве таких аргументов не приводили. Ведомство ссылалось на закон о госслужбе, по которому неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов – это дисциплинарный проступок, дискредитирующий госслужбу. А также на предпринимательский кодекс, по которому не допускаются незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства.
«Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая, что объекты недвижимости находятся в частной собственности Общества, Министерство не вправе определять их юридическую судьбу и вмешиваться в хозяйственную деятельность Общества», – заявили в министерстве.
Ведомство не ответило на вопрос, как расходуется прибыль, заработанная АО «ИВИ».
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