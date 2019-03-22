Здание Аппаратно-студийного комплекса будет реконструировано

После спорных реконструкций Дворца Республики и Дворца спорта, работы в АСК-2 вызвали беспокойство в среде гражданских архитектурных активистов. Они отмечают, что находясь в предварительном списке памятников, здание уже «имеет охранный статус наравне с памятниками наследия». Проект постановления акимата О внесении дополнений в постановление акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года № 4/840 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы», в котором предлагалось внести здание Аппаратно-студийного комплекса в список памятников, был представлен для общественного обсуждения до 19 марта этого года. В нем также отмечается, что постановление вступит в силу спустя десять дней с момента официального опубликования.

На запрос Vласти о том, как статус памятника повлияет на процесс реконструкции здания, в управлении городского планирования и урбанистики ответили так: «В соответствии со стандартом государственной услуги «Согласование проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения» эскизный проект «Реконструкции здания Аппаратно-студийного комплекса-2 по согласованию автором проекта будет рассмотрен дополнительно в установленном законом порядке».

Примечательно, что ранее здание, расположенное по адресу ул. Желтоксан, 185, никогда не входило в списки памятников. АСК-2 построен в 1983 году. Как рассказывалось в материале Vласти, Аппаратно-студийный комплекс – это уникальный объект для Алматы, поскольку в нем впервые был применен почти полностью остекленный фасад. Сооружение составляет важную композиционную часть ансамблевой застройки площади Республики, замыкая перспективу улицы Желтоксан. Как рассказывал автор проекта здания, архитектор Александр Коржемпо, по изначальной задумке остекление должно было быть таким, что чтобы человек словно входил в сияющее небо, однако в то время материал такого качества сделать не могли. Согласно проекту, предоставленному Vласти акиматом, для витражей планируется использовать «структурное остекление со слабозеркальным покрытием».

