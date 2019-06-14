Напряжения больше нет

4 июня на улице Гоголя все троллейбусы встали из-за обрыва проводов. Проезжающая мимо полицейская машина остановилась около троллейбуса маршрута №1, страж порядка открыл окно и спросил у водителя: «Напряжения нет?» Ответ никого не удивил: напряжения действительно нет.
В тот день в комментариях к недовольным постам в Facebook ТОО «АлматыЭлектроТранс» ответило, что в 13.30 произошел обрыв проводов, напряжения нет по улице Гоголя – от Назарбаева в сторону парка культуры и отдыха. Поломку обещали устранить до 17.00. Примерно в 18:30 троллейбусы уже встали на улице Калдаякова — снова обрыв.
На следующий день, 5 июня, в группе «Общественный транспорт Алматы» появилось сообщение о том, что на пересечении улиц Абая и Розыбакиева произошел обрыв контактных сетей.
6 июня на Тимирязева встали троллейбусы маршрутов №9, 11 и 7, образовалась пробка, а пассажирам пришлось идти по проезжей части до ближайшего тротуара. Через некоторое время троллея вышла из зажима у троллейбуса №1, который не по маршруту оказался на улице Жамбыла. Вечером этого же дня на улицах города произошел коллапс: сначала на проспекте Абая задымился троллейбус №25, а в 15.30 на пересечении улиц Абая-Гагарина встали сразу около 15 машин.
В группе «Общественный транспорт Алматы» появляется все больше сообщений о «вставших» троллейбусах и вследствие этого — заторах. Все чаще создается впечатление, что этот вид транспорта ждет судьба трамвая, на который городские власти при всех акимах не обращали должного внимания, и однажды он стал просто опасен для города. Сейчас для дорожного движения Алматы троллейбус становится больше проблемой, нежели удобным и надежным видом транспорта.
Мы обратились в «АлматыЭлектроТранс» для того, чтобы узнать точную статистику по обрывам контактных сетей и ДТП с участием троллейбусов, однако ни на один звонок никто не ответил. Директор ТОО «АлматыЭлектроТранс» Ризван Цинаев попросил нас согласовать встречу с акиматом города и узнать ответы на вопросы у них.
Между тем у алматинского троллейбуса когда-то была замечательная история. Этот вид транспорта появился в городе еще в апреле 1944 года — сначала он ездил только по улице Гоголя.
В декабре 2016 года в Алматы приезжал Эдуард Покровский, начальник отдела электротранспорта государственного унитарного предприятия «Мосгортранс», вместе с командой он осмотрел алматинские троллейбусы и контактные сети. И вот какой вывод они сделали: «Первая часть касается контактной сети – неприятно поразило ее состояние. Мы считаем, что непосредственная работа с контактной сетью – улучшение и ремонт, позволит вашему троллейбусу значительно увеличить скорость, примерно на 20% с учетом пробок. Значительно уменьшится количество обрывов, снизится шум. Кабельные сети находятся в изношенном состоянии. Хотелось бы сказать о том, что вы используете свои мощности на 20%. Это касается подвижного состава и мощностей на подстанциях. Несмотря на режим использования, вам придется обновить подстанции, чтобы они стабильно работали. Это позволит качественнее использовать подвижной состав. Подвижной состав, который у вас есть сейчас, используется недостаточно. Для развития троллейбуса у вас в городе есть все, мы считаем, вам осталось сделать совсем чуть-чуть. Вы легко можете добавить себе пару-тройку маршрутов. Также мы рекомендуем вам больше работать с общественностью».
Спустя два года, в 2018 году, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщило, что в 2019 году проведет реконструкцию всех троллейбусных линий города Алматы. К июню 2019 года контактные сети никто не реконструировал.
Житель Алматы, Ашим, часто пользуется общественным транспортом, особенно троллейбусами, и делится своими впечатлениями в общедоступной группе «Общественный транспорт Алматы» в Facebook, которую алматинцы создали для решения проблем с ОТ. Ашим заметил, что разрывы сетей происходят ежедневно как минимум в двух-трех местах. Пассажиры вынуждены искать новый маршрут и пересаживаться на автобусы или такси. По словам Ашима, чаще всего простаивают троллейбусы по проспекту Достык — это маршруты №19, 9, 35, 11, по проспекту Абая — №5, 25, 19 и по улице Гоголя — №1, 12. То, есть все ни один из имеющихся восьми маршрутов не отличается стабильностью.
«После 21:00 многие водители троллейбусов выезжают с конечной, и проезжают мимо остановок. Например, маршруты №19 и 25», — жалуется Ашим. В целом после 20.00 очень сложно найти троллейбус, который не едет в парк.
В комментариях в группе активно расспрашивают о проделанной «АлматыЭлектроТранс» работе. Например, один из пользователей поинтересовался, почему при обрыве контактных сетей никто не пользуется аккумуляторами и когда их вообще меняли в последний раз.
Аккумуляторы в троллейбусах нужны для того, чтобы при остановке он смог доехать до пункта назначения. На эти вопросы «АлматыЭлектроТранс» отвечают так: «По поводу аккумуляторов в данный момент не можем сказать точно, так как нужно просчитать и выбрать наиболее лучший вариант».
29 апреля 2019 года газета «Время» опубликовала интервью с директором троллейбусного парка Русланом Кудайбергеневым. В нем он отметил, что аккумуляторы «давным-давно выработали свой ресурс: большинству аккумуляторов по семь лет, а рассчитаны они были на два года. Сейчас троллейбусы могут проехать без подзарядки максимум сто-двести метров, поэтому аккумуляторы используют только при ДТП, чтобы объехать какое-то препятствие».
В этом же материале Ризван Цинаев, директор ТОО «АлматыЭлектроТранс» отметил, что ему предлагают «несколько вариантов (аккумуляторов): аккумуляторы с запасом хода 5,10 или 30 километров. Нужно все взвесить, оценить, чтобы выбрать самый оптимальный вариант. Например, если приобрести аккумуляторы с запасом хода 30 километров, то появится возможность продлить маршруты, не прокладывая сети».
Водители троллейбусов, с которыми нам удалось поговорить на условиях анонимности, тоже жалуются на старые контактные линии:
«Я работаю водителем троллейбуса уже больше десяти лет. Поломки были всегда, но в последнее время у нас часто рвутся троллеи и слетают штанги. Это происходит в основном по двум причинам: во-первых, троллеи очень старые, еще советских времен. А во-вторых, проблема в башмаках. Это штуки, за которые закреплены штанги. Они тоже очень старые, но мы стараемся ухаживать за ними, хотя не все водители добросовестно к этому относятся. Сейчас жарко, линии растягиваются и провисают, поэтому летом чаще такие конфузные случаи происходят. Зачастую бывает, что не хватает запчастей, чтобы отремонтировать троллейбус. «АлматыЭлектроТранс» немного затягивают с ремонтом, но обещали в этом году линии отремонтировать и закупить новые аккумуляторы. Нам кажется, что все идет к тому, чтобы закрыть троллейбусные парки, как это уже было с трамваями. Но мы очень надеемся, что все будет хорошо и реставрацию все-таки проведут», — рассказывает водитель во время перерыва на конченой остановке.
После безответных звонков и сообщений, журналиста Vласти все-таки пригласили на экскурсию в Троллейбусное депо Алматы, которая прошла 11 июня.
Это троллейбусное депо в Алматы открылось в 1964 году.
Директор троллейбусного депо Руслан Кудайбергенев показал помещение, в котором с 8:00 до 17:00 электрики, маляры и механики ремонтируют по четыре сломанных троллейбуса, тут же их сразу моют. В день в депо делают генеральную уборку в 34 подвижных единицах общественного транспорта. «Месяц назад мы установили по пять новых камер в троллейбусах: задняя камера, одна на движении, одна над водителем и две в салоне. У нас есть определенный перечень необходимого ремонта по троллейбусам, все это делается. Люди у нас уже давно работают, по 20-30 лет, все проверенные», — рассказал Руслан Кудайбергенев.
В парке стоят троллейбусы китайской сборки Young man, они, по словам директора, самые лучшие из всех тестируемых.
Следующее помещение — диспетчерская. Со слов директора троллейбусного парка, на работу обычно выходят четыре диспетчера, однако нам удалось застать только одного - самого молодого. Справа на экране компьютера мигает значок троллейбуса. Это значит, что транспорт стоит на месте дольше 15-ти минут - то есть либо произошло ДТП, либо водитель решил остановить троллейбус.
В депо также есть медицинский кабинет и комната отдыха для водителей, они расположены рядом. Утром каждый водитель должен зайти ко врачу. Если же водителю стало плохо, то он может пройти в специальную комнату отдыха.
Но вернемся к нашим вопросам об аккумуляторах и ремонте сети. Руслан Кудайбергенев сразу сказал, что от троллейбусов не планируют отказываться, и отметил, что в них есть аккумуляторы, которые помогают ехать при обрыве контактных сетей, однако они давно разрядились. «У каждого аккумулятора есть свойство разряжаться. Один такой аккумулятор служит около двух лет. Теперь считайте, сколько лет троллейбусам и сколько аккумуляторов нужно для этого. Мы планируем закупать новые, это есть в проекте главного директора», - поделился он.
А вот о ситуации с контактными сетями никто из троллейбусного парка рассказать не смог, сославшись на то, что для этого нужно говорить с директором ТОО «АлматыЭлектоТранс» Ризваном Цинаевым, который сейчас находится в отпуске.
Вчера, 13 июня, произошел обрыв троллейбусной сети на улице Сейфуллина. «АлматыЭлектроТранс» принес очередные извинения в соцсетях.