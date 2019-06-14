Напряжения больше нет

В тот день в комментариях к недовольным постам в Facebook ТОО «АлматыЭлектроТранс» ответило, что в 13.30 произошел обрыв проводов, напряжения нет по улице Гоголя – от Назарбаева в сторону парка культуры и отдыха. Поломку обещали устранить до 17.00. Примерно в 18:30 троллейбусы уже встали на улице Калдаякова — снова обрыв.

На следующий день, 5 июня, в группе «Общественный транспорт Алматы» появилось сообщение о том, что на пересечении улиц Абая и Розыбакиева произошел обрыв контактных сетей.

6 июня на Тимирязева встали троллейбусы маршрутов №9, 11 и 7, образовалась пробка, а пассажирам пришлось идти по проезжей части до ближайшего тротуара. Через некоторое время троллея вышла из зажима у троллейбуса №1, который не по маршруту оказался на улице Жамбыла. Вечером этого же дня на улицах города произошел коллапс: сначала на проспекте Абая задымился троллейбус №25, а в 15.30 на пересечении улиц Абая-Гагарина встали сразу около 15 машин.