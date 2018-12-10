В Алматы проведут реконструкцию троллейбусных сетей

В ходе модернизации запланирована реконструкция 172,62 км контактной сети, замена 529 опор контактной сети, совмещенных с наружным освещением, включая аварийные опоры по линии БРТ (улицы Тимирязева, Жандосова), замена подвесной системы с изоляцией, спецчастей, продольно-несущего троса, контактного провода троллейбуса, прокладка 39,81 км кабелей АСБ. Реализация проекта начнется в 2019 году.

Как отметили в управлении, история алматинского троллейбуса берет свое начало в 1944 году, и на сегодняшний день, с учетом стремительного роста инфраструктуры города и увеличения пассажиропотока, существующие контактно-кабельные сети уже давно не в состоянии обеспечить выход на линию того количества подвижного состава, который необходим для обеспечения потребности населения.

«Изношенные сети становятся причиной практически всех проблем с регулярностью троллейбусных рейсов. Каждый день на дорогах мы наблюдаем, как водитель троллейбуса самостоятельно пытается восстановить контакт с сетью, что не только увеличивает время поездки для пассажира, но и представляет опасность здоровью самого водителя. К тому же нормативное напряжение существующей контактно-кабельной сети города, предназначенной для движения троллейбусов, не позволяет запускать на линии больше ограниченного количества единиц подвижного состава. Модернизация сетей позволит нам увеличить эту норму, как минимум, в два раза, наладить регулярность маршрутов и создаст условия комфортных поездок как для пассажира, так и для водителя» - отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Хосчанов.