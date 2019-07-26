Открыть нельзя застеклить

В «Трех Богатырях», в помещении Almaty Gallery, пространство которой когда-то образовывало сплошной витраж, а ныне наглухо забетонировано, собралось немало людей. Еще до выступлений архитекторов жители озвучили главную проблему дома, и это не фасад, а коммуникации. Жанна, жительница одной из башен, рассказала, что в холле 10 лет назад обвалился потолок, а стены в туалетной комнате приходится постоянно белить.

Батареи, по словам жителей, также не слишком греют, и застеклить изначально открытые балконы, придававшие зданию ажурный вид, некоторые жильцы решили не только ради увеличения жилплощади, но и для сохранения тепла.

«Я живу в этом доме. Я с удовольствием вышла бы на открытый балкон, села и чай попила, но у нас дом очень холодный. Я два года пожила без остекления, мне пришлось его сделать, чтобы хотя бы немножечко утеплить», – рассказала Жанна.