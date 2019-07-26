Открыть нельзя застеклить

Этим летом здание «Трех Богатырей» решили реконструировать. Об этом многие жители узнали только когда на фасаде появилось несколько серых пластин: пробный вариант единой облицовки. Подрядчики, приходившие на встречу с жильцами, объясняли, что реконструкция — инициатива акима Медеуского района, Султанбека Макежанова, и что непосредственно аким сейчас занимается поиском частных инвесторов. Затем был опубликован еще один вариант обновления — оранжевое остекление фасада. После того, как в соцсетях этим вариантом возмутились, акимат Медеуского района объявил архитектурный конкурс, однако на подготовку эскизов изначально дали всего две недели, их нужно предоставить до 31 июля. 22 июля первые конкурсные работы архитекторы показали жителям и одному из авторов «Трех Богатырей» Альбине Петровой.
В «Трех Богатырях», в помещении Almaty Gallery, пространство которой когда-то образовывало сплошной витраж, а ныне наглухо забетонировано, собралось немало людей. Еще до выступлений архитекторов жители озвучили главную проблему дома, и это не фасад, а коммуникации. Жанна, жительница одной из башен, рассказала, что в холле 10 лет назад обвалился потолок, а стены в туалетной комнате приходится постоянно белить.
Батареи, по словам жителей, также не слишком греют, и застеклить изначально открытые балконы, придававшие зданию ажурный вид, некоторые жильцы решили не только ради увеличения жилплощади, но и для сохранения тепла.
«Я живу в этом доме. Я с удовольствием вышла бы на открытый балкон, села и чай попила, но у нас дом очень холодный. Я два года пожила без остекления, мне пришлось его сделать, чтобы хотя бы немножечко утеплить», – рассказала Жанна.
Архитектор Владислав Филатов также солидарен с жильцами в вопросе коммуникаций: «Я хотел бы пожелать со стороны архитекторов, давайте не будем торопиться с этим проектом. Я первоначальный анализ проводил, проблем достаточно много. Фасад - это только один из разделов: инженерные сети, кровля, верхняя терраса, «Искра» вообще не решена. Что там будет - неизвестно. Одни инженерные сети могут стать большой проблемой. Поэтому я предлагаю начинать с инженерных сетей и переходить к фасадам».
Аким района с жильцами и архитектором не согласился. «Если касается модернизации инженерных сетей, кровли – государство выделяет деньги долгих кредитов под 0,1 процента годовых, – ответил Султанбек Макежанов. – Я, как аким района, не имею права вмешиваться в ваши внутренние хозяйственные вопросы. Надо решать на общем собрании. Более того, я сейчас собираюсь за счет спонсора кровлю вам закрыть, но инженерные сети – вам надо самим распорядиться. Что касается фасада, мы сейчас не собираемся балконы выбирать. Я хочу выслушать мнения всех людей, чтобы вам там жилось комфортно».
Первым выступил архитектор Газизхан Сагындыков. Он предложил использовать снаружи алюминиевые решетчатые панели. По словам архитектора, такое решение придаст дому вид «безоконного жилого комплекса». Панели, по словам Сагындыкова, жители смогут открывать по своему желанию, а в решетки можно добавить растения.
Архитектор Владислав Филатов предложил при реконструкции фасада совместить старое и новое, вернуть витражи, сделать эксплуатируемую крышу и переходы между крышами башен, а на верхней террасе, что над галереей, открыть детские кружки. Перед разработкой своей концепции архитектор собирал мнения жителей через онлайн-опрос, где большинство респондентов согласилось, что вмешательство в нынешний облик фасадов необходимо, однако при реконструкции стоит сделать комбинацию старого и нового. Другая идея, которую озвучил архитектор, состоит в том, чтобы все же вернуть дому первоначальный вид и открыть балконы, но при этом утеплить стены.
Следующим выступил работник «Алматыгенплана» Ануар Жакианов. Он представил свой эскиз с застеклением фасада. Он также предложил сделать две колонны, в которые будут спрятаны кондиционеры.
3D-художник Бекзат Тилегенов предложил свои четыре варианта реконструкции фасада:
Автор проекта, Альбина Петрова, однако, не нашла ни один из эскизов достаточно проработанным. «Ни у кого нет первых этажей, никто не видит посадку дома», – поделилась она. К остеклению автор проекта отнеслась отрицательно.
Архитектор Илья Логунов, выступивший в конце, также напомнил, что здание является частью архитектурного ансамбля целого проспекта. «Ниже по проспекту Достык есть аналогичное здание, оно состоит из двух блоков. Таким образом, до гостиницы Казахстан и заканчивая, как Коржемпо назвал свой проект, „льдиной“ – кинотеатром „Арман“, который не имеет окон, мы получаем такую композицию. И подходить нужно к какому-то решению видения фасада именно от всей концепции, от всего проспекта. Если мы сейчас выполним что-то здесь в стекле, это как плюнуть просто в лицо тем, кто это делал», – сказал он.
Султанбек Макежанов заверил, что никакой спешки в реализации проекта нет. «31 число - это не предел нашего конкурса. Мы 31-ого сказали для того, чтобы люди быстро откликнулись, для того, чтобы дали, ну, покритиковали - это тоже нормальное явление. Надо когда-то говорить и правду. Поэтому, когда мы 31 числа еще раз соберемся, я полагаю, что мы еще, возможно, конкурс продлим на какой-то срок с учетом мнения сегодняшних наших приглашенных», – сказал он.
По словам акима, на примере «Трех Богатырей» будет отработан механизм реконструкции и других домов по проспекту Достык: «Далее будем изучать вопросы выделения финансовых средств на разработку ПСД, кто ее будет делать, в какие сроки, после этого будем рассматривать вопросы, когда мы его начнем реализовывать, и на примере этого – как можно к типовым домам перейти. Вот, допустим, с северной и с южной стороны типовые дома такие тоже есть, как их можно менять».
Отвечая на вопросы после встречи, аким также сказал, что реконструкция фасада, скорее всего, будет делаться за счет бюджетных средств, хотя ранее предполагались частные инвестиции.
Говоря о занятых бизнесом первых этажах, подвале, где расположился хостел, аким отметил, что это пространство должно быть «элементом комфортной среды для жильцов», что, однако, не подразумевает, что бизнесу придется покинуть эту территорию.
Напомним, Султанбек Макежанов, находясь в должности заместителя акима города, также обещал создать «комфортную городскую среду» жильцам Алмагуля в парке Южный. Однако, не получилось: реконструкция парка превратилась в долгострой.