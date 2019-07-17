Парк «Южный». Фотоотчет

«Парк Южный» (Аллея выпускников) мог стать отличным примером того, как акимат Алматы при помощи жителей смог провести реконструкцию парка.
В марте 2018 года был опубликован эскизный проект реконструкции,
который вызвал возмущение: большинство деревьев в парке нужно было вырубить.
Затем с активистами стали встречаться подрядчики и сотрудники акимата. С
медиацией помогали архитектор Жанна Спунер и эко-активист Светлана Спатарь.
Поскольку ни акимат, ни разработчики проекта реконструкции, ни подрядчики не
имели никакого опыта общения с жителями, то Жанне на общественных началах пришлось выслушивать пожелания людей и
доносить их до исполнителей реконструкции. Как оказалось, людям не нужны были
фонтаны, мосты и архитектурные формы, им нужно было освещение, полив, детская
площадка, место для выгула собак, скамейки и урны. И вот, больше года спустя, эти проблемы так и не решены. Парк второй год находится в состоянии стройки.
Октябрь 2016 года. Аким Бостандыкского района Алматы Беккали Торгаев: «Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. К концу следующего года этот парк будет полностью благоустроен. В управлении природопользовании изучили этот вопрос, разработали проект. На следующий год проект будет осваиваться. Все это за счет городского бюджета».
Апрель 2018 года: Заместитель акима города Султанбек Макежанов на встрече с обеспокоенными жителями: «Этот проект был изготовлен в 2014-2015 годах в связи с поступившими заявлениями жителей. Почему? Потому что в этом парке, а он занимает 14 гектаров земли, к сожалению, нет освещения, полива, особенно в июле-августе здесь стоит самый сухостой».
Апрель 2018 года: Заместитель акима города Султанбек Макежанов: «Основная работа — это оросительная система. Нигде ни одно дерево не будет сноситься, это я вам твердо обещаю. Будут пересаживаться, места пересадки вы будете видеть. Дополнительно хотим многолетние цветы посадить, в этой части хотим пробить основную магистраль. Народ в основном живет со стороны улицы Жарокова, чтобы вы могли себя чувствовать комфортно, нужно сделать здесь проход. Все ваши предложения будут учтены, здесь заказчиком является управление природных ресурсов и регулирования природопользования, есть компания, которая выиграла конкурс, есть проектная организация».
Январь 2019 года, управление природных ресурсов:
«Мы запрашиваем оставшуюся неосвоенную сумму в размере 399 млн тенге, которая после корректировки перешла с 2018 года. Изначально на реконструкцию парка было выделено 1,3 млрд, но после внесения изменений стоимость работ, включая технадзор, сократилась до 956 млн. Из них в 2018 году было потрачено 556.7 млн тенге».
Зимой 2019 года чиновники предполагали, что акт ввода в эксплуатацию будет готов в июне.
Из интервью Жанны Спунер из материала «Почему мы не умеем строить парки»: «Первая системная ошибка – уровень проведения тендеров. По закону нужно выбрать самый дешевый вариант, а мы все знаем, что скупой платит дважды и дешевое не значит хорошее. Это не значит, что нужно выбрать самый дорогой вариант, это значит, что надо выбрать лучший. А о цене разговор уже должен идти отдельно. Тут выбрали, видимо, самый дешевый вариант. Еще одна ошибка – отсутствие исследований. Никаких исследований по парку «Южный» не проводилось вообще, более того, на мой взгляд, судя по проекту, «дизайнеры» вообще не заходили в этот парк. Похоже, что они взяли гугл-план и просто сверху нарисовали на их взгляд красивую картинку».
Жанна Спунер: «Нужно остановиться, перестать гнать лошадей. Перестать устраивать эту гонку, научиться планировать. Планирование - это основа всего. Больше сконцентрироваться на задачах, выявить приоритеты».