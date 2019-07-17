Парк «Южный». Фотоотчет

Январь 2019 года, управление природных ресурсов:

«Мы запрашиваем оставшуюся неосвоенную сумму в размере 399 млн тенге, которая после корректировки перешла с 2018 года. Изначально на реконструкцию парка было выделено 1,3 млрд, но после внесения изменений стоимость работ, включая технадзор, сократилась до 956 млн. Из них в 2018 году было потрачено 556.7 млн тенге».

Зимой 2019 года чиновники предполагали, что акт ввода в эксплуатацию будет готов в июне.