— Как вы думаете, почему аким принял это решение?

— Я не знаю, так как не было обсуждений даже на экспертном уровне, поэтому пока я вижу только чистый популизм в стиле «по заявкам граждан». У нас в стране есть другие проблемы, где власть находилась под большим прессингом и под большим общественным вниманием. Есть темы, которые затрагивают еще большее количество людей, но почему-то по ним акимат не принимает таких поспешных решений. Например, тема свободного волеизъявления граждан, вопросы проведения митингов, социальные вопросы. Вспомните, например, в кейсе по Кок-Жайляу было 15 000 подтвержденных подписей, но это долгое время не было для акимата поводом закрыть проект, а тут 800 обращений горожан в Общественный совет, — без проведения нормального репрезентативного не то что опроса, а какого-либо исследования по рискам и воздействию. Эти подписи преподносятся как мнение вообще абсолютного большинства горожан. Пока в этом решении я вижу только вред: как для имиджа власти, так и с точки зрения чисто технических вопросов того, что сейчас мы откатываемся назад, давая пример подобного принятия решения и по другим вопросам транспортной политики. Мы даем повод горожанам усомниться в том, что вообще всё, что делается в городе последние годы в этой области, является обоснованным ради более здорового и мобильного города, и может получиться, что любое новое решение, которое предложит новый аким, будет принято населением с подобным же «энтузиазмом».

— Какие здесь были нарушения именно с точки зрения принятия решения? Интересно и показательно, как был использован Общественный совет Алматы.

— Это не первая такая история с Общественным советом, это давний кейс, когда они обсуждают что-то и потом непонятно, куда уходят решения - это один вопрос. А здесь нам все преподносится так, словно это было решение Общественного совета, хотя многие члены ОС вообще были не в курсе о том, что это будет обсуждаться и теперь отмалчиваются. Я считаю, что это был вполне определенный заказ, и, как следствие, подготовка данного решения со стороны акимата. Иначе, каким образом на заседании, посвященном ремонту дорожного полотна, вдруг появились активист независимого автомобильного союза или юрист, который судился с прошлой администрацией города по поводу возврата скоростного режима 80 км/ч, давно планировавшие озвучить вопрос повышения скоростного режима? Они пришли туда с четко подготовленной задачей озвучить волеизъявление части горожан именно по этому вопросу. И на это заседание не пригласили никого из группы Vision Zero, кто бы смог им качественно оппонировать.