Невыученные городские уроки

Именно увеличение доли жилья в застройке центра города стало основой стратегии австралийского Мельбурна по ревитализации Central Business District (центрального делового района) в конце прошлого века. И эти меры действительно возымели эффект. Внесение разнообразия в функциональное зонирование прежде исключительно офисного центра, но важнее всего, размещение большого числа экономически активных горожан в пешеходной доступности от основных объектов работы, торговли, культуры, обеспечило более тесные контакты и связи между жителями и привело к выходу центра города из депрессивного состояния.



Аналогичный тренд наблюдается и в Лос-Анджелесе, где на месте бывших плоскостных парковок идет активное строительство новых жилых комплексов. При этом подавляющее большинство этих проектов относится к верхнему сегменту рынка, так как стандарты жизни в Лос-Анджелесе и многих других городах США выше в центре городов, нежели на окраинах. Что возможно исключительно за счет более плотного и компактного расселения, а также разнообразного функционального назначения застройки.

При этом к плюсам плотного и компактного расселения можно отнести также его большую экономическую эффективность. В то время как в протяженных и рассеянных пригородах для обслуживания минимального количества пользователей необходимы значительные инвестиции и затраты на строительство и содержание инфраструктуры, то «центральная» модель развития логично предполагает куда большее количество пользователей, а значит, более эффективное использование инфраструктуры.

Об этой экономической проблеме развития пригородных, присоединенных районов говорил предыдущий аким Алматы Бауыржан Байбек: «За 10 лет на развитие Алатауского района выделили 430 млрд тенге, хотя в плане собираемости налогов он стоит на последнем месте. По сути это деньги алматинцев, проживающих в других районах, которые давно существуют в городе. Оттуда мы отрываем и вынуждены вкладывать в присоединённые районы».

Очевидно, что окраинные районы Алматы требуют вложений и улучшений. До сих пор существуют районы, где нет центрального водоснабжения, теплоснабжения, канализации и качественных дорог, и эти проблемы необходимо решить. Но в силу фундаментальных законов функционирования и развития городов они не смогут превратиться в основной источник развития и экономического роста города. Независимо от того, будут ли эти окраины состоять из высокоплотного частного сектора или многоэтажного жилья, добьется ли успеха реализация полицентричности в окраинных районах, экономическая и социальная активность в городе сохранит свой центростремительный характер. Изменение ситуации возможно только в случае полной деградации и разрушения центра, но это приведет к катастрофическим социально-экономическим последствиям для всего города.