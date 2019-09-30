Тебя (не) ждут дома

16 января 2019 года можно считать днем начала реализации программы Vision Zero Almaty. Тогда теперь уже экс-аким города Бауыржан Байбек поручил управлению городской мобильности приступить к разработке концепции программы. В середине февраля её представили заинтересованным в транспортных реформах и дорожной безопасности городским активистам, которые также вошли в состав общественной группы, наблюдающей за реализацией Vision Zero Almaty. Официально новый аким Алматы Бахытжан Сагинтаев не отказывался от этой программы, но пока его решения противоречат концепции Vision Zero Almaty. Давид Камински подробно рассказывает в чем она состоит.
Главная причина принятия подобной программы — тяжелая ситуация с аварийностью, травматизмом и смертностью на улицах Алматы. По данным агентства по статистике по показателю числа ДТП на 100 тысяч человек Алматы является лидером в республике, в два раза превосходя занимающую второе место Жамбылскую область (246 и 113 ДТП на 100 000 соответственно). Всего же в Алматы в 2018 году произошло 4500 ДТП, в которых 5352 человека получили ранения. Таким образом, ДТП в Алматы происходит в среднем каждые 2 часа. Согласно данным концепции Vision Zero Almaty, по числу смертей в ДТП на 100 000 населения Алматы (7,3 смерти на 100 000) в 2-4 раза обходит такие города как Минск (2), Стокгольм (2,2), Хельсинки (1,9), Осло (1,8).
Во вводных данных концепции говорится, что в 2018 году вследствие ДТП экономика города потеряла около 101 млрд. тенге. Так каждая травма наносит экономический ущерб в размере 16 млн. тенге, смерть — 113 млн. При этом в 2018 году по республике было собрано 67, 2 млрд. тенге в качестве налога на транспорт, что составляет только 2/3 от причиненного ДТП ущерба в одном только Алматы.
В основе методов реализации концепции Vision Zero Almaty лежит тот факт, что всем участникам дорожного движения свойственно ошибаться, поэтому главным средством повышения безопасности является изменение дизайна дорог, что физически исключает возможность ошибки или значительно снижает тяжесть её последствий.
В рамках концепции было выявлено 72 опасных перекрестков и участков дорожной сети, на которых происходит наибольшее количество ДТП. В их числе перекрестки Толе би-Утеген батыра, Толе би-Момышулы, Райымбека-Емцова, Толе би-Тлендиева, Абая-Сейфуллина и пр. С учетом распределения этих перекрестков вдоль улиц, наиболее опасными оказались ул. Саина (17 проблемных перекрестков), ул. Толе би (14 перекрестков), пр. Райымбека (14), пр. Абая (10), пр. Рыскулова (8), ул. Жандосова (5).
В качестве основных причин ДТП Vision Zero Almaty приводит следующие факторы: дизайн улично-дорожной сети, несовершенство пешеходной инфраструктуры, недостаток освещения, уязвимость незащищенных участников движения (например, велосипедистов), игнорирование потребностей маломобильных групп населения. Кроме того, к негативным факторам, снижающим безопасность дорожного движения, относятся: несовершенство нормативной базы, её несоответствие современным потребностям, неправильная планировка дорожной инфраструктуры, приоритет транспорта над человеком, отсутствие системного подхода в транспортном планировании.
Несмотря на то, что Vision Zero в чистом виде является программой, сконцентрированной исключительно на дорожной безопасности, в её алматинском варианте говорится также о развитии общественного транспорта и устойчивых видов передвижения. Выдержка из раздела «Цели и задачи программы»: «Традиционно трактовкой транспортной эффективности считаются количественные измерения пропускной способности дорожной инфраструктуры, автотранспорта на дорогах. Вместе с тем, в международной практике транспортная эффективность измеряется провозной способностью (число перемещенных людей - V.) и доступностью общественного транспорта для населения».
Концепция Vision Zero Almaty разбита на 6 основных шагов, среди них: «Безопасные улицы», «Безопасная скорость», «Системные меры по безопасности дорожного движения» и «Информационное продвижение».
В рамках шага «Безопасные улицы» Vision Zero Almaty определяет городские улицы не только как транспортные магистрали, но и главные общественные пространства, требующие обеспечения высокого уровня комфорта и безопасности.
Концепция предлагает такие меры:
1. Безопасность дорожной и пешеходной инфраструктуры путем ограничения скорости движения, проектирования безопасной геометрии улиц для уменьшения количества несчастных случаев.
2. Доступность пешеходной и дорожной инфраструктуры, общественного транспорта для разных возрастных и социальных групп населения.
Дорожная карта программы предусматривала также изменение принципов расположения переходов. Согласно Vision Zero, они должны располагаться согласно пешеходопотокам, то есть снижая воздействие улиц как барьера, разрывающего пешеходные связи.
В 2019 году планировалось обустроить 100 новых пешеходных переходов, а также оборудовать 50 островков безопасности на пешеходных переходах и перекрестках. Часть переходов уже реализована, но с островками безопасности ситуация оказалась сложнее. Абсолютное большинство из них было реализовано с использованием разметки, но без применения боллардов, которые обеспечивали бы физическую защищенность пешехода. Единственный островок безопасности с использованием бордюров был сделан на улице Момышулы около «Алматы арены».
Vision Zero Almaty отдельно касается вопросов безопасности велосипедной инфраструктуры. Главный принцип — исключение размещения велодорожек на тротуарах. Во избежание конфликтов с пешеходами, велодорожки могут располагаться только на проезжей части. При этом они должны формировать связанную сеть и располагаться по обеим сторонам улицы в соответствии с направлением движения. Согласно концепции минимальная ширина велодорожек составляет 2 метра, и они должны быть обособлены от проезжей части, желательно с использованием физических барьеров, например, боллардов или бордюров. Кроме того, программа предполагала расширение сети велодорожек в течение следующих нескольких лет.
Существовал план строительства обособленных велодорожек на улице Гоголя — на отрезке от проспекта Назарбаева до ЦПКиО, но он не только не был реализован, наоборот, после проведения среднего ремонта и нанесения разметки, велодорожка вовсе исчезла.
При этом вдоль проезжей части парковка может быть только параллельной, исключая перпендикулярную или «елочкой». Кроме того, припаркованные автомобили негативно сказываются на безопасности пешеходов, закрывая обзор как для них, так и для автомобилистов.
Решение этой проблемы требует применение тротуарного мыса. Они были устроены на улицах Гоголя, Наурызбай батыра, Жамбыла, Карасай батыра, и также вошли в проект реконструкции пешеходной зоны по проспекту Достык.
Для снижения аварийности на 72 наиболее опасных перекрестках предполагалась их реконструкция с использованием физических мер успокоения трафика. В 2019 году обновление должно было затронуть 19 из них. Среди них, например, перекресток проспекта Абая и улицы Утеген батыра, где для улучшения ситуации собирались создать полноценные островки безопасности, уменьшить радиусы поворотов для транспорта и изменить настройки светофоров. На момент написания материала ничего неизвестно о начале работ.
Кроме того, для повышения безопасности планировалось решить проблему визуального шума на перекрестках.
Для решения вопроса собирались изменить правила размещения рекламы и демонтировать часть конструкций.
Шаг «Безопасная скорость» приводит статистику ВОЗ о том, что повышение скорости на 1% увеличивает число смертельных ДТП на 4%. Для решения этой проблемы концепция предлагает к 2021 году снизить скорость на участках, где сегодня действует скоростной режим 60 км/ч до 50 км/ч, а в зонах, где 40 км/ч — до 30 км/ч. В рамках программы уже в этом году предполагалось снизить скоростной режим до 40 км/ч на 78 участках уличной сети вблизи социальных и культурных объектов. Для контроля должны были до конца этого года установить на улицах города 707 постов видеонаблюдения «Сергек».
В концепции осознается важность комплексного и скоординированного подхода в реализации программы и этому вопросу посвящен отдельный шаг «Системные меры по безопасности дорожного движения». Главным выводом этого раздела являются следующие меры:
1. Интеграция всех подведомственных управлений, научно-исследовательских институтов, и прочих организаций, занимающихся развитием транспортной системы, общественного транспорта, диспетчеризации, дорожной безопасности и других процессов.
2. Разработка стандартов проектирования улиц и дорог для города и области.
3. Разработка стратегии развития транспорта, включающего подход транзит-ориентированного развития.
Здесь упоминается создание общественной рабочей группы, которая должна осуществлять надзор, а также давать предложения по реализации программы. Группа действительно была сформирована в феврале этого года. А в качестве органа, обеспечивающего концептуальное планирование и аналитику ситуации, создали департамент развития транспортной инфраструктуры.
Помимо непосредственно физической реализации плана, концепция предусматривала и продвижение программы. Шаг «Информационное продвижение» говорит о том, что для успеха программы критически важно донести важность проблемы, а также объяснить необходимость вмешательства в ситуацию.
Основным инструментом продвижения программы стал аккаунт Vision Zero Almaty в Instagram. На момент написания материала он имеет около 830 подписчиков. Помимо разных новостей о программе и городских событиях, аккаунт также публиковал материалы, говорящие о важности ухода от проавтомобильного вектора.
В случае успеха Vision Zero Almaty, планировалось добиться снижения числа погибших в ДТП на улицах Алматы в сравнении с 2018 годом (133 человека) на 10% в 2019 году, на 15% в 2020 году, и на 25% в 2021 году.
Таким образом, при успешной реализации программы город должен достичь показателей, «характерных лучшим мировым городам, таким как Минск, Вена, Берлин, Лондон, Ванкувер, Нью-Йорк».
Но со сменой акима Vision Zero Almaty оказался забыт. Бахытжан Сагинтаев ни разу не упоминал программу в своих выступлениях, но всё же говорил о важности обеспечения безопасности на дорогах. Программа по сути исчезла из информационного поля и упоминается только общественностью в Facebook и Twitter, но не официальными каналами акимата. При этом одним из первых поручений акима стало повышение скоростного режима на проспекте аль-Фараби, что полностью противоречит принципам Vision Zero.
Учитывая повышение скоростного режима на Аль-Фараби, изменение велодорожек на улицах Байтурсынова и Кунаева для создания парковки, а также продвижение самим акиматом «проблемы недостатка парковок», можно уверенно говорить о проавтомобильном векторе новой администрации, что вызывает беспокойство за судьбу Vision Zero и неизменность его принципов.
При этом появление в городе отдельных агитационных материалов, например, плаката «памятка юного пешехода» в городском автобусе, только усиливает эти опасения.
Программа Vision Zero Almaty является тем случаем, когда Алматы получил шанс на эффективное и прогрессивное развитие, так как эта концепция в своем первоначальном виде опирается на мировой опыт и научные принципы. В то время как привычная для стран СНГ стратегия повышения безопасности на дорогах строится зачастую исключительно вокруг плакатов, призывающих детей и взрослых пешеходов находиться в постоянном страхе не только пересекая проезжую часть, но и находясь рядом с дорогой. Кроме того, подобные программы часто прибегают к перекладыванию ответственности, выставляя пешеходов виновниками ДТП из-за их невнимательности. Если же плакаты обращены к водителям, то используются повторяющиеся лозунги «будь внимателен» и «тебя ждут дома». Эффективность этих мер не имеет под собой никаких научных доказательств. Эти акции предполагают, что участники движения за счёт большей концентрации и осознания опасности перестанут совершать ошибки и оплошности, но это физически невозможно и Vision Zero Almaty понимает это.
Вопрос безопасности на дорогах, тот факт, что ежегодно в Алматы в ДТП погибает более сотни человек, является одной из самых больших проблем города. И если в начале года город имел в своем распоряжении пусть и не идеальную, но в целом правильно выстроенную программу её решения, то сейчас её дальнейшая судьба неизвестна. Но важно понимать, что жизнь и здоровье горожан не могут и не должны быть жертвой неразвитой преемственности и каких-либо политических игр.