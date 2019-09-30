Тебя (не) ждут дома

Во вводных данных концепции говорится, что в 2018 году вследствие ДТП экономика города потеряла около 101 млрд. тенге. Так каждая травма наносит экономический ущерб в размере 16 млн. тенге, смерть — 113 млн. При этом в 2018 году по республике было собрано 67, 2 млрд. тенге в качестве налога на транспорт, что составляет только 2/3 от причиненного ДТП ущерба в одном только Алматы.

В основе методов реализации концепции Vision Zero Almaty лежит тот факт, что всем участникам дорожного движения свойственно ошибаться, поэтому главным средством повышения безопасности является изменение дизайна дорог, что физически исключает возможность ошибки или значительно снижает тяжесть её последствий.