Тебя (не) ждут дома

16 января 2019 года можно считать днем начала реализации программы Vision Zero Almaty. Тогда теперь уже экс-аким города Бауыржан Байбек поручил управлению городской мобильности приступить к разработке концепции программы. В середине февраля её представили заинтересованным в транспортных реформах и дорожной безопасности городским активистам, которые также вошли в состав общественной группы, наблюдающей за реализацией Vision Zero Almaty. Официально новый аким Алматы Бахытжан Сагинтаев не отказывался от этой программы, но пока его решения противоречат концепции Vision Zero Almaty. Давид Камински подробно рассказывает в чем она состоит.