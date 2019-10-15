Сюзанн Хофманн, архитектор: «После каждого проекта мы учимся на ошибках»

А.Н.: Были ли у вас ситуации, когда вы приходили в группу, которая состояла из взрослых людей, не настроенных играть в игры? Они возмущены чем-то, для чего они требуют быстрого решения. Они не сходятся во мнениях о способах выхода из ситуации, но они точно не готовы к игре, как к методу.

С.Х.: Бывает. Мы начинаем, и при работе со взрослыми нередко находятся люди, считающие, что это «какой-то детсад». Мы не настаиваем, чтобы эти люди участвовали. Но когда другие начинают работу в группах и потом рассказывают всем о результатах, «аутсайдеры» понимают, что эта игра - не развлечение, а способ сгенерировать идеи и дискуссию вокруг них. И они жалеют, что не были частью этого процесса с самого начала. Часто люди настроены скептично, но уже после первого задания признаются, что не ожидали, насколько это будет эффективно и важно для дальнейшего обсуждения более практических моментов.

Для взрослых я иногда цитирую нашего великого поэта Фридриха Шиллера, который писал о том, что творческое - эмоциональное, спонтанное действие незаменимо для поиска истины: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он вполне бывает человеком лишь, когда играет». И это действительно работает, особенно для того, чтобы прийти к согласию о приоритетах, о «большой картинке», о видении проекта. Наша стандартная дизайн-игра – это 17 последовательных шагов, которые группа проходит за сто минут, чтобы в конце решить, какой же будет эта общая идея будущего объекта, и какие в нем будут функции, чтобы воплотить эту идею. После этого мы углубляемся в детали, мы можем возвращаться к началу, если нужно, и все становится намного серьезнее. Уже после двух таких мастерских мы получаем огромный объем информации, который архитекторы могут перевести в эскизы, схемы и объемы помещений.

А.Н.: Мы задаем вопросы о том, с чем сами сталкиваемся в своей работе. И вот еще один – были ли вы в ситуации, когда вы приглашаете людей прийти на мастерскую, но никто не приходит? Они могут не верить в метод, не доверять никому - ни властям, ни девелоперам, или до них не дойдет информация. Как сделать так, чтобы они пришли?

С.Х.: Один из проектов, над которым мы работали, был локальный комьюнити-центр – что-то вроде места встречи разных групп по интересам. Два дня мы ходили по району, информируя и приглашая прохожих на нашу мастерскую, раздавали им открытки с вопросами об их районе, а точнее – о том, каким они видят место, в котором им бы хотелось танцевать или целоваться, например. Многие смеялись – «ну что за глупые вопросы!», но так мы могли их разговорить и позвать на наше мероприятие. Бывало, что мне было трудно завершить разговор с ними, чтобы поговорить еще с кем-то, настолько им было интересно рассказать о своем.