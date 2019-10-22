Вам никогда не хватит парковки

Алматы далеко не первый город, который столкнулся с проблемой нехватки парковочных мест, поэтому нашу ситуацию нельзя назвать уникальной. Вопрос обеспеченности парковкой является не локальной проблемой отдельного жилого дома, офисного здания или магазина, а напрямую зависит от того, какое направление развития выбирает для себя город.

Родиной идеи зависимости нормального функционирования города, успешной работы бизнеса от наличия парковки является США. Требования по минимальному обеспечению жилых домов и организаций парковкой в стране привязаны к самым разным характеристикам.

Например, согласно требованиям, принятым в Хьюстоне, парковка должна обеспечиваться в следующем соотношении:

2.5 парковочных места на каждые 92 квадратных метра площади здания для офисов; 1.333 парковочных места на каждую однокомнатную квартиру; 1.666 парковочных места на каждую двухкомнатную квартиру; 2.2 парковочных места на каждую койку в больнице; 1 парковочное место на 5 сидячих мест в церкви; 5 парковочных мест на каждую лунку на поле для гольфа; 5 парковочных мест на каждую дорожку в боулинге; 2 парковочных места на каждый стол в бильярдном клубе; 4 парковочных места на каждые 92 квадратных метра площади здания для магазина одежды; 5 парковочных мест на каждые 92 квадратных метра площади здания для супермаркетов; 8 парковочных мест на каждые 92 квадратных метра площади здания для ресторанов