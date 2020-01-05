Точечное удушение

«(…) Первый из домов построят в 10-15 метрах от первого подъезда дома 24, где находится детская площадка. Двор вместе с множеством деревьев изымут и обнесут забором по самые окна. На его месте будет подземный паркинг. Для жителей 24-го дома останется 2-3 метра от подъезда. (…) . В случае землетрясения эвакуироваться станет некуда - ни дому 24, ни домам, которые они хотят туда присовокупить, ни ясли-саду – вход в который как раз лежит через двор дома 24, – сообщают жители акиму. – Сейсмические характеристики дома, осевший грунт, трещины на фасаде и вся прилегающая инфраструктура вряд ли переживут такую негуманную застройку, дом может рухнуть». Свое обращение они подытоживают просьбой провести общественные слушания и независимую экспертизу местности с участием архитекторов, урбанистов и коммунальных служб и скорректировать план застройки. Письмо жителей было спущено из городского акимата вновь в районный.

«За 10-15 лет строительные компании забрали под многоэтажную застройку все общественные пространства и парки, которые были в нашем районе. Район никак не развивался, только грубо застраивался. Если откинуть строительство БРТ и новые магазины, район замер в своем развитии. Весь социально-культурный и экологический фонд был отдан застройщикам под многоэтажные дома», – так пишут о своем районе жители Таугуля всё в том же письме Сагинтаеву.

Об организации общественных пространств или озеленении в условиях оферты, опубликованной на сайте ПКС Алматы, не сказано ничего. Компания-инвестор, претендующая на застройку улицы Сулейменова, должна будет разработать проектно-сметную документацию на строительство двух школ на 1200 мест каждая (со сносом существующих школ № 37 и №72), а также – на строительство детского сада на 200 мест, для чего предлагается снести пристройку к школе № 72. Также, согласно оферте, для жителей более 2000 новых квартир в многоэтажках будет нужно будет обеспечить более 1000 парковочных мест – в оферте и на сайте ТОО «ПКС» эти цифры несколько разнятся: первая сообщает, что для жителей 2427 квартир будет необходимо 1374 паркоместа, а второй – что для 2 456 квартир нужно уже 1 772 паркоместа.