Долгая жизнь фонтана

Твердохлебов вспоминает, что в 1982 году на VI Съезде Союза художников СССР «Восточный календарь» был признан лучшим фонтаном СССР за последнее десятилетие, при этом у него до сих пор нет статуса охраняемого памятника. Художник уверен, что если бы фонтан стал памятником, то к нему было бы совершенно другое отношение.

За 40 лет полноценной реконструкции фонтана не было, что может быть, и к лучшему, учитывая негативный опыт ремонта подобных конструкций в Алматы. Но сейчас проблем у «Восточного календаря» накопилось немало. Например, у Твердохлебова много нареканий вызывает покраска фигур: «Они отлиты из бронзы, это благородный материал, если отполировать выступающие части, то они будут очень красиво смотреться. Если бы отпустили какие-то средства и дали людей, которые могли бы эту работу сделать под моим крылом, чтобы я все это проконтролировал, то можно было бы и не красить их, потом покрыть прозрачным автомобильным лаком, и хватило бы на несколько лет. Но фигуры каждый год красят как попало, краску покупают какую придется, один раз только со мной посоветовались, и то это было несколько лет назад. А в прошлом году и вовсе покрасили бронзу под медь, а медь это материал, имеющий специфический красный цвет, и теперь фигуры покраснели, и отзывы совсем плохие, людям не нравится. Если уж красить фигуры, то хотя бы бронзовой краской, а не под медь».