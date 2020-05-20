Долгая жизнь фонтана

Фонтан «Восточный календарь» начали приводить в порядок, и стала заметна красивая мозаика, скрывавшаяся под илом и водой. В августе этого года фонтану исполнится 40 лет. Автор сооружения Владимир Твердохлебов рассказал Vласти о том, какие проблемы «Восточного календаря» нужно решить.
Знаменитый фонтан у здания Академии наук появился в 1980 году. Шесть лет назад, в интервью нашему изданию художник и монументалист Владимир Сергеевич Твердохлебов вспоминал: «Мы, художники, всегда работали в паре с архитекторами. Хочу сказать хорошие слова о Владимире Кацеве – известном архитекторе, можно даже сказать, художнике. Мы жили с ним в одном доме, познакомились ближе. Я показал ему маленький макет фонтана, который придумал - восточный календарь. Я полностью отрисовал его, создал макет. Причем у меня было несколько вариантов Солнца в центре. У Владимира Зеликовича имелись хорошие связи. Мы взяли макет и пошли его показывать, потому что такие художественные работы утверждались на самом высоком уровне: их рассматривало все политбюро во главе с Динмухамедом Кунаевым. Когда они эту работу утвердили, я стал разрабатывать эскизы в десятом масштабе, было открыто финансирование. Вся техническая часть разрабатывалась в мастерской Владимира Зеликовича. Фигуры мы лепили со скульптором Татариновым. Потом эти фигуры по частям отливали в металле на электромеханическом заводе в Алма-Ате. На создание фонтана потребовалось лет 7, это начиная от эскизов, заканчивая установкой. К Олимпиаде-80 в городе было открыто несколько объектов, в том числе и фонтан».
Твердохлебов вспоминает, что в 1982 году на VI Съезде Союза художников СССР «Восточный календарь» был признан лучшим фонтаном СССР за последнее десятилетие, при этом у него до сих пор нет статуса охраняемого памятника. Художник уверен, что если бы фонтан стал памятником, то к нему было бы совершенно другое отношение.
За 40 лет полноценной реконструкции фонтана не было, что может быть, и к лучшему, учитывая негативный опыт ремонта подобных конструкций в Алматы. Но сейчас проблем у «Восточного календаря» накопилось немало. Например, у Твердохлебова много нареканий вызывает покраска фигур: «Они отлиты из бронзы, это благородный материал, если отполировать выступающие части, то они будут очень красиво смотреться. Если бы отпустили какие-то средства и дали людей, которые могли бы эту работу сделать под моим крылом, чтобы я все это проконтролировал, то можно было бы и не красить их, потом покрыть прозрачным автомобильным лаком, и хватило бы на несколько лет. Но фигуры каждый год красят как попало, краску покупают какую придется, один раз только со мной посоветовались, и то это было несколько лет назад. А в прошлом году и вовсе покрасили бронзу под медь, а медь это материал, имеющий специфический красный цвет, и теперь фигуры покраснели, и отзывы совсем плохие, людям не нравится. Если уж красить фигуры, то хотя бы бронзовой краской, а не под медь».
Сейчас мраморные плиты фонтана постоянно разрушаются при чистке снега: тракторы задевают их и сбивают углы, особенно это было заметно в марте этого года, когда после последнего снегопада плиты просто упали. Их потом вернули на место.
Твердохлебов обращает внимание на то, что людям, которые следят за фонтаном, не выделяется необходимая техника: «Для них должны же выделяться какие-то полировочные хорошие машины, не игрушечные как однажды, года два назад, одного мальчика посадили на мозаику, выделили ему игрушечную полировочную машинку, он там делал несколько сантиметров в день, и ничего толком не мог почистить. Нужны же хорошие технические средства! Если бы была техника, хорошие полировочные машинки и специалисты, можно было бы почистить все мраморные поверхности и шпиль, на котором солнышко находится, и скамьи вокруг фонтана отполировать, постаменты хорошо почистить. Сейчас есть много химии, которая поможет убрать ржавчину и отложения, образовавшиеся за 40 лет. Это все можно было починить, доделать и фонтан бы засверкал новыми красками. Но пока фонтан разрушается, потому что за ним плохо следят. Например, однажды красили солнышко, поставили металлические леса прямо на мозаику. Я подошел и сказал: вы хотя бы дощечки подложили, а они даже меня не слышат».
Еще одна проблема связана с водой: «В фонтане форсунки приварены, и поэтому их очень сложно чистить. Если форсунка засорилась, проволочкой почистили, а грязь-то все равно там остается. На каждом постаменте 6 форсунок, и все они по-разному начинают работать, а некоторые и вовсе перестают пропускать воду, потому что засоряются. Форсунки должны откручиваться, как например, на других фонтанах, а здесь они намертво приварены. У фонтана есть еще амбразуры на лицевой части, из которых должна литься каскадная вода шириной в 40 см. Когда-то там поставили недостаточно мощный двигатель, и из-за этого он качал воду всего 20 минут. Это было красиво, когда фонтан открылся. А потом, лет 35 назад, решили заменить его или переделать и всё, с тех пор ничего там не делали. 40 лет стоит без капитального ремонта, и если отношение к нему будет нормальное, то еще долго простоит. Я буду бороться, чтобы привести фонтан в порядок, и чтобы за ним следили», — говорит 83-летний скульптор.
Есть у художника и мысли о том, как можно улучшить фонтан. Например, около каждой фигуры, что стоят на постаменте, есть большая плита, на её лицевой стороне можно было бы написать названия всех животных. «Можно сделать шрифты глубокой резьбой или отлить из бронзы. Там же на этих плитах мы должны были обозначить годы, на которые приходится каждый знак животного цикла. Люди пользовались таким календарем несколько тысяч лет, и сейчас многим было бы интересно определить свой знак. А еще на каждый знак приходится много легенд. Для того времени, когда мы эту работу делали - в 1980 году, казалось, что это не главное, поэтому отложили всё на потом. А сейчас это необходимо сделать, и у меня в проекте всё это есть. Я могу нарисовать, показать: название каждого знака и годы. Я могу это предоставить людям, которые бы захотели этим заниматься».
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