Посткарантин. Какие изменения нужны в Алматы

Генплан разрабатывать вместе с акиматом области

V: Генпланы всегда опаздывают, как правило, они теряют свою актуальность еще до того, как высыхает типографская краска на бумаге. Так было с генпланом Алма-Аты в 1936 году и так продолжается до сих пор, поэтому многие специалисты советуют разрабатывать мастер-планы. Насколько актуален разрабатываемый акиматом генплан?

Асель Есжанова: Акимат еще работает над ним, обещают, что он будет готов к концу года. В феврале прошла встреча городских властей с урбанистами и архитекторами, речь шла о генплане, но тогда еще никто не предполагал, что впереди будет пандемия, режим ЧП и карантин. Теперь необходим пересмотр генплана с точки зрения безопасности, здоровья и других вызовов пандемии. Мы, Urban Forum Kazakhstan, недавно поинтересовались у акимата, будут ли в связи с этим вноситься какие-то изменения в стратегический документ, но ответа пока не получили. Мы наблюдаем, как градостроители, градоначальники Милана, Лондона, Вильнюса и других городов мира пересматривают устройство городской среды. Это актуальная глобальная повестка, но сложно что-то сказать о Казахстане и Алматы.

Роман Барабанов: Важно обратить внимание властей на то, что генплан города нужно разрабатывать вместе с областным акиматом, иначе проблемы с доступностью из пригородов в Алматы так и не будут решены. Необходимо пустить электрички в пригороды. Я говорю о координации между акиматами, чтобы не было конфликтов при застройке. Иначе проблемы с доступностью никуда не денутся, они будут законсервированы и взорвутся другими последствиями. Генплан Алматы неправильно рассматривать только в границах города.

Общественный транспорт: больше БРТ и велодорожек

V: Акимат Алматы размышляет об ЛРТ уже 16 лет, метро строится слишком медленно, троллейбусные сети обещают отремонтировать, но не ремонтируют, а автобусов на линии не хватает. Все эти неразрешенные проблемы с общественным транспортом в условиях пандемии могут привести к страшным последствиям. Поскольку в столице проект строительства ЛРТ был дискредитирован из-за коррупции, то есть вероятность того, что аким Алматы Сагинтаев побоится строить легкорельсовый трамвай. Как можно быстро решить проблему с общественным транспортом в Алматы?

Роман: С точки зрения скорости возведения, БРТ будет быстрее, чем ЛРТ. Такую систему, как на улице Тимирязева, можно будет сделать за три месяца. В тоже время БРТ потребует большего количества автобусов, тех же гармошек. Но автобусы не такие вместительные как трамваи. Для того, чтобы заменить один трамвай, нужно условно 5-6 автобусов. Это значит, что вам необходимо 5-6 водителей автобусов, 3-4 техника и еще одна станция автомойки. Недавно рядом с микрорайоном «Кайрат», что неподалеку от рынка «Жетысу», сдали землю в аренду под стоянку автобусов, но там не соблюли дистанцию между жилым сектором и территорией стоянки. Было сильное шумовое загрязнение, загрязнение дизельными выхлопами. Это говорит о том, что одними автобусами проблему не решить. Если мы будем опираться только на них, они не будут достаточно эффективными. Исследования говорят, что люди, которые раньше ездили на автомобиле, с большей долей вероятности предпочтут трамвай, нежели автобус.

Если говорить про Алматы детализировано, то недавно Chocofood опубликовал тепловую карту заказов. Она говорит о том, что в городе еще не рассматривается такое понятие как городская логистика, я имею в виду доставку товаров, грузов и т.д. Chocofood и другие операторы оперируют мелкими заказами - то, что способен привезти один человек, грубо говоря, у себя в руках. Но для перевозки этих заказов не всегда существуют условия, те же велодорожки. Поэтому было бы здорово, если бы основываясь на этой карте, городские власти создали систему велодорожек и таким образом поощрили бы развитие бизнеса, дополнительный заработок курьеров и соединили бы районы новыми велодорожками, что подняло бы спрос на велосипеды и тот же Almaty bike. Это еще и вклад в здоровье горожан, в принципе, многие города пошли по этому пути во время пандемии и очень быстро нарисовали велополосы, просто разметкой обозначив пути перемещения. Но если мы говорим о долгосрочной перспективе, 2-3 года, то, конечно, к уже существующей сети нужно пристраивать новые полосы, чтобы охватить больше людей.