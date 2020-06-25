Национальный парк культуры и отдыха

Он заверил, что при строительстве не будет использоваться бетон: «Вчера показывали членам Общественного совета про инженерные изыскания, что не используется бетон, что будут только легко возводимые деревянные сооружения. Пешие тропы и другие территории остаются бесплатными, никаких заборов, доступ в информационные центры и туалет – бесплатный».

Гужавин пообещал, что проект повлияет положительно на экологию, ведь у нацпарка сейчас нет возможностей убирать мусор. Кроме того, он рассказал, что подписан меморандум с КазНУ им. аль-Фараби, и планируется проводить научные исследования.

По бизнес-плану ожидается, что посещаемость парка в 2024 году составит до 5 млн. человек: «Из этих 5 млн по нашему бизнес-плану до 20-25% посетителей воспользуются платными услугами: скажем, цену на билет в музей снежного барса мы планируем на уровне 1000 тенге, услуги горного гида/инструктора – 5 тысяч на семью. Будет продажа спортивного инвентаря. Мы планируем, что средний чек на одного человека будет 4 тысячи тенге. По питанию средний чек будет 2 тысячи тенге».

Стоит заметить, что пока численность жителей города не дотягивает до 2 миллионов.



На вопросы об источниках финансирования Гужавин ответил так: «Я инвестирую в этот проект в этом году до 2 млрд, тенге, в 2021 – до 3 млрд, в 2022 – 3 млрд, в 2024 – 4 млрд. Этот проект будет смешанного финансирования, будут как собственные средства, так и партнеров, инвесторов, заемные средства. До конца 2020 года мною будет инвестировано до 500 млн тенге, я хотел бы сказать, что я вложил уже в этот проект 400 млн., тенге, в период карантина около 100 человек же были обеспечены работой. В 2024 году будет создано 500 постоянных рабочих мест».

После Гужавина выступил Ерлан Нысанбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов: «Та идеология, которая заложена в концепцию экотуризма, является главной. Именно она будет выдерживаться и в других парках. Минимальная нагрузка на флору и фауну. До прошлого года я был ярым противником развития экотуризма в нацпарках. Как лесовод я был против того, чтобы развивать экотуризм так, как мы его развивали до сегодняшнего дня: это тяжелые капитальные строения. Во время существования нацпарка передали 122 участка для развития экотуризма субъектам бизнеса, и что мы получили? Разношёрстного качества и уровня услуги и самое главное, что мы неправильно закладывали идеологию: выехать, покушать, поспать и вернуться».