Алматинские линии

В начале августа дизайнер Дильда Рамазан и специалист по транспорту Роман Барабанов выпустили коллекцию из семи моносерёг, каждая из которых представляет собой маршрут общественного транспорта: №30, 31, 32, 25, 18, 17, 14. Свой арт-проект они назвали Jol-Jol – это фраза, вошедшая в культурный код всех, кто регулярно доезжал до барахолки на общественном транспорте.
Дильда Рамазан и Роман Барабанов работают в Urban Forum Kazakhstan, и весной, во время режима чрезвычайного положения, когда все сидели по домам, сотрудники UFK решили изучить, как изменились их социальные маршруты во время карантина. Каждый из коллег выслал свои маршруты: схемы, рисунки, а Роман, как эксперт по транспорту, подготовил свой путь передвижения, основанный на картах. «Роман отметил, как он передвигался раньше, до карантина, и там был большой протяженный маршрут, а во время карантина эта фигура стала гораздо меньше, — вспоминает Дильда, у которой образование искусствоведа. — Мне понравилось, что эти черные линии на белом фоне выглядели очень графично, и я написала, что это похоже на сережки. Мы все посмеялись и забыли».
Спустя какое-то время Роман предложил Дильде все же реализовать её шутку: сделать серьги. Он отправил дизайнеру маршруты разных алматинских автобусов, — их набралось около 20. Роман и Дильда решили ориентироваться на те, что им нравились по форме: необычные, сложные, с «закорючками». В итоге отобрали 7 штук. Дильда обратилась к знакомому ювелиру Дулату Ашимову, и он, опираясь на маршруты, вывел форму серег. Решили ограничиться моносерьгой, потому что в паре бы такой объемный рисунок выглядел бы избыточно.
Арт-проект назвали Jol-Jol: «Это фраза, которую слышал каждый казахстанец, бывавший на рынке. Это очень локально, и в тоже время это переводится как «дорогу-дорогу», что в нашем случае было уместно», — объясняет Дильда.
7 августа проект стартовал: на аккаунте Jol-Jol в Instagram появилось видео, снятое на фоне старых, чудом уцелевших алматинских автобусных остановок. Эта идея принадлежала видеографу Балнур Нусиповой.
«Мы могли бы запуститься и раньше, были готовы еще в июле, но боялись собирать моделей для съемок, мы переносили два раза фотосессию и видеосессию, потому что каждый раз кто-то видел какого-то знакомого, у которого потом обнаруживался ковид, и мы изолировались на какое-то время», — вспоминает Дильда.
Через два часа после запуска вся партия моносерег из латуни была распродана. Уже реализовано три дополнительных тиража, заказан новый. Самым популярным оказался маршрут №14, как говорит Дильда, «наверное, потому что у него прямые углы, может быть, это и привлекает больше людей».
В целом же интерес к этому арт-объекту Дильда объясняет так: «Мне кажется, что, во-первых, это связь с городом, какие-то личные переживания, воспоминания, но и во-вторых, идея достаточно необычная.
Мне нравится вовлеченность горожан, что алматинцам понравился проект. Я видела, что люди проверяют, правильно ли сережка отражает форму маршрута. При этом нам пишут из столицы, Шымкента, и даже из России, просят сделать моносерьги. У Романа есть много коммуникаций с международными специалистами по транспорту, он опубликовал видео в LinkedIn и его иностранные коллеги комментировали, им очень понравилось. Сейчас есть идеи развивать Jol-Jol. Хотелось бы выпустить линии троллейбусов, и две линии уже несуществующих трамваев. Коллеги тоже спрашивают, что мы будем делать дальше, выпустим ли, к примеру, ожерелье – ведь в Алматы есть зацикленные автобусные маршруты. Мы собираем обратную связь, и осенью уже поймем что делать. Знаете, мы с Романом работали над разными проектами, скажем так – над более серьезными, урбанистическими, связанными с транспортом, но сейчас мы получили очень хороший фидбэк именно от людей, которые приобретают наши сережки, хотя раньше они нас знали по каким-то другим проектам. Роман мне как-то признался, что ни один проект не доставлял ему столько удовольствия, сколько Jol-Jol. Приятно, когда ты делаешь что-то не совсем обычное и потом видишь искреннюю реакцию. Я не могу сказать, что мы долго трудились над проектом и потратили большие ресурсы, но мы долго держали все в секрете – до самого релиза об этом не знали даже коллеги. Однако нам не хотелось бы уходить сильно в коммерцию, мы не хотели бы заниматься только продажами украшений и мы сейчас думаем о том, как нам можно все это развернуть немножко в социальную сторону. Мы рады отклику, но у нас не было коммерческого интереса, когда мы делали серьги».
Дильда и Роман сейчас собирают необычные истории горожан, связанные с общественным транспортом Алматы, ими можно поделиться с помощью этого почтового адреса: jol.jwlry@gmail.com