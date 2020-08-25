Алматинские линии

Дильда Рамазан и Роман Барабанов работают в Urban Forum Kazakhstan, и весной, во время режима чрезвычайного положения, когда все сидели по домам, сотрудники UFK решили изучить, как изменились их социальные маршруты во время карантина. Каждый из коллег выслал свои маршруты: схемы, рисунки, а Роман, как эксперт по транспорту, подготовил свой путь передвижения, основанный на картах. «Роман отметил, как он передвигался раньше, до карантина, и там был большой протяженный маршрут, а во время карантина эта фигура стала гораздо меньше, — вспоминает Дильда, у которой образование искусствоведа. — Мне понравилось, что эти черные линии на белом фоне выглядели очень графично, и я написала, что это похоже на сережки. Мы все посмеялись и забыли».

Спустя какое-то время Роман предложил Дильде все же реализовать её шутку: сделать серьги. Он отправил дизайнеру маршруты разных алматинских автобусов, — их набралось около 20. Роман и Дильда решили ориентироваться на те, что им нравились по форме: необычные, сложные, с «закорючками». В итоге отобрали 7 штук. Дильда обратилась к знакомому ювелиру Дулату Ашимову, и он, опираясь на маршруты, вывел форму серег. Решили ограничиться моносерьгой, потому что в паре бы такой объемный рисунок выглядел бы избыточно.

Арт-проект назвали Jol-Jol: «Это фраза, которую слышал каждый казахстанец, бывавший на рынке. Это очень локально, и в тоже время это переводится как «дорогу-дорогу», что в нашем случае было уместно», — объясняет Дильда.

7 августа проект стартовал: на аккаунте Jol-Jol в Instagram появилось видео, снятое на фоне старых, чудом уцелевших алматинских автобусных остановок. Эта идея принадлежала видеографу Балнур Нусиповой.