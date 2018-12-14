Полюбить советские остановки

В конце ноября в Алматы начался демонтаж транспортной остановки «Институт Казмеханобр», простоявшей на улице Джандосова 40 лет. Акимат собирался заменить её на современную — типовую. Сама по себе программа замены остановочных комплексов своевременна и необходима: их не хватает, есть много остановочных пунктов без навесов, павильонов и лавочек. Но в случае с остановкой «Институт Казмеханобр» произошло нечто непредвиденное ни властями, ни «демонтажниками». Во-первых, конструкцию не получилось убрать легко и быстро, поскольку она оказалась сверхпрочной. Во-вторых, в тот же день за остановку вступилась общественность. В результате рабочие просто устали её ломать — они занимались этим до ночи, после чего акимат Ауэзовского района приостановил демонтаж. После жарких недельных переговоров с властями, остановку удалось не только спасти от сноса, но и добиться решения о её полном восстановлении до конца этого года. Вместо экономической выгоды по обновлению, городская администрация получила лишние траты по восстановлению и ремонту.

Попытаемся же разобраться, как так получилось, что историчность этой остановки была забыта и не замечена, ценность нивелирована, практичность и удобство не признаны, и в чём вообще значимость таких сооружений для города.