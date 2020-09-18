Горизонтальный небоскреб, клуб и девушка с веслом

В следующий понедельник, 21 сентября, в бывшем здании НКВД заработает мультифункциональное общественное пространство-медиатека, где можно будет проводить мероприятия, дискуссии, лекции, выставки на тему истории архитектуры Алматы. Инициатором и медиатором нового места является команда ArchCode Almaty.
Пространство откроется экспозицией о хрониках района бывшего городка НКВД и его окрестностей. И специально для Vласти Давид Камински и Адильжан Псяев рассказывают об архитектурной истории этой части Алматы.
История формирования ансамбля городка НКВД берет своё начало с переноса столицы из Кызыл-Орды в Алма-Ату в 1927 году. Первоначально республиканская администрация разместилась в верненских постройках — купеческих домах, здании сиротского приюта и т.д., но практически сразу начались конкурсные и проектные работы по строительству новой столицы.
Для размещения новых административных зданий был выбран район в юго-западной части города, где в основном располагались малоценные жилые дома и военные казармы. На этой территории сформировались два основных градостроительных образования: ансамбль Дома Правительства и городок НКВД.
Ансамбль Дома Правительства
Первый комплекс, помимо самого Дома Правительства, включал в себя главный почтамт, управление Турксиба, возведенные на месте бывшей Казачьей площади и снесенного военного Алексеевского храма. Все три здания композиционно ориентированы на главную площадь, расположенную по южной стороне современной улицы Богенбай батыра между улицами Панфилова и Байсеитовой.
Ядро ансамбля — Дом Правительства, построенный по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Это один из самых ярких примеров конструктивистской архитектуры в Алматы и в Казахстане вообще. Тем не менее, несмотря на наличие статуса памятника архитектуры республиканского значения, здание подвергалось значительным изменениям в облике, начиная с 40-х годов прошлого века и сегодня его внешний вид сильно искажен.
Здание Управления Турксиба на пересечении улиц Богенбай батыра и Панфилова также является проектом Гинзбурга и Милиниса. В своем первоначальном облике оно соответствует новому образу крупного конторского здания, с протяженными ленточными окнами и просторным фойе. Но уже в 1937 году его реконструировали и облик адаптировали в духе неоклассической архитектуры. Позднее, в 80-х и в 2006-2007 годах, южную часть здания снесли при строительстве станции метро «Алмалы».
Здание Почтамта на углу улиц Богенбай батыра и Байсеитовой приписывается архитектору Герасимову. Главной выдающейся чертой почтамта является крупный полукруглый эркер, ориентированный на главную площадь. Кроме того, на здании около главного входа первоначально размещались уличные часы. В сравнении с другими сооружениями ансамбля, оно подверглось меньшим изменениям. Главным вторжением в оригинальный облик является пристроенная в нулевые годы входная группа. Помимо этого, фасад здания приобрел специфический синий цвет.
Городок НКВД
Расположен на небольшом, чуть меньше километра, отдалении от правительственного ядра, но соединен с ним общей планировочной осью — улицей Виноградова (сегодня Карасай батыра). В качестве композиционного центра городка можно принять пересечение улиц Дзержинского и Виноградова (Наурызбай батыра и Карасай батыра).
Подобные городки строились для многих крупных ведомств и организаций в разных частях СССР. Основную их массу составляли районы, возводимые вблизи заводов и фабрик, но можно отдельно выделить «городок чекистов» в Екатеринбурге, строившийся для той же организации, что и алматинский.
На этот перекресток выходят два главных здания: НКВД, протянувшееся вдоль восточной стороны улицы Наурызбай батыра от Карасай батыра до Кабанбай батыра, и клуб НКВД. Помимо них в городок входят: спортивное ядро и школа, расположенные южнее, комплекс жилых домов, стоящих ближе к улице Богенбай батыра.
Городок застраивался на протяжении многих лет и запечатлел в себе также изменения советской архитектуры, происходившие в начале 30-х годов, которые характеризовались переходом от авангардной конструктивистской архитектуры к более традиционалистской неоклассике. А в дальнейшем и до сегодняшнего он дня постепенно «переваривался», интегрируясь в городскую ткань.
Здание НКВД
Здание НКВД построено в 1932 году. Согласно принятой точке зрения, оно было возведено по проекту московского архитектора Д. Фридмана. Но дополнительное изучение биографической литературы позволило определить, что авторами главного здания являются Владимир Кринский и Алксей Рухлядев. Проект был разработан в 1927-1928 годах, одновременно с разработкой проектов ансамбля Дома Правительства. Интересно, что в тот момент, до 30-х годов, архитекторы не были привязаны к каким-либо проектным организациям и работали на частном подряде, близком к современному фрилансу. Владимир Кринский был видной фигурой советского авангарда, вместе с архитектором Лавдовским он в 1923 учредил Ассоциацию Новых Архитекторов (АСНОВА), творческое движение, проповедовавшее идеи архитектурного рационализма. Кроме того, Кринский был преподавателем в ВХУТЕМАС, затем в МАРХИ и рамках своей преподавательской деятельности издал несколько учебников и пособий для архитекторов.
Северный корпус имеет высоту пять этажей, когда как вся существующая и основная часть новой застройки была одно-двухэтажной.
Но возможно, что «небоскреб» здания НКВД в замысле авторов был ещё более внушительным. Архитектура авангарда вывела для протяженных на более чем сто метров зданий новую типологию «горизонтального небоскреба». Кроме того, сам Кринский экспериментировал с типологией небоскреба, так в 1923 году он разработал проект здания Высшего совета народного хозяйства.
Исходя из этого, мы можем предположить, — в глазах авторов пятиэтажное конторское здание было 145-метровым небоскребом, положенным на бок. В пользу этого говорит и композиция здания на проектном фасаде. Здесь можно разглядеть массивное основание «башни», рельеф формирует её наклон с одной стороны, а членение композиции напоминает упомянутую выше башню ВСНХ.
В целом же архитектура всего здания обладала всеми чертами, характерными для конструктивизма. Это и протяженные ленточные окна, и игра контраста стеклянных и глухих поверхностей, и подчеркнутые витражами лестничные клетки. Использование этих приемов стало возможным за счёт монолитного железобетонного каркаса, активно внедряемого в то время архитекторами-конструктивистами. Архитектура северного и южного корпусов первоначально была почти идентична, но современные реконструкции значительно изменили их облик.
Центральный корпус резко выделяется за счёт круглых окон на верхнем этаже и своеобразного «портика», созданного благодаря выносу двух верхних этажей.
Отличается центральный корпус и внутренней планировкой. Если два других корпуса имели довольно стандартную коридорную планировку, то пространство центрального корпуса организовано вокруг просторного фойе с парадной главной лестницей. Позднее, предположительно в 80-ые годы, она была отделана мрамором.
Клуб работников НКВД / Здание театров
Клуб работников НКВД более явно ориентирован на планировочное ядро городка за счёт скругленного угла. Он построен 1932-1935 году по проекту архитектора В. Буровцева. На главном фасаде также выделились две лестничные клетки с вертикальными витражами. А сам «барабан» на углу здания имел ступенчатую форму.
Наличие собственного клуба как культурного центра, сочетающего в себе функции кино-концертного зала и места размещения творческих кружков, характерно для большинства крупных советских организаций того времени.
Клуб практически сразу после завершения строительства был передан русскому драматическому театру. С 1941 по 1963 в здании одновременно с русским драматическим театром располагался театр драмы им. Ауэзова. С 1969 года в здании находится уйгурский театр музыкальной комедии.
Гостиница №4
Помимо главного здания и клуба, к центральному ядру можно также отнести построенное в 1934 году здание гостиницы №4 архитектора А. Твердохлебова, которая располагалась на северо-западном углу перекрестка современных улиц Желтоксан и Карасай батыра. Её самой явной конструктивистской деталью был эркер лестничной клетки с витражом почти цилиндрической формы. Гостиница предположительно сгорела в 50-ых годах, сегодня на её месте расположен жилой дом.
Спортивное ядро
Ближе к современной улице Жамбыла находится спортивное ядро городка, включающее в себя современный стадион Динамо и не сохранившийся до наших дней спортивный зал.
Стадион на этом месте был создан в 1931 году. Он с самого начала включал в себя футбольное поле и атлетическое ядро, но современные трибуны с западной стороны были построены позднее. Стадион на протяжении долгого времени сохранял ведомственную принадлежность. Само спортивное общество «Динамо» первоначально появилось как объединение внутри системы ГПУ.
Здание спортзала построили по проекту архитектора К. Дубровского в 1932 году, но первоначально он служил в качестве гаража НКВД. Позднее благодаря тому, что здание было построено с использованием большепролетных конструкций, его переоборудовали в спортивный зал.
Сегодня на этом месте также располагается спортзал в комплексе с различными учреждениями, но построенный уже в наше время.
Жилые дома
Архитектура жилых домов городка, построенных в 1936 году, явно запечатлела в себе изменения трендов в советской архитектуре. Дома по-конструктивистски расставлены с ощутимым отступом от красной линии улицы, имеют подчеркнутые лестничные клетки, но на их фасаде присутствуют простые сильно геометризированные декоративные элементы. Сами дома, несмотря на их монументальную форму, построены из деревянных конструкций, отделанных штукатуркой «под шубу».
Существуют сведения, что домов первоначально было четыре. Четвертый располагался вдоль улицы Карасай батыра, но был разрушен пожаром. Но на этом месте располагалось компактное здание, не имеющее в плане очертаний, характерных для жилых зданий городка, из чего следует, что этих домов было только три. Позднее на этом месте построили панельный жилой дом.
Школа №25
Окончательный переход к неоклассике фиксирует в себе архитектура школы №25. Она построена в 1936 году по типовому проекту архитектора И. Волшаника. Этот проект также использовался в школах №33 и №55.
Дома на пересечении Наурызбай батыра и Богенбай батыра
Эти два жилых дома уже не так явно относятся к городку НКВД, но, тем не менее, их можно признать его частью, так как они располагаются на композиционной оси - ул. Виноградова и примыкают к клубу НКВД. В них новая неоклассическая архитектура утвердилась окончательно. Они чрезвычайно монументальны, богато декорированы. Особенно об этом говорит аттик дома на пересечении улиц Карасай батыра и Мауленова, украшенный скульптурой девушки с веслом. Аналогичная скульптура установлена в московском парке культуры и отдыха им. Горького. Согласно городской легенде скульптура потеряла голову в результате землетрясения.
Минэнерго
Дальнейшие добавления в состав городка уже не имели явной композиционной связи и больше демонстрируют собой эволюцию городка в составе ткани города. Так в 70-ые годы по проекту архитектора Шорина севернее городка по улице Богенбай батыра было построено здание министерства энергетики и электрификации КазССР. Первоначально у него был вид «стекляшки», характерный для советского модернизма 60-ых годов, в середине 2010-х годов его реконструировали.
Жилой панельный дом
Другой интересной поздней вставкой является шестиэтажный жилой дом серии С-158, построенный в 80-ых годах в рамках программы «Жилье 1991». Первоначально он проектировался девятиэтажным, как и большинство домов этой серии, но по рекомендации архитектурного управления высоту снизили до 6 этажей. С западного торца у здания есть небольшая пристройка с культурно-бытовыми функциями.
Современное состояние
Сегодня сохранность объектов на территории городка разнится от удовлетворительной до полной утраты оригинального облика. Так в главном здании НКВД практически неизменным остался только центральный корпус. Южный и северный были реконструированы и переоблицованы. Изменилось и функциональное наполнение. Южный корпус сейчас занимает управление полиции на метрополитене, в центральном расположилась художественная галерея и художественная школа, в северном до 2018 года работали офисы.
Облик клуба НКВД в результате реконструкции начала 2000-х годов изменился практически до неузнаваемости, сохранив только общие черты оригинальной композиции. Жилые дома, расположенные ближе к улице Богенбай батыра, остались практически неизменными, за исключением того, что их первые этажи обросли многочисленными пристройками современных магазинов и иных фирм. Здание школы в 2020 году подверглось реконструкции в рамках сейсмоусиления и было разобрано изнутри, хотя внешний облик претерпел незначительные изменения.
Из всего комплекса городка НКВД только здание клуба (современный уйгурский театр) и административное здание по ул. Кабанбай батыра (1954 г.) имели статусы памятника архитектуры местного значения. Статус зданию клуба был первоначально присвоен в 1987 году, но уже в 2010 году театр исключили из списка. Административное здание (по ул. Кабанбай батыра, 95) числится в списках памятников истории и культуры местного значения. Но ни само главное здание бывшего НКВД, ни жилые дома городка такого статуса не имеют и не имели.
На сегодняшний день большая часть зданий, входящих в состав городка, подверглась значительным изменениям, оригинальный облик района сохранился лишь частично. Этот комплекс является цельным, а также ценным градостроительным образованием, которое включает в себя уникальные архитектурные объекты, запечатлевшие в себе разные исторические эпохи. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить должное признание не отдельным зданиям в составе городка, но всему комплексу, как средообразующему, уникальному не только для Алматы, но и мирового уровня ансамблю зданий, который при должном подходе к реставрации и реконструкции, с учетом смены функционального назначения может получить новую жизнь в современной ткани города.
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