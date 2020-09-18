Горизонтальный небоскреб, клуб и девушка с веслом

Современное состояние

Сегодня сохранность объектов на территории городка разнится от удовлетворительной до полной утраты оригинального облика. Так в главном здании НКВД практически неизменным остался только центральный корпус. Южный и северный были реконструированы и переоблицованы. Изменилось и функциональное наполнение. Южный корпус сейчас занимает управление полиции на метрополитене, в центральном расположилась художественная галерея и художественная школа, в северном до 2018 года работали офисы.

Облик клуба НКВД в результате реконструкции начала 2000-х годов изменился практически до неузнаваемости, сохранив только общие черты оригинальной композиции. Жилые дома, расположенные ближе к улице Богенбай батыра, остались практически неизменными, за исключением того, что их первые этажи обросли многочисленными пристройками современных магазинов и иных фирм. Здание школы в 2020 году подверглось реконструкции в рамках сейсмоусиления и было разобрано изнутри, хотя внешний облик претерпел незначительные изменения.

Из всего комплекса городка НКВД только здание клуба (современный уйгурский театр) и административное здание по ул. Кабанбай батыра (1954 г.) имели статусы памятника архитектуры местного значения. Статус зданию клуба был первоначально присвоен в 1987 году, но уже в 2010 году театр исключили из списка. Административное здание (по ул. Кабанбай батыра, 95) числится в списках памятников истории и культуры местного значения. Но ни само главное здание бывшего НКВД, ни жилые дома городка такого статуса не имеют и не имели.



На сегодняшний день большая часть зданий, входящих в состав городка, подверглась значительным изменениям, оригинальный облик района сохранился лишь частично. Этот комплекс является цельным, а также ценным градостроительным образованием, которое включает в себя уникальные архитектурные объекты, запечатлевшие в себе разные исторические эпохи. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить должное признание не отдельным зданиям в составе городка, но всему комплексу, как средообразующему, уникальному не только для Алматы, но и мирового уровня ансамблю зданий, который при должном подходе к реставрации и реконструкции, с учетом смены функционального назначения может получить новую жизнь в современной ткани города.

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