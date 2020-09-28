Сомнительное благоустройство

В этом году власти Алматы продолжили реконструкцию улиц и скверов, ставшую традицией последних лет. Реконструкцию парка 28 гвардейцев-панфиловцев – одного из центральных и старейших в городе – назвали благоустройством, направив на проект изначально 946,6 млн тенге. Тендер выиграла компания «Г.С.Г. Высотник» - это не первый ее госконтракт. Работы в парке идут давно, а результаты вызывают вопросы. Vласть выясняла, как идет процесс благоустройства и с кем связан подрядчик проекта.
«Что тут будут делать, нас даже не известили»
Ключарь Вознесенского кафедрального собора Александр Суворов перешагивает через перерытые куски земли, напоминающие траншеи, чтобы показать два склепа верненских времен. В конце 50-х годов прошлого века здесь, как выражается Суворов, произошло «варварское уничтожение прошлого».
«Из всех могил, которые тогда перерыли, осталось две. Почему? Потому что это склепы, они уходят глубоко вниз. Они не могли разбить гранит», - говорит он, пока неподалеку гремит строительная техника, а рабочие снуют совсем рядом со склепами.
«Видите асфальт и дорожки? Вот что тут хотят сделать? Я знать не знаю этого. А ведь это история города! Что тут будет делаться, нас даже не известили», - говорит Суворов, прикасаясь к склепу, в котором, как написано на могильной плите, «похоронены достойные жители нашего города».
Госзакупка почти на миллиард
То, что сейчас происходит в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, которому государством присвоен статус памятника истории, официально называется «благоустройством». Договор был заключен между управлением комфортной городской среды акимата города Алматы и ТОО «Г.С.Г. Высотник». Общая итоговая сумма договора составила 946,6 млн тенге, о чем Vласть писала в начале июля, когда из-за роста смертности и заболеваемости коронавирусом и пневмонией еще более остро встал вопрос о целесообразности тех или иных госзакупок.
9 июля пресс-служба управления комфортной городской среды заявила сайту Tengrinews, что «в целях оптимизации затрат принято решение внести изменения в проектно-сметную документацию». «В ходе корректировки исключены такие дорогостоящие работы, как строительство фонтана, детских игровых и спортивных площадок, устройство тротуарной плитки сокращено на 60 процентов. В результате корректировки будут сэкономлены значительные средства», - говорили в управлении.
«Выложена новая дорожка. Уже видим, что кое-где имеются просадки»
По словам двоих собеседников Vласти, работающих в одной из строительных фирм (компания не участвовала в конкурсе с ТОО «Г.С.Г. Высотник» на право заняться благоустройством парка – V) и знакомых с ситуацией, к делу здесь приступили ещё 5 марта – но пошло оно не сразу.
«За последнее время выполнен тот объем работы, который можно было давно закончить», - говорит представитель стройкомпании.
От некоторых новшеств, которые были бы полезны для парка, по словам источников, отказались. Например, в интервью «МИР 24» от 21 июля главный специалист отдела комфортной городской среды акимата города Асет Тилепберген говорит о планах по установке автоматизированной системы полива в парке, а собеседник Vласти заявляет в сентябре, почти ровно два месяца спустя: «В настоящее время вместо автополива выполнена работа по прокладке поливочной системы для ручного полива».
По словам источников, во время работ в парке повредили деревья.
О повреждении «около 70 деревьев» сообщал и телеканал Almaty.tv, а руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев в интервью телеканалу сказал следующее: «Это строительные работы, тут практически строительная площадка. Мы максимально стараемся не наносить вред окружающей экологической системе. Где-то, да, может быть какое-то нарушение - оно имеет место быть. И мы оперативно меры принимаем».
Собеседники Vласти говорят и о других недостатках.
«Выложена новая дорожка. Уже видим, что кое-где имеются просадки. То есть слабое уплотнение основания – есть такой термин у строителей», - говорит один из собеседников, но затем добавляет: «У генподрядчика имеется гарантия на устранение всех недоделок и замечаний выявленных в ходе эксплуатаций».
По словам Александра Суворова, он не видел проект благоустройства, и ему непонятен общий замысел.
«Лично мне совершенно непонятен концепт. Что хотят сделать? Вроде бы что-то делается, а единого понимания плана, что это будет, что хотят сделать, у меня нет. Вот едет погрузчик, одновременно – детские машины, карусели, автобусы. Ну, если идут ремонтные работы, надо это как-то разделять, развести их», - полагает Суворов.
Что известно о подрядчике и при чем тут партия «Нур Отан»
18 сентября Vласть отправила запрос на электронную почту ТОО «Г.С.Г. Высотник», которая указана на сайте госзакупок, с просьбой об интервью. На этом же сайте в качестве руководителя компании указан Алекей Мухаметхан. По телефону сотрудница компании сообщила, что запрос получен и о нем сообщат руководству, но интервью в итоге так никто и не дал. В строительной индустрии говорят, что первым руководителем компании является Сабыржан Мухаметхан и отмечают связи фирмы с властями. Открытые источники это подтверждают.
К примеру, 29 июня прошлого года на странице алматинского городского филиала правящей партии Нур Отан разместили пост, в котором Алекея и Сабыржана Мухаметханов поочередно называют директорами ТОО «Қала көркейту» и пишут, что в компании действует «первичная партийная организация» правящей партии. Компания тогда, сообщается в посте, оказала материальную помощь жителям Арыси, где в прошлом году произошли взрывы на складах с боеприпасами.
На сайте госзакупок руководителем ТОО «Қала көркейту» указан Самат Байжанов, а не кто-либо из Мухаметханов. Однако ТОО «Қала көркейту» и ТОО «Г.С.Г. Высотник» имеют один и тот же юридический адрес.
Кроме того, в профиле Қала көркейту в Instagram, полном отчетов о благих делах вроде помощи малоимущим, сказано: «ТОО Кала Коркейту было создано в 2006. Трудится во благо озеленения города. Кала Коркейту - ППО (Первичная партийная организация – V) партии Нур Отан».
В посте от 19 ноября прошлого года упоминаются Сабыржан и Алекей Мухаметханы. А еще – премьер-министр Аскар Мамин.
«Глава нашей организации Мухаметхан Сабыржан получил из рук премьера РК Мамина медаль "Почетный строитель" , а вот директор "ТОО Высотник" Мухаметкан Алекей Ануарулы и глава отдела строительства Ахметова Б. получили благодарственные грамоты», - говорится в сообщении.
Победа в государственном тендере на благоустройство парка 28 гвардейцев панфиловцев - не первый опыт ТОО "Г.С.Г. Высотник". В этом можно убедиться, если вбить БИН компании на сайте госзакупок.
В заголовки СМИ компания попадает значительно реже. Один из немногих примеров – сюжет на телеканале Almaty о затопленных домах в алматинском микрорайоне Саялы, где «Г.С.Г. Высотник» упоминается как один из подрядчиков.
"Благоустройство" же одного из центральных парков в Алматы тянется уже больше полугода, оставаясь проектом с не очень ясным результатом.