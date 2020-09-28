Сомнительное благоустройство

«Что тут будут делать, нас даже не известили»

Ключарь Вознесенского кафедрального собора Александр Суворов перешагивает через перерытые куски земли, напоминающие траншеи, чтобы показать два склепа верненских времен. В конце 50-х годов прошлого века здесь, как выражается Суворов, произошло «варварское уничтожение прошлого».

«Из всех могил, которые тогда перерыли, осталось две. Почему? Потому что это склепы, они уходят глубоко вниз. Они не могли разбить гранит», - говорит он, пока неподалеку гремит строительная техника, а рабочие снуют совсем рядом со склепами.

«Видите асфальт и дорожки? Вот что тут хотят сделать? Я знать не знаю этого. А ведь это история города! Что тут будет делаться, нас даже не известили», - говорит Суворов, прикасаясь к склепу, в котором, как написано на могильной плите, «похоронены достойные жители нашего города».