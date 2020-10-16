Без памяти и политической воли

Существуют легенды о подземных тоннелях под зданием, которые связывают его с жилым комплексом по улице Наурызбай батыра. Говорят о том, что сотрудники НКВД ходили по подземным туннелям к себе домой и обратно, и так же в дом культуры, в котором теперь находится Уйгурский театр.

Сейчас в [не]музей приходят люди и делятся своими историями, оставляют отзывы. «Приходят, например, посетители, которые рассказывают о том, что здесь, прямо в этом помещении, в этой комнате нашего [не]музея их допрашивали во времена КГБ», — говорит Анель.

Все эти легенды вокруг здания НКВД вызваны, в первую очередь, конечно, его страшной историей, а во вторую — недостатком информации о нем. По словам Давида Камински, архивных материалов по этому зданию в Алматы просто нет, они все находятся в Москве и даже неизвестно, доступны ли. Есть ли действительно подземные ходы, что происходило в подвалах, сколько людей прошло через это страшное сито, — на эти вопросы ответов нет.

Тюрьма, которая не кричит о том, что она тюрьма

В нулевых годах здесь располагался музей памяти жертв политических репрессий. Планировалось сделать большой комплекс, состоящий из здания НКВД, театра и соснового парка. Однако здание отдали бизнесу, а музей попросили съехать. На этом историческом отрезке интересы бизнеса оказались важнее, и теперь часть сооружения превратили в гостиницу Kazzhol Park, которую некоторые СМИ окрестили «кровавым отелем», напоминая, что здесь не только принимали решения о казнях и ссылках, но и убивали. В начале строительства раздавались протесты со стороны родственников репрессированных, они собирали подписи, обращались к чиновникам, но их голоса так и не были услышаны. «Отель расположен в районе с хорошей инфраструктурой», сухо сообщается в описании гостиницы бизнес-класса.

«Если говорить о коллективной памяти, то, на самом деле, в этом здании она присутствует, но она не кричит, поскольку на то нет политической воли, она сохраняется в рассказах, но и об этом люди боятся говорить, поскольку на протяжении долгого времени здание было засекречено и сохраняется самоцензура.

