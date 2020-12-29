Бесконечная реконструкция

Осенью прошлого года акимат Алматы объявил конкурс эскизных проектов по оформлению пешеходной улицы имени Куляш Байсеитовой. С тех пор жители успели остановить стройку, внезапно начатую во время карантина, команда архитекторов – разделиться во мнениях, а автор большей части проекта – получить шквал критики от городских активистов. Vласть рассказывает, что происходит с проектом реконструкции улицы в старом центре Алматы.
Конкурс, о котором потом все забыли
2 ноября 2019 года аким Алматы Бахытжан Сагинтаев написал в своем инстаграм, что акимат объявит конкурс на лучшее оформление пешеходной улицы Байсеитовой, скверов у театра оперы и балета имени Абая и сквера у КБТУ.
«Сделаем эту зону местом притяжения людей творческой среды, где бы проводились музыкальные вечера, различные тематические выставки, уличные представления и показы», – написал тогда градоначальник.
11 ноября конкурс объявили уже официально, спустя два дня управление городского планирования и урбанистики разъяснило его условия.
Участникам давался месяц и одна неделя. За этот срок нужно было подготовить заявку, в которую входит сам эскизный проект и его описание с анализом территории, схемой функционального зонирования, 3D визуализацией, элементами оформления и социокультурной программой. Обязательное условие – представить предложение по реконструкции фонтана «Неделька». Призового фонда у конкурса не было.
Сначала проекты должны были пройти онлайн-голосование, затем – отбор в шорт-лист. Победителя должно было выбрать экспертное жюри.
20 декабря на сайте управления городского планирования и урбанистики началось онлайн-голосование. На нем представили всего две концепции. Над одной работала команда рестораторов Асель Татишевой, Аскара Байтасова и дизайнера Чингиза Батырбекова, над другой, по словам Татишевой – специалисты проектного института «Алматыгенплан».
10 января управление городского планирования и урбанистики объявило конкурс несостоявшимся из-за малого количества участников, хотя проекты уже прошли голосование. В акимате тогда пообещали, что эскизный проект команды Асель Татишевой, набравший большее количество голосов, возьмут в основу разработки технического проекта, и «проведут мастерскую по отработке идей эскизного проекта совместно с экспертами и общественностью». Мастерскую так и не провели: в страну пришла пандемия. Но она не остановила стройку, которая началась в конце весны уже совсем по другому проекту.
Как рассказывает Рикардо Марини, директор по плэйсмейкингу компании Urban Living, консультирующей управление урбанистики Алматы, стройка началась неожиданно.
«Нас попросили поучаствовать в этом процессе. Нужно было посмотреть на место (реконструкции – V), и мы исследовали это пространство. Было несколько хороших идей, но реконструкция должна быть масштабнее, она должна затрагивать не только фонтан «Неделька», а всю улицу - от площади Астана до площади Республики, это очень важный маршрут. Мы также поняли, что улица не должна быть такой же, как Панфилова, она должна быть более тихой, более творческой, – рассказывает он. – Были многочисленные попытки совместить разные проекты».
Работа над общей концепцией и идеями продолжалась. В марте в концепцию добавили скверы на месте снесенных «косых домов». «Асель (Татишева – V) заметила, что это место требует внимания, – вспоминает Марини. – Я прошелся там и увидел людей, спавших на земле, людей, употреблявших различные вещества. Это проблема. Не те бедные люди, но сама ситуация. Я сделал фотографии, выслал их и написал: перед тем, как вы начнете что-то реконструировать, нужно решить эту проблему. Через несколько месяцев там подрезали деревья».
«В это же время я обнаружил фотографии первоначального вида фонтана, который был облицован белым мрамором. Сейчас он облицован красным. Я подумал, почему бы не опросить людей, хотели бы они вернуть фонтану первоначальный вид? И тут произошло странное. В один день во время прогулки мы обнаружили, что все обнесено баннерами», – говорит Марини.
Андрей (имя изменено по просьбе героя – V), летом переехавший вместе с супругой в дом вдоль фонтана «Неделька», говорит, что баннерами фонтан и ближайшие скверы обнесли весной, а в июне появились плакаты, где были указаны заказчик и подрядчик реконструкции. Тогда он позвонил в акимат, где ему дали телефон ответственного за стройку – тот позвал его к своему вагончику в сквере у ГАТОБа. Там он объяснил молодому человеку, что в сентябре здесь планируется начать ремонт.
«Потом вдруг в июле появились какие-то люди и стали чистить фонтан, – вспоминает Андрей. – У нас балкон туда выходит, и мы с супругой видим все, что там происходит. Я спустился к людям и говорю: а для чего вы фонтаны чистите? Они говорят: сейчас начнется ремонт. Я говорю, а кто сказал? Работник говорит, вон, ходит делегация и пальцем показал. Я пошел догонять эту делегацию. Я говорю: вы кто и что будет? Они говорят, вот, мы строители, подрядчики, проектировщики, и все, здесь завтра начнется работа. Я говорю, что именно вы будете делать? Он говорит, ну вот, будем здесь менять асфальт на плитку, плитка уже закуплена. Меня все это, честно говоря, насторожило. Я хотел понять, что происходит».
Тогда молодой человек позвонил в управление зеленой экономики, заказавшее реконструкцию. Вскоре руководитель управления Наталья Ливинская, проектировщики и подрядчики встретились с жителями. На этой встрече жителям показали проект, сделанный в 2018 году – по нему уже начинались работы.
На видео встречи, предоставленном жильцами, Ливинская предложила им создать рабочий чат, в котором с ними будут утверждаться решения по проекту. Архитектор Чингиз Батырбеков предложил все же разработать детальный эскизный проект, в котором предусмотрены все решения. В какой-то момент к разговору подключился представитель подрядной организации:
Это подтвердила и Ливинская: «У нас есть срок до конца ноября. У нас есть на него выделенный бюджет, и мы должны двигаться вот в этих рамках сроков и в рамках этого бюджета, который здесь выделен».
Сначала жители согласились утверждать решения по реконструкции улицы Байсеитовой и парков у ГАТОБа в чате. Однако за время разговора рабочие успели снять весь асфальт, скамейки и освещение, урны и бордюры в парке у театра, а утром следующего дня начали снимать плитняк возле «Недельки».
На следующей встрече разговор пошел по-другому. Жители заявили, что реконструкцию парка в самом центре города невозможно делать без внятного проекта, утверждая его конечный облик через чат в WhatsApp. Они попросили остановить все работы и разработать новый детальный проект на основе концепции, победившей в конкурсе. Руководитель управления зеленой экономики на перемену отреагировала эмоционально: «Меня это задело, потому что за этот проект я бы не встречалась. Я бы так не делала. Я бы пошла старым методом, сказала, все тут закрываем, всех разгоняем, и делаем, как нам надо».
Под конец встречи Ливинская предложила свой вариант: «Когда идет стройка, возможна корректировка этого проекта. Мы сейчас сделаем эскиз, и на основе этого эскиза будет меняться корректировка этого проекта, ПСД. В этот момент, когда оно корректируется и проходит экспертизу, стройка приостанавливается. Когда мы вот это все сделаем, после этого стройка возобновляется. Тогда мы можем ее закончить».
Один из жителей поинтересовался, для чего акимат вообще объявлял конкурс, если был старый проект, по которому начали работы.
«Для того, чтобы мы могли найти деньги, средства для ремонта этой улицы, согласно той концепции, которая выиграла, – ответила Ливинская. – (...) Мы до этого ждали, что у нас будет корректировка в проектах в течение двух месяцев, которые стоял забор, и не велась стройка. Мы это время потеряли».
На следующей встрече было решено полностью остановить работы по старому проекту и возобновить их уже по проекту, разработанному на основе обновленной концепции и с учетом новых исследований команды Асель Татишевой. С тех пор новостей о проекте жители не слышали до момента, пока в октябре «Алматыгенплан» не провел общественное обсуждение концепции, которую презентовал архитектор Нурлан Туреханов.
Откуда взялся проект 2018 года?
Как рассказала руководитель управления зеленой экономики Наталья Ливинская, этот проект реконструкции управление природных ресурсов и природопользования (ныне – управление зеленой экономики) действительно заказало еще в 2018 году. «Он прошел экспертизу, по нему выдали деньги по строительству. По нему сейчас идет корректировка, как пройдет корректировка, мы запустим строительные работы», – сообщила она Vласти по телефону.
Архитектор Жанна Спунер, участвовавшая в обсуждениях разных проектов вместе с городскими властями, рассказывает, что предыдущие идеи реконструкции парка и улицы, включая этот проект, были отложены как слабые и несвоевременные.
Проектно-сметную документацию разрабатывала компания ТОО «СырЖоба». В 2018 году она выиграла тендер на разработку ПСД на реконструкцию скверов у театра ГАТОБ, по договору цена работы составила чуть более 11 млн тенге. Компания также выиграла тендер на разработку ПСД на реконструкцию участка улицы Байсеитовой от улицы Кабанбай батыра до Богенбай батыра и далее вниз до Толе би на более чем 10,5 млн тенге. До этого ТОО «СырЖоба» в основном занималось проектами реконструкции и строительства зданий в регионах Казахстана, чаще всего - в Кызылординской и Жамбылской областях.
На масштабный ремонт фонтанов в этом проекте изначально планировалось потратить 400 млн тенге. На встрече с жителями Наталья Ливинская объясняла, что от этой части проекта и так планировали отказаться.
«То, что в чертежах – это неправильно и перегружено, и будет неправильно, если мы это сделаем. Мы потеряем весь тот антураж и ту атмосферу нашей территории, если мы сделаем по проекту», – объясняла она.
Договор с подрядчиком управление зеленой экономики заключило 30 апреля, в разгар пандемии коронавируса и спустя три месяца со дня объявления итогов конкурса концепций. Сумма договора – чуть более 596 млн тенге (с учетом НДС). Конкурс проводился с применением «специального порядка», введенного на время карантина: по работам и услугам, предусмотренным Дорожной картой занятости на 2020-2021 годы «под статусом срочного или сезонного характера».
Исполнитель работ – ТОО «Сункар». Руководитель компании, Виктор Булекбаев, с 2012 по 2016 годы был депутатом городского маслихата V созыва, а также с 2003 по 2011 годы возглавлял ревизионную комиссию маслихата.
Примечательно, что в прошлом году на мероприятии, посвященном 25-летию маслихатов, глава фирмы, взявшейся за реконструкцию парка в самом центре города, подчеркивал важность выделения бюджета на благоустройство окраин.
«Сейчас с приходом нового акима большое внимание уделяется именно окраинам города. Да, действительно, мы как-то много внимания уделяли центру, но как-то окраины оставались в стороне, а сейчас водоснабжение, газоснабжение, дороги – все это направлено на то, чтоб город был цветущим и не только в центре(...)», – говорил в своем комментарии телеканалу «Алматы» Булекбаев.
Несмотря на официальную приостановку проекта в августе, подрядчики, отвечая на вопросы жителей в ноябре, говорили, что заканчивают прокладывать кабеля для освещения.
«У нас задача – до нового года кабель заложить. А насчёт остального, брусчатки… Это вопрос к прорабу, который здесь будет. Там уже как они решат, либо в этом году закладывать, либо в следующем уже», – сообщил представитель подрядной компании. По его словам, еще не решено, какие именно фонари будут установлены в парке: «Акимат еще решает. Или вот эти оставляем, только головы будем менять, либо что-то новое будем ставить. Но столбы однозначно убираться будут».
Что известно о проекте Нурлана Туреханова?
27 октября проектный институт «Алматыгенплан» провел обсуждение уже новой концепции проекта реконструкции Байсеитовой, разработанной дизайнером Нурланом Турехановым. Он затрагивал большую часть улицы: отрезок от Жамбыла до Шевченко и скверы между Шевченко и Курмангазы, а также отрезок от Богенбай батыра до Толе би. В концепции появились такие решения, как вращающаяся сцена на воде возле академии искусств имени Жургенова (со сдвигом фонтана «Одуванчик»), коворкинг-пространство на Карасай батыра, фонтан-водная гладь возле театра им. Абая, зимний фонтан с подогревом на участке между Жамбыла и Шевченко, пешеходная аллея по Жамбыла, для которой предполагалось изъять часть территории у Центральной клинической больницы, а также велодорожка в виде двух восьмерок, местами поднятая над землей, скалодром, скейтодром и спортивные площадки в сквере между Шевченко и Курмангазы. В сквере с восточной стороны театра предполагается сделать уличный кинотеатр, а в сквере с западной стороны – установить уличные сцены для выступлений. На обсуждении проект вызвал у горожан много вопросов.
Многих интересовал бюджет проекта. «Бюджет будет разработан после того, как мы разрабатываем рабочую проектную документацию», – ответил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов, добавив, что финансировать проект планируется из госбюджета. Часть проекта, по словам Нурлана Туреханова, будет сделана за счёт спонсоров: в ней будут участвовать «компании, которые заинтересованы в развитии спорта».
Многие отмечали, что проект выглядит дорогим и может потребовать регулярных и больших бюджетных вливаний на содержание всей этой инфраструктуры. Туреханов согласился, что проект выглядит недешевым. «Но мы выбираем с вами жить в хорошем городе, хороший город обычно не дешевый», – добавил он.
Ахмеджанов же, напротив, заявил, что основной упор будет только на содержание зеленых насаждений. «В целом проект очень эргономичный, экономичный и не затрагивает каких-то крупных средств и вливаний», – уверил он.
Жители также задавали вопросы о целесообразности двойной велодорожки на сваях в сквере на месте «косых домов». Общественный деятель Ажар Джандосова предположила, что такой спортивный объект было бы правильнее разместить в новых районах города, а не в центре.
«Если мы в центре зададим такую моду, на окраинах города мы должны сделать велотреки в два раза больше и более уникальными», – ответил общественнице Алмасхан Ахметжанов.
Жителей также беспокоило, насколько качественно все будет сделано, если в подрядных организациях по дорожной карте занятости сейчас задействована безработная молодежь без профильного образования.
«Проект будет делать большая компания, одна из самых больших, – уверил Туреханов. – Будет проведен тендер, и это будет подрядчик, который будет отвечать за качество, за сроки и за свое имя».
Жители поинтересовались, означает ли это, что подрядчик уже определен.
«На сегодняшний день это только планы и предположения, сам победитель будет определен в рамках соответствующего государственного конкурса госзакупок, но критерии к подрядным организациям будут другие, критерием будет – только тот, кто отвечает за свой имидж. Еще никто не определен», – поспешил ответить уже Ахмеджанов.
Реализовать проект планируется к осени 2021 года. «По поводу срока реализации, насколько я слышал, акимат города очень хочет закончить этот проект ко дню города, (это – V) третье воскресенье сентября следующего года. Если этот проект будет принят, всю зиму будем заниматься проектно-сметной документацией, и с первых теплых дней начнем вводить в строй, и я думаю, что первые очереди будут готовы к концу мая – какие-то кусочки улицы, какие-то совсем сложные объекты к сентябрю точно будут готовы», – объяснил Туреханов.
По его словам, на разработку всей концепции ушло 5,5 месяцев, над некоторыми ее частями работали его коллеги.
«Задача была сделать красивую пешеходную прогулочную зону, соединяющую Старую и Новую площадь. Такая тихая, семейная, спокойная. С включениями элементов спорта, – рассказал Туреханов Vласти. – Все исследования делал НИИ „Алматыгенплан“. Они решили сделать вот так. Я тоже включал мозг, тоже о чем-то думал, но основная программа ставится ими».
Как появился проект, представленный Турехановым?
Как рассказывает Рикардо Марини, в первые месяцы работы после объявления результатов конкурса он предложил акимату задействовать местные творческие таланты в оформлении улицы.
«У нас было 15 замечательных художников. Мы прошлись с ними от площади Республики до площади Астана. Мы сделали несколько эскизов, чтобы показать, как могла бы выглядеть улица», – вспоминает он. Одним из этих художников был Нурлан Туреханов.
По словам Марини, планировалось, что Туреханов будет сотрудничать с командой Асель Татишевой.
«Всю мою профессиональную жизнь мне нравилось работать с творческими талантами и художниками, и я всегда старался подключать их к процессу. Потому что у них особое видение, которое отличается от видения политиков или архитекторов. Я надеялся на то, что они будут сотрудничать, и что это откроет возможности и для других художников. У Нурлана много хороших идей, он придумал фонтан, дополняющий «Недельку». Я думаю, эту идею нужно реализовать. В какой-то степени сотрудничество состоялось, но… другие люди захотели, чтобы он сделал больше, или даже весь проект. Но нужен баланс. Когда мы пригласили 15 художников, мы надеялись, что Нурлан организует процесс так, что один художник занимается одним объектом, другой – другим. Есть общая концепция, но исполнение разное. Скульптуры выглядят по-разному, но они хорошо сочетаются в этом пространстве. Может получиться хорошо и если все сделает один художник. Но нужно разнообразие», – говорит Рикардо Марини.
Сам Нурлан Туреханов в интервью Informburo рассказывал о своем появлении в проекте так:
«В ноябре прошлого года в Алматы объявили конкурс на разработку лучшего оформления пешеходной улицы Байсеитовой, прилегающих скверов, парков, фонтана „Неделька“ – в общем, всей этой зоны. И, насколько мне известно, тогда в конкурсе приняли участие всего две компании. (...) Эти две компании разработали свои проекты. Но сделали это слабо, плохо. Тогда представители акимата обратились к другим архитекторам, но опять ничего не получалось. В общем, полгода они пытались сделать что-нибудь интересное, но всё было не то. Сам я никакой активности не проявлял, занимался своими делами и не планировал участвовать в конкурсе. Попробовать свои силы и попытаться создать что-то действительно необычное и красивое мне предложили Гульмира Байгабулова – руководитель ТОО Urban Living и Рикардо Марини (...). По их просьбе я разработал концепцию представленного проекта».
По словам Асель Татишевой, ее команда сейчас работает отдельно от Нурлана Туреханова.
«Я считаю, что идеи Нурлана имеют место быть, они интересные, идеи акимата, что надо реконструировать и слушать горожан – это тоже неплохо, но самое важное, что тут должно быть соблюдено – граждане должны понимать, какая в этом экономическая целесообразность, каков бюджет всех этих развлечений и по каждому отдельному объекту должны проводиться общественные слушания. По своему району мы готовы провести общественные слушания, мы готовы показать проблемы, которые сейчас существуют», – говорит Татишева.
«В общественном пространстве нужно убирать конфликт, а не создавать его»
На сегодняшний день вся реконструкция в итоге будет подвергаться корректировке.
И Наталья Ливинская, и Алмасхан Ахметжанов сообщали, что старый проект 2018 года будет корректироваться. Чтобы узнать, на каком этапе эта работа, и какие конкретные корректировки будут внесены, Vласть позвонила в проектный институт «Алматыгенплан», но там ответили, что за этой информацией стоит обратиться к заказчику реконструкции – в управление зеленой экономики. Руководитель управления зеленой экономики Наталья Ливинская же, напротив, говорит, что всю информацию по проекту может предоставить только «Алматыгенплан».
Большая часть концепции, которую разработал Нурлан Туреханов, тоже будет корректироваться. Об этом изданию Informburo сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов. По его словам, презентованная концепция вызвала у горожан «неоднозначную реакцию». «Рабочая группа, приняв во внимание замечания и предложения алматинцев, продолжает доработку концепции», – также сказал он. Нурлан Туреханов в своем Facebook вскоре написал, что от его проекта «кажется, тоже останутся рожки да ножки». Vласти не удалось дозвониться до Ахмеджанова, чтобы узнать, какие конкретные изменения планируется внести в концепцию.
Архитектор Жанна Спунер, говоря о возможных изменениях, отмечает, что прежде всего были нужны качественные исследования территорий перед разработкой концепции. «Алматыгенплан» провел два анонимных онлайн-опроса осенью, уже после создания концепции. Один длился две недели и касался сквера между ГАТОБ и фонтаном Неделька, сквера между ГАТОБ и Назарбаева, площади перед зданием ГАТОБ и фонтана на улице Байсеитовой. Еще один онлайн-опрос по скверу между Шевченко и Курмангазы длился три дня. В них были такие наводящие вопросы, как: «Могут ли многофункциональные спортивные зоны сопутствовать социализации и повышению мотивации к занятиям спортом?», «Как вы относитесь к мини-сценам для организации постановок и театральных перформансов?», «Как вы относитесь к фоновой музыке вдоль фонтана „Неделька“?». Другой, не анонимный опрос по каждому участку концепции запустили уже после презентации новой концепции проекта.
«Исследования проводятся в разные времена года и суток на месте, – комментирует Спунер. – Необходимо исследовать близлежащие здания и коммуникации – опрашивать стейкхолдеров и посетителей парка, этого сделано не было. Техзадание дается на основе качественных исследований. То, что было – это не исследования».
«На основе чего – делать музыкальную улицу?, – говорит она. – Только на основе того, что улица названа именем певицы Куляш Байсеитовой? А как же люди, живущие у фонтана „Неделька“? Они же сойдут с ума от постоянно играющей музыки. Зато там, где стоит консерватория, можно сделать музыкальный фон, потому как там нет жилых фондов. Единственный высотный дом расположен выше и за сильно удаленной красной линией, жильцам слышно не будет. Конечно, нужно узнать мнение консерваторских, не будет ли музыкальный фон мешать репетициям. Опять-таки, это исследования и опросы».
Архитектор также отмечает, что многие отрезки улицы Байсеитовой уже были реконструированы, причём, несколько раз, что «указывает на отсутствие элементарного планирования, а ведь это всё – наши с вами деньги налогоплательщиков».
Уличная сцена, которую предлагается установить на месте фонтана «Одуванчик», по её мнению, сама по себе хороша, но лучше бы вписалась в менее шумные зоны на месте «косых домов» со стороны, где когда-то было пространство Art Point, или даже дальше, в сторону Панфилова.
Рикардо Марини также порекомендовал некоторые изменения.
«Я не думаю, что самое верное решение для того проблемного места (сквер на месте «косых домов» – V) – превратить его в парк, потому что там нужны активности – это создаст пассивное наблюдение за пространством, – говорит урбанист. – Мое мнение не будет популярным. У людей короткая память – раньше там были дома, и не было антисоциального поведения. Там уже произошло одно убийство (именно здесь убили олимпийского призера Дениса Тена - V), и есть следы употребления веществ, потому что то, что не на виду, не контролируется. По моему опыту, восприятие этого пространства и его жизнь могло бы изменить небольшое сооружение. Это должно быть общественное место, например, детский центр для детей этого района. И в дневное время дети бы гуляли в парке, привнося в него жизнь и радость! Нужно изменить атмосферу и жизнь этого места. На нижнем углу есть здание, окруженное стенами, вас там могут убить, и никто об этом не узнает. Дома на другой стороне очень далеко. Так что там нужен или детский центр, или, может быть, магазин домашних растений, или кафе, или магазин, где можно купить произведения искусства. Не коммерческий ресторан, а место с другой атмосферой – может быть, местное сообщество тоже могло бы быть в этом задействовано. Но для этого нужно сооружение, которое будет выходить окнами в парк и делать его не таким заброшенным».
Он также подчеркивает, что в нынешней концепции не предусмотрен переход через улицу Абая, и это усложняет проход от площади Республики до площади Астана. По словам Марини, сделать такой переход непросто, но можно.
Также, по его мнению, в концепции нужно учесть, что нынешняя велодорожка, проходящая вдоль Байсеитовой, опасна, и необходимо перенести ее на Абылай хана. «Потому что когда вы где-то создаете дорожку специально для велосипедистов и приглашаете туда же играть детей, вы создаете конфликт. Думая об общественном пространстве, нужно убирать из него конфликт, а не создавать его», – говорит Рикардо Марини.
Урбанист также рекомендует архитекторам и чиновникам, принимающим решения по проекту, всегда вести коммуникацию с общественностью и детально анализировать собранную ими статистику и мнения.
«Это легко сказать, но гораздо сложнее сделать, потому что это значит, что нужно слушать людей, не защищаясь, и возможно, что-то менять», – объясняет Марини.
Он также рекомендует не фокусироваться только на картинке, а «начинать делать надлежащую техническую оценку и считать бюджет, чтобы горожане знали, что их налоги потрачены наилучшим образом».
«И всем тем людям, кто вовлечен – говорите друг с другом, сотрудничайте, не давите друг на друга», – резюмирует урбанист.
Андрей, живущий с супругой в доме вдоль фонтана «Неделька», говорит, что ему нравятся художественные решения проекта. «Мне импонирует, что у Нурлана это проект художника – меня лично это трогает, это прекрасно. Вот этот безумный велотрек, вот эта вращающаяся сцена, стеклянный куб, какие-то бассейны с теплой водой, какие-то облачка. Все решения очень дерзкие. И в принципе, понятно, что люди это принимать не будут, потому что искусство всегда идет в разрез с тем, что функционально. С точки зрения искусства, мне это очень нравится, это так дерзко и ярко. С точки зрения жителя, конечно, есть к этому вопросы», – говорит он.
Основной вопрос жильцов, по его словам, касается шума. «В концепции насторожило, что хотели сделать уличную сцену с этой стороны ГАТОБа, потому что это всегда шум. У нас есть проблема с кафе „Театральное“. Это, по сути, не кафе, это банкетный зал, который почему-то в парке расположен. Если еще одну сцену сделать там, это будет то же самое – ненужный какой-то шум, это же не площади. Зачем парк превращать в площадь?», – говорит Андрей.
Жители ближайших домов, по его словам, не хотят, чтобы улица стала такой же загруженной и шумной, как Панфилова, а напротив, желают сохранить уединенность Байсеитовой.
«Это тоже неправильный аргумент – говорить, знаете, вам здесь мешает, но вас здесь всего-то 45 (человек – V) в доме, – говорит молодой человек. – И мне кажется, это ключевой момент: от отношения к жильцам все и идет. Когда человек видит, как здесь относятся к жильцам, он будет автоматически чувствовать, что он такой же жилец. Он будет знать, что здесь на людей не наплевали, а здесь как раз про людей подумали».