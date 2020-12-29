Бесконечная реконструкция

Рикардо Марини также порекомендовал некоторые изменения.

«Я не думаю, что самое верное решение для того проблемного места (сквер на месте «косых домов» – V) – превратить его в парк, потому что там нужны активности – это создаст пассивное наблюдение за пространством, – говорит урбанист. – Мое мнение не будет популярным. У людей короткая память – раньше там были дома, и не было антисоциального поведения. Там уже произошло одно убийство (именно здесь убили олимпийского призера Дениса Тена - V), и есть следы употребления веществ, потому что то, что не на виду, не контролируется. По моему опыту, восприятие этого пространства и его жизнь могло бы изменить небольшое сооружение. Это должно быть общественное место, например, детский центр для детей этого района. И в дневное время дети бы гуляли в парке, привнося в него жизнь и радость! Нужно изменить атмосферу и жизнь этого места. На нижнем углу есть здание, окруженное стенами, вас там могут убить, и никто об этом не узнает. Дома на другой стороне очень далеко. Так что там нужен или детский центр, или, может быть, магазин домашних растений, или кафе, или магазин, где можно купить произведения искусства. Не коммерческий ресторан, а место с другой атмосферой – может быть, местное сообщество тоже могло бы быть в этом задействовано. Но для этого нужно сооружение, которое будет выходить окнами в парк и делать его не таким заброшенным».

Он также подчеркивает, что в нынешней концепции не предусмотрен переход через улицу Абая, и это усложняет проход от площади Республики до площади Астана. По словам Марини, сделать такой переход непросто, но можно.

Также, по его мнению, в концепции нужно учесть, что нынешняя велодорожка, проходящая вдоль Байсеитовой, опасна, и необходимо перенести ее на Абылай хана. «Потому что когда вы где-то создаете дорожку специально для велосипедистов и приглашаете туда же играть детей, вы создаете конфликт. Думая об общественном пространстве, нужно убирать из него конфликт, а не создавать его», – говорит Рикардо Марини.

Урбанист также рекомендует архитекторам и чиновникам, принимающим решения по проекту, всегда вести коммуникацию с общественностью и детально анализировать собранную ими статистику и мнения.

«Это легко сказать, но гораздо сложнее сделать, потому что это значит, что нужно слушать людей, не защищаясь, и возможно, что-то менять», – объясняет Марини.

Он также рекомендует не фокусироваться только на картинке, а «начинать делать надлежащую техническую оценку и считать бюджет, чтобы горожане знали, что их налоги потрачены наилучшим образом».

«И всем тем людям, кто вовлечен – говорите друг с другом, сотрудничайте, не давите друг на друга», – резюмирует урбанист.

Андрей, живущий с супругой в доме вдоль фонтана «Неделька», говорит, что ему нравятся художественные решения проекта. «Мне импонирует, что у Нурлана это проект художника – меня лично это трогает, это прекрасно. Вот этот безумный велотрек, вот эта вращающаяся сцена, стеклянный куб, какие-то бассейны с теплой водой, какие-то облачка. Все решения очень дерзкие. И в принципе, понятно, что люди это принимать не будут, потому что искусство всегда идет в разрез с тем, что функционально. С точки зрения искусства, мне это очень нравится, это так дерзко и ярко. С точки зрения жителя, конечно, есть к этому вопросы», – говорит он.

Основной вопрос жильцов, по его словам, касается шума. «В концепции насторожило, что хотели сделать уличную сцену с этой стороны ГАТОБа, потому что это всегда шум. У нас есть проблема с кафе „Театральное“. Это, по сути, не кафе, это банкетный зал, который почему-то в парке расположен. Если еще одну сцену сделать там, это будет то же самое – ненужный какой-то шум, это же не площади. Зачем парк превращать в площадь?», – говорит Андрей.

Жители ближайших домов, по его словам, не хотят, чтобы улица стала такой же загруженной и шумной, как Панфилова, а напротив, желают сохранить уединенность Байсеитовой.

«Это тоже неправильный аргумент – говорить, знаете, вам здесь мешает, но вас здесь всего-то 45 (человек – V) в доме, – говорит молодой человек. – И мне кажется, это ключевой момент: от отношения к жильцам все и идет. Когда человек видит, как здесь относятся к жильцам, он будет автоматически чувствовать, что он такой же жилец. Он будет знать, что здесь на людей не наплевали, а здесь как раз про людей подумали».