Эскизный проект команды рестораторов Асель Татишевой и Аскара Байтасова будет принят в разработку основы технического проекта реконструкции улицы Байсеитовой
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Конкурс по оформлению пешеходной улицы Байсеитовой, скверов ГАТОБ и КБТУ признан несостоявшимся

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы сообщило, что конкурс «Арт-Квартал» на лучший эскиз-проект по оформлению пешеходной улицы Байсеитовой, скверов ГАТОБ и КБТУ признан несостоявшимся из-за малого количества участников.

В итоге эскизный проект команды рестораторов Асель Татишевой и Аскара Байтасова примут в разработку основы технического проекта. Их команда продолжит доработку эскизного проекта и будет привлечена к реализации «Арт-квартала», который будет представлен общественности в январе 2020 года. «Управление городского планирования и урбанистики совместно с командой Асель Татишевой и Аскара Байтасова проведет мастерскую по отработке идей эскизного проекта совместно с экспертами и общественностью. С командой будет заключён меморандум о дальнейшем сотрудничестве в области формирования архитектурно-градостроительной среды», — говорится в сообщении управления.

10 января прошла первая рабочая встреча, на которой были эксперты по архитектуре и урбанистике: Рикардо Марини, Акбай Айдын, Алтай Сатыбалдиев, Нина Казбагарова, Жанат Айтлеу, Жанна Спунер и другие.

Напомним, что в начале ноября 2019 года был объявлен конкурс на лучший эскизный проект по оформлению пешеходной улицы Байсеитовой, а также скверов ГАТОБ и КБТУ. Сообщалось, что благоустройство территории планируется начать весной 2020 года, а завершить к лету.

Эскизные проекты опубликованы здесь.

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