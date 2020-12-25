Город с окраинами и без транспорта

Urban Forum Kazakhstan проводил и исследования о том, как наличие общественного транспорта влияет на ценообразование на рынке недвижимости.

«Этой весной мы провели мини-исследование по транспортной бедности Алматы. Мы взяли данные с Krisha.kz, посмотрели цены за квадратный метр, которые там реализуются по программе «7-20-25» и «Нурлы Жер», и выяснилось, что у жилых комплексов, находящихся рядом с линией метро, цена выше, в то же время те комплексы, которые максимально отдалены от метро, продаются по минимальной цене, — рассказывает Барабанов. — Получается диспропорция: чем люди дальше живут от метро, тем меньше они платят за квартиру, но, по сути, они потом доплачивают эту разницу своим временем, и, скорее всего, берут в кредит автомобиль, чтобы побыстрее добираться до работы и обратно. В тоже время у нас очень много ЖК, которые не так далеко находятся от метро, но там не распроданы квартиры. Это больше вопрос правил финансирования госпрограмм, которые относятся к жилью. Не проще ли субсидировать эту разницу в тех ЖК, что рядом с метро, нежели строить огромные жилые комплексы по периметру границ города и тем самым ухудшать транспортную и экологическую остановку в самом городе, который по сути является донором? То, что люди купили жилье на границе города, еще не означает, что они будут там же работать. Скорее всего, они будут приезжать в город. Мы сделали такую экономическую петлю, которая в результате душит Алматы. Пока же по сути районы на окраине города вымирают в рабочее время, а потом возвращаются к жизни в часов 6-7 вечера, получается, бизнесу нужно работать только в это время».

Роман Барабанов обращает внимание и на существующие экологические проблемы: «Часть выбросов от транспорта поднимается вверх, и находится на уровне роста ребенка, дети подвергаются очень сильному воздействию именно выбросов транспорта. Я считаю, что они очень опасны, потому что это мобильный источник, а не стационарный. Много вопросов и к качеству топлива. Я бы не хотел, чтобы проект ЛРТ задерживался, потому что стоимость затрат как на здравоохранение, реабилитацию людей вследствие заболеваний, связанных с экологией, так и от последствий ДТП, очень высокая, порядка 130 млн тенге теряет экономика Казахстана, когда в ДТП погибает один человек».

Почему проект строительства ЛРТ тормозится

Первую причину того, что городские власти не решаются на строительство, Роман Барабанов видит в нестабильности национальной валюты. Вторая причина: негативный опыт столицы, который бросил тень на проект ЛРТ в Алматы.

«Из-за этого, что произошло в Астане, люди неправильно воспринимают ЛРТ, они думают, что здесь тоже построят громадные бетонные конструкции и они будут стоять никому не нужные. В алматинском проекте нет опор, это современный скоростной трамвай. По причине этого шлейфа мы решили отказаться в петиции от аббревиатуры ЛРТ, и используем словосочетание «скоростной трамвай», - рассказывает он.