Чем дышит Алматы. Весь 2020 год в одном таймлапсе

С середины января 2020 года журналист Vласти, живущий в центре Алматы, примерно в одно время фотографировал вид на город, день за днем и месяц за месяцем. В итоге в одном таймлапсе соединены почти три сотни фотографий, иллюстрирующих, чем дышит Алматы. Редакция также изучила и обобщила данные со счетчиков, фиксирующих загрязнения воздуха.
2020 год начался с борьбы активистов за чистый воздух в Алматы и закончился конкретизацией планов чиновников по тому, как они этого чистого воздуха будут добиваться.
В начале февраля на фоне резкого ухудшения качества воздуха активисты AUA запустили петицию с требованием принять срочные меры для улучшения ситуации с воздухом. В течение всей весны чиновники продолжали говорить о том, что проводят исследования необходимости перевода на газ алматинской ТЭЦ-2 и исследуют изменение воздуха после введения в городе жесткого карантина.
Ученые, которые проводили такие же исследования, уже летом представили свои выводы и присоединились к голосам активистов, требующих срочных мер.
Министерство экологии тем временем признало, что ТЭЦ-2 вносит серьезный вклад в ухудшение качества воздуха в Алматы – на ее долю приходится не менее трети выбросов. Кроме того, впервые был исследован уровень загрязнения от ТЭЦ-3, находящейся за пределами города, но влияющей на качество воздуха.
Выяснилось, что в 2019 году на нее пришлось 12 тысяч тонн выбросов в год (чуть меньше 10% всех выбросов в городе, составивших в том году 144 тысяч тонн). Как оказалось, весь Турксибской район и зона аэропорта загрязнены выбросами ТЭЦ-3, а загрязнения с ТЭЦ-2 (37 тысяч тонн в год) распространяются ниже проспекта Толе би.
Кроме того, провели анализ изменения скорости ветра, который влияет на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. В 1980 году скорость ветра в городе была 11 метров в секунду, а в 2019 году стала 2 метра. Причиной стала застройка, которая в последние годы не учитывает розу ветров.
В конце 2020 года Минэкологии и акимат Алматы заявили, что принят проект модернизации алматинской ТЭЦ-2, что должно снизить выбросы на 83%. Предварительная стоимость проекта - 98 млрд. тенге, плюс произойдет увеличение тарифа на тепло и электроэнергию на 34%.
Перевод ТЭЦ-2 на газ займет пять лет и это значит, что существенных изменений экологической ситуации в городе в эти годы, вероятно, не произойдет. Насколько она ухудшилась вновь к осени видно по фото и данным счетчиков, измеряющим выбросы. После короткого перерыва на позднюю весну и лето, уже в сентябре смог вернулся и накрыл Алматы.
По данным со счетчиков, фиксирующих загрязнение, с середины осени до середины весны в Алматы почти нет чистого воздуха.