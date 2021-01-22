Чем дышит Алматы. Весь 2020 год в одном таймлапсе

2020 год начался с борьбы активистов за чистый воздух в Алматы и закончился конкретизацией планов чиновников по тому, как они этого чистого воздуха будут добиваться.

В начале февраля на фоне резкого ухудшения качества воздуха активисты AUA запустили петицию с требованием принять срочные меры для улучшения ситуации с воздухом. В течение всей весны чиновники продолжали говорить о том, что проводят исследования необходимости перевода на газ алматинской ТЭЦ-2 и исследуют изменение воздуха после введения в городе жесткого карантина.

Ученые, которые проводили такие же исследования, уже летом представили свои выводы и присоединились к голосам активистов, требующих срочных мер.

Министерство экологии тем временем признало, что ТЭЦ-2 вносит серьезный вклад в ухудшение качества воздуха в Алматы – на ее долю приходится не менее трети выбросов. Кроме того, впервые был исследован уровень загрязнения от ТЭЦ-3, находящейся за пределами города, но влияющей на качество воздуха.