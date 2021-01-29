Шымкент без мозаики

В конце декабря прошлого года в Шымкенте уничтожили мозаику, на которой написано «Берегите памятники культуры». На фасаде городской поликлиники №1 вместо панно, установленного в 1985 году, решили сделать рекламные вывески.
Эта мозаика создана известным художником-монументалистом Узакбаем Кошкинбаевым, скончавшимся в мае 2020 года. Он создал десятки панно в Шымкенте, Кызылорде, Таразе, его работы украшают метро станции в Ташкенте, в котором он учился. К сожалению, не все панно сохранились. В последнее время его работы планомерно уничтожаются. Об этом Vласти рассказала вдова художника-монументалиста Кульсия Турапбаева.
«Еще несколько лет назад, при жизни Узакбая, разрушили две мозаики. На стене Дворца студентов было панно, которое, если не ошибаюсь, называлось «Балғын». В кинотеатре «Казыгурт» муж сделал мозаику «Жұлдызнама», на ней были изображены животные. Позже, когда кинотеатр перестроили в ресторан, мозаику убрали. На вопрос: «Почему их разрушили?», главный архитектор Бахытжан Аширбаев ответил: «Аким не любит мозаику». В то время акимом города был Мырзахметов», – рассказала Кульсия Турапбаева.
«Мозаики не включены в список памятников истории и культуры»
Об уничтожении мозаичного панно «Берегите памятники культуры» первым в Facebook рассказал исследователь монументального искусства Дэнис Кин. В городском отделе здравоохранения Шымкента отметили, что мозаика, расположенная на фасаде здания поликлиники не представляет исторической культурной ценности.
Vласть отправила запрос в управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента, чтобы получить ответы на вопросы: кто и как определял ценность мозаики «Берегите памятники культуры». К сожалению, чиновники не смогли внятно ответить на этот вопрос. В официальном ответе управление сообщило, что мозаики в принципе не включены в список памятников истории и культуры.
«В 1994 году по инициативе министерства культуры Республики Казахстан при участии ученых Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова и Института археологии им. А. Маргулана была выпущена книга «Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская область». В сборник включены 44 памятника истории и культуры города Шымкент», — говорится в ответе, видимо имеется в виду, что чиновники до сих пор работают по этому своду.
Затем чиновники из управления сочли нужным в своем ответе сделать вот такую отписку: «В соответствии с пунктом 14 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №288-УТ ЗРК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (далее - Закон) уполномоченный орган разрабатывает и утверждает правила выявления, учета, придания и лишения статуса, перемещения и изменения, мониторинга состояния и изменения категории памятников истории и культуры. Также, на основании пункта 12 статьи 11 Закона местный исполнительный орган по согласованию с уполномоченным органом признают объекты историко-культурного наследия памятниками истории и культуры местного значения и включают их в Государственный список памятников истории и культуры местного значения на основании заключения историко-культурной экспертизы».
Кто конкретно и как именно проводит эту экспертизу, так и осталось загадкой.
Всего в Шымкенте в Государственный список памятников истории и культуры местного значения включены 8 — памятников (градостроительство и архитектура - 4, археология - 4), а в список предварительного учета — 36 памятников (градостроительство и архитектура - 18, археология – 18. Мозаики там нет.
«В молчаливом согласии они собираются убрать все его работы»
Об уничтожении мозаики супруга Кульсия Турапбаева узнала, когда проходила мимо городской поликлиники №1. Чтобы спасти панно, она обратилась в Союз художников. Там ей ответили, что «наверное, получено разрешение у акима».
«Я не знаю, кому обращаться, куда идти. Никого не волнует эта проблема. Свою многолетнюю работу Узакбай делал в казахском стиле, чтобы искусство нашего народа не исчезло. Муж оставил после себя много ценных работ, он автор многих крупных объектов, сделанных в 80-90-х годах. Узакбай также делал эскизы известного монумента Байдибек Би», – вспоминает жена художника.
Сейчас 60-летняя Кульсия Турапбаева опасается, что и другие работы ее мужа тоже будут уничтожены. Она не раз писала заявления в акимат города о необходимости реставрировать мозаики Узакбая Кошкенбаева, но ответа так и не получила.
«Судьба этих мозаик зависит от хозяев территории»
По словам председателя Шымкентского Союза художников Абдуматалипа Ахметова, несколько лет назад его организация хотела собрать все работы Кошкенбаева и сделать экспозицию на проспекте Назарбаева. С этой идеей пришли в акимат, но там их даже не стали слушать.
Мы решили сфотографировать оставшиеся работы монументалиста Узакбая Кошкинбаева в городе Шымкенте. Некоторые мозаики исчезают на глазах прямо сейчас: удалены мелкие камни, утеряны плитки.
Видимо, и новый аким не жалует монументальное искусство.
«Судьба этих мозаик зависит от хозяев территории, на которой они находятся. Владельцы сами решают убрать мозаику или оставить», — поясняет Абдуматалип Ахметов.
Союз художников собирается предложить акимату взять панно под свою защиту: «Возможно, нужно подписать договоры с хозяевами зданий, на которых расположена мозаика, о том, что её нельзя снести без разрешения. Необходимо узаконить все произведения Узакбая, придать им статус исторических памятников. Еще не поздно все защитить. Хотелось бы, чтобы такие ценные работы защищало государство. Сейчас такие мозаики просто не создаются, поэтому мы должны беречь их, это наша обязанность», – говорит Ахметов.