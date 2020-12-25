В Шымкенте уничтожают мозаику, на которой написано «Берегите памятники культуры»

Сейчас идет ремонт здания шымкентской Городской поликлиники №1, что находится на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Дулати. На фасаде вместо мозаики, установленной в 1985 году, решили сделать рекламные вывески.

Дэннис Кин, исследователь монументального искусства, на днях обратил внимание на то, что в Шымкенте уничтожается старая мозаика под названием «Тарихи ескерткиштер». Ее автор — известный казахстанский художник-монументалист Узукбай Сейфуллаевич Кошкенбаев. Его работы украшали и украшают Ташкент, где он учился, Шымкент, Тараз, Кызылорду. Узукбай Кошкенбаев скончался в мае этого года.

После того, как Дэннис Кин опубликовал в Facebook сообщение о мозаике, пришел ответ от Городского отдела здравоохранения Шымкента, в котором говорится, что для удобства населения на месте мозаики делают рекламные вывески: «В здании ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» расположенной на пересечении проспект Тауке хана и улицы Дулати, ведутся работы по капитальному ремонту. В 2017 году ТОО «Jer Group» была разработана проектно-сметная документация (ПСД) с проведением исследовательских работ здания, согласно договора о государственных закупок №102/17 от 16.10.2017 года, а также проведена полная экспертиза здания ТОО «Стандарт ОРД», согласно договора о государственных закупках №127/17 от 26.12.2017 года. Капитальный ремонт согласован с ГУ «Управление градостроительного контроля города Шымкент». В ПСД было предусмотрена установка двух рекламных вывесок на два главных входа для удобства населения, прикрепленного к поликлинике. Мозаика, расположенная на фасаде здания не представляет исторической культурной ценности».

На что Дэннис Кин задал резонные вопросы о том, обращались ли чиновники в Союз художников Казахстана, проводилась ли экспертиза для определения ценности мозаики.