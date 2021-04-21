Созидательное разрушение

В обосновании необходимости «Нурлы Жер» немаловажную роль играют аргументы о повышении деловой активности, значимости строительного сектора для рынка труда и необходимости сократить расходы государства на содержание старой коммунальной инфраструктуры. Запуск программы уже способствовал резкому расширению сектора жилищного строительства: за период 2015-2019 годов объемы строительных работ в этом сегменте выросли на 1 трлн тенге до 2,9 трлн. В период пандемии государство поддержало его еще на 1,4 трлн тенге. Объем ипотечных займов, благодаря появлению госпрограмм льготного кредитования, за последние 6 лет вырос более чем в 2,5 раза − до 2,3 трлн тенге. Последние в свою очередь становятся одним из главных источников собственных средств у строительных компаний.

Прогнозируя серьезные трансформации городской среды в условиях ускоряющейся миграции и урбанизации, разработчики «Нурлы Жер» фактически расценили возрастание потребности в жилье как возможность извлечь большую выгоду. Как и во многих других городах страны, в Алматы еще достаточно территорий для его удовлетворения, особенно за пределами центральных районов. Но, по мере возникновения новых жилых зон на периферии городов, происходит удорожание земли в центральной части. В книге «Социальная справедливость и город» социальный географ и урбанист Дэвид Харви пишет, что когда основу концепции развития города составляют экономические принципы, то и строительство жилья подчиняется цели максимизации прибыли. Если в хороших районах не получается нарастить предложение из-за нехватки свободных площадей, то застройщики стремятся очистить их от малобюджетного жилья, которое не позволяет использовать потенциал земли в полную силу. «Нурлы Жер» в очередной раз зафиксировала взгляд государства на городские пространства как на рынок земли, за ликвидные активы которого ведут борьбу разные группы интересов. В подобной обстановке задача обеспечения людей жильем теряет свой социальный характер: отныне их роль сводится к тому, чтобы быть потребителями с высокой покупательной способностью, а не субъектами, имеющими базовые права.



Особенности программ развития ЖКХ в Алматы

Проект реновации города Алматы, разработка которого завершилась в 2021 году, исходит из той же коммерческой логики. Ему предшествовала программа сноса ветхого жилья на 2012-2015 годы, по которой было снесено 56 домов с 579 квартирами (общей площадью 22,9 тыс. кв. м). В качестве компенсации реализующее ее «Предприятие капитального строительства акимата Алматы» (ПКС) предлагало жильцам квартиры с 10 дополнительными квадратными метрами в качестве бонуса. Желающие расширить жилплощадь сверх «бонусных» 10 кв. м. могли сделать это с помощью кредита или рассрочки. Работы, заверяли авторы программы, не могли начаться до того, как их одобрит половина жителей. По итогу на территории снесенных зданий возвели 63 дома с 2 368 квартирами (общей площадью свыше 136,6 тыс. кв. м.). Но остается неизвестным то, насколько равным было их положение при обсуждении проекта реновации с представителями акимата и застройщиком. Никто не анализировал и то, насколько люди остались удовлетворены итогами переселения.