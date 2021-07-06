Другой берег столицы

День столицы – традиционно время громких лозунгов и масштабных празднований. В последние годы столичный акимат снова обратил внимание на исторический центр и теперь активно осваивает эту территорию, обещая больше общественных пространств и «точек притяжения». Фотограф Жанара Каримова и архитектор, инициатор проекта Fading.TSE Темиртас Искаков прогулялись по старому городу, чтобы успеть задокументировать его до масштабных изменений и познакомить читателей с тихой жизнью столичных дворов, которые хоть и частично, но сумели сохранить свою аутентичность.
Двухэтажные дома в начале проспекта Жеңіс —памятники архитектуры военных лет. Кирпичные коттеджи строились для руководства Карагандинской железной дороги в 1939-1941 годах. Они не охраняются государством, хотя эксперты еще в конце 90-х предлагали включить их в список памятников местного значения как образцы исторической застройки.
По словам жильцов, дома в очень хорошем состоянии – требуется лишь реставрация фасадов и кровли. Но у города есть планы по сносу как минимум двух из шести коттеджей – на перекрестке Кенесары и Жеңіс.
Возле каждого такого коттеджа в свое время возводились добротные деревянные хозяйственные постройки - овощехранилища и дровяные сараи.
По улице Кенесары (бывшая Карла Маркса) кроме трехэтажных домов в неоклассическом стиле можно встретить старые магазины, которые помнят несколько поколений горожан. Близость к набережной — некогда важнейшая часть идентичности исторического центра города на Ишиме.
На отреставрированном фасаде бывшей гостиницы «Ишим» недавно появилась вывеска Ramada.
На улице Желтоксан целый квартал занят КНБ и силовыми структурами РК – это так называемый «красный квартал» столицы. В его составе несколько памятников архитектуры ры начала и середины XX века.
Президентский сквер за столичным акиматом назван так, потому что в первые годы после переноса столицы сквер был закрыт и относился к резиденции главы государства, которая находилась в бывшем здании целиноградского Дома Советов.
Бывший кинотеатр «Октябрь» на Абая (бывшая Ленина) — памятник истории и культуры местного значения. И образец неудачной реконструкции 2000-х годов.
За кинотеатром и девятиэтажками спрятался Музыкальный театр юного зрителя, который работает тут с прошлого года вместо Казахского музыкально-драматического театра. Первоначально модернистское здание, облицованное каспийским ракушечником, строилось для Ленинского райкома Компартии Казахстана.
Во дворе, недалеко от театра, можно увидеть голубятню. Раньше в Целинограде они были практически в каждом дворе.
Тут расположено сразу несколько памятников истории и культуры. Некоторые здания построены еще до революции и реконструированы в середине прошлого века. Например, военный суд был изначально Мариинским училищем.
На улице Ауэзова сохранились деревянные дома середины XIX века. Резные наличники и ставни — атрибуты архитектуры Акмолинска, города купцов и скотопромышленников. В этих домах расположен музей Сакена Сейфуллина, а в сквере рядом — монумент Сейфуллину «на венском стуле». Это работа скульптора Азата Баярлина.
Среди многочисленных целиноградских бань, «Рахат» на Ауэзова — одна из немногих, которая работает в настоящее время.
Начало июля в Астане выдалось особенно знойным. Горожане спасаются от жары как могут. Фонтаны на Омарова (бывшая 50 лет Октября) и рядом с дворцом Жастар — традиционное место купания столичной детворы в жаркие летние дни.
Мужчины с балкона гостиницы «Турист» (1984 года постройки) весь вечер наблюдают за праздником жизни, который развернулся на реконструированных фонтанах напротив дворца.
На улице Мамбетова сохранились аутентичные дореволюционные и советские дома. А также единственный сохранившийся в первоначальном виде барельеф с советской символикой — на здании бывшего Целиноградского райисполкома.
Еще одно модернистское здание с ракушечником — бывший краеведческий музей, а позже первое здание посольства Российской Федерации на пересечении Мамбетова и Кенесары.
Уличные фасады большинства домов старого города облицованы керамогранитом или сайдингом.
Чтобы увидеть аутентичный фасад, нужно заглянуть во двор.
Во дворах проспекта Республики спрятано самое старое культовое сооружение столицы – деревянная Константино-Еленинская церковь (1854), которую перенесли из Акмолинской крепости на это место в 1900 году. Тогда это был центр площади казачьей станицы.
Другие современные культовые сооружения: синагога, римско-католическая и украинская греко-католическая церкви, находятся вдоль набережной реки Акбулак (приток реки Есиль), и образует живописную прогулочную зону. Среди горожан Акбулак известен еще как Солёная балка или Гребной канал.
Активисты Fading.TSE не так давно обратили внимание горожан на фрагмент дореволюционной ограды торгово-жилой усадьбы купцов Кощегуловых, к которой в советское время пристроили гараж.
Усадьба находилась на перекрестке Республики-Абая, в так называемой татарской слободке. Здесь проживал Уали Кощегулов, сын казахского купца-миллионера и мецената Баймухамета Кощегулова. Топоним Косшы (село близ Астаны, будущий город-спутник) по мнению исследователей связан с именем Кощегуловых. Потомки купца долгие годы пытаются присвоить одной из улиц столицы имя своего предка.
9 и 12-этажные дома в начале проспекта Целинников (сейчас Республики) в достоличные времена были южными воротами в город. Эти первые монолитные дома были построены в начале 1980-х методом скользящей опалубки трестом Элеватормельстрой. Балконы украшают бетонные панели с казахским орнаментом и стилизованным колосом — другим важным визуальным символом старого города.