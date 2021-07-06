Другой берег столицы

Двухэтажные дома в начале проспекта Жеңіс —памятники архитектуры военных лет. Кирпичные коттеджи строились для руководства Карагандинской железной дороги в 1939-1941 годах. Они не охраняются государством, хотя эксперты еще в конце 90-х предлагали включить их в список памятников местного значения как образцы исторической застройки.

По словам жильцов, дома в очень хорошем состоянии – требуется лишь реставрация фасадов и кровли. Но у города есть планы по сносу как минимум двух из шести коттеджей – на перекрестке Кенесары и Жеңіс.