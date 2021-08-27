«Это здание потеряет свою ценность»

Генеральный директор TAV Kazakhstan Фатих Омур в начале встречи заявил, что сейчас аэропорт находится в последней стадии получения разрешения на проведение строительных работ от всех необходимых организаций.

Юлия Аллахвердиева, менеджер по связям с общественностью, сообщила, что аэропорт нуждается в реконструкции и расширении в связи с увеличением пассажиропотока, который, по расчетам специалистов, к 2037 году должен вырасти с 2,5 млн до 7 млн человек. По ее словам, уже сейчас аэропорт перегружен и нуждается в отдельном терминале для международных перелетов. Было рассмотрено три варианта размещения нового терминала – на заводе по обслуживанию вертолетов, в здании «Казаэронавигации» и на месте нынешнего VIP-терминала. Последний оказался самым удобным с «точки зрения застройщиков, расходов и безопасности». Но так как здание является памятником архитектуры, спонсоры потребовали провести экспертизу объекта, по результатам которой было принято решение о переносе исторического здания с целью его сохранения: международная компания Environmental Resources Management (ERM) признала памятник в Алматы воспроизводимым культурным наследием. Возможность перемещения также подтвердили «Казреставрация» и «Архрест», у которой уже был опыт работы с турецкой компанией в Туркестане.

«На основании постановления акимата мы действуем дальше. Было получено АПЗ, сделан ОВОС и отправлен на национальную экспертизу. На основании заключения «Казрестраврации» были выданы рекомендации, какие элементы здания нужно обязательно перенести», – добавила Аллахвердиева.

Гражданский активист и архитектор из Archcode Almaty Петр Смирнов в своем выступлении привел статью 29 закона «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия», на которую в своем заключении ссылается «Казрестраврация», о запрете перемещения и изменения памятников истории и культуры, кроме случаев, когда повреждено более 70 процентов объекта, утрачена его историко-культурная значимость или если перемещение повлечет улучшение условий его сохранения. Ни один из данных пунктов не подходит к ситуации со зданием VIP-терминала, по мнению Смирнова.

