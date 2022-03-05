Градсовет 2.0.

Положение о Совете и персональный состав могут утверждать аким или маслихат после общественного обсуждения. Методология и критерии оценки проектов могут быть оформлены в виде чеклиста, который каждый член совета заполняет в пределах своей компетенции. Также, в рамках своей квалификации каждый член совета готовит заранее для рассмотрения на заседании заключение с рекомендациями, из которых в итоге собирается общее заключение.

Голосовать за проекты не представляется целесообразным, поскольку члены совета будут давать оценку проекту по своей специализации и каждое мнение будет ценно по отдельности, но система балльной оценки в чеклисте даст общий «рейтинг» проекта, что постепенно будет формировать представление о лучших практиках в отрасли.

Совет, как диалоговый механизм, не обязан рассматривать абсолютно все проекты в городе, а может активироваться в сложных и спорных случаях, имеющих для города архитектурно-планировочную и/или общественную важность, или предполагающий изменение зонирования (функционального назначения, плотности и т.д.). Активация механизма Экспертного совета может происходить по его собственной инициативе, по инициативе уполномоченного органа в сфере архитектуры и других подразделений акимата, по инициативе строительной или проектной организации, или по требованию местного сообщества, на которое прямо повлияет возможная реализация проекта.

Экспертный совет может предпринимать различные мероприятия для достижения своей цели по качественной и всесторонней оценке проектов, в том числе заслушать и изучить материалы предпроектного исследования, приглашать сторонних экспертов и обсуждать проект с заинтересованными сторонами, включая представителей местного сообщества, а также рекомендовать проведение дополнительных исследований или общественных консультаций.

Все проекты, выносимые на рассмотрение советов, а также подробные протоколы заседаний Совета должны публиковаться в открытых источниках, а встречи Совета быть открыты для СМИ и общественности.

Мы считаем, что Экспертный совет должен иметь возможность оценивать решения на разных уровнях – от отдельных проектов до планов детальной планировки и генплана города. Это необходимо в том числе и потому, что одна из главных причин проблемных строек заключается в том, что они позволены действующими сейчас планировочными регламентами. Простое следование принятым в минувшем году правилам застройки в Алматы не гарантирует качества проекта, потому что он может полностью «проходить» по стандартам, но все же не учитывать всего комплекса его воздействия на среду. Кроме того, Совет мог бы давать оценку транспортным и инфраструктурным проектам, планам озеленения и благоустройства.

Как же на практике будет работать Совет? Попробуем разобрать на паре примеров. Инициатор проекта — акимат, застройщик, инвестор – должен вначале, до получения согласований и разрешений проводить предпроектное исследование, минимально рекомендованный состав которого мы изложим в отдельной публикации. На основе полученных данных, составляется концепция проекта, в которой детализируются назначение и площадь застройки, архитектурные характеристики объемов и среды, значение для района, нагрузка на инфраструктуру и так далее. Члены Экспертного совета заранее изучают материалы и готовят в письменной форме свои экспертные мнения по ним, например, в течение 7-10 дней. В случае нехватки информации, они запрашивают дополнительные данные. На заседании Экспертного совета его члены обсуждают проект и обмениваются мнениями. На основе их мнений, которые члены Совета могут дополнить в течение 3-5 дней после заседания, и протокола встречи составляется общее заключение с рекомендациями инициатору проекта. Во время заседания участники также заполняют оценочный лист, выставляя баллы проекту. В случае небольшого объема рекомендованных изменений, инициатор проекта может приступать к проектированию и получению разрешений, а обязанность по контролю учета экспертного мнения возлагается на Управление городского планирования и урбанистики. Если же проект набирает баллов меньше порогового значения, то он обязан пройти повторное рассмотрение на Совете после устранения недочетов. В случае, если проект соответствует текущим нормам и Правилам застройки, но не получает необходимой поддержки экспертов более двух раз, Совет вправе поднять вопрос о пересмотре плана детальной планировки этого участка или всего района.

TRANSPARENCY FIRST

Таково наше видение «градсовета 2.0», но мы хорошо понимаем, что никто не может претендовать на истину в последней инстанции и утверждать, что его вариант лучший. Мы подчеркиваем, что процесс разработки такого механизма должен быть открытым для экспертного сообщества. Необходимо прекратить практику, когда диалоговые механизмы спускаются сверху вниз без диалога, а инструменты гражданского участия внедряются без участия общества. Это необходимо для того, чтобы новый механизм был не только понят общественностью, но и получил ее доверие.

Есть темы, обсуждать и принимать решение по которым следует только в атмосфере диалога – это и вопрос состава Совета, и организационно-финансового обеспечения его текущей работы, и набор критериев оценки. Можно провести аналогию с самими проектами, которые должен будет рассматривать Экспертный совет: если мы с вами согласны, что для качества проектов требуется прозрачность и открытые обсуждения, то должны понимать также и то, что спущенный сверху Совет будет восприниматься также как нежеланная уродливая новостройка. У нового акима города есть хорошая возможность поменять логику принятия решений, но также есть риск, поторопившись, «провалить» Экспертный совет сейчас, дискредитировать саму идею на будущее и совершить первую серьезную политическую ошибку на новом посту.